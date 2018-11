OTSEPILT, -BLOGI JA FOTOD | Eesti 200 moodustas partei. Kas esimeheks valitakse Kristina Kallas?

Eesti 200 üldkogu

Pärast pausi on saali tühje toole juurde tekkinud. Üllatusmomendi tekitab juhatuse valimine, välja peab jääma viis inimest.

543 liikme seas on ohtralt naisi (nagu Priit Alamäe juba ütles, tegemist on tarkade naiste erakonnaga) ning kuidagi on õnnestunud parteisse meelitada noori. Juhatussegi kandideeris hulk noori inimesi. Tasub märkida, et Kristina Kallas on TÜ Narva Kolledžis noortega juba pikka aega tööd teinud.

Swissoteli kuuendal korrusel nauditi peenet jazzmusikat, kõlistati veiniklaase. Süüa pakuti kalasorte, hääldamatut magustoitu ning suitsuruum asus marmortreppide taga, vaatega üle Tallinna. Tea, kas Eesti 200 jääb äkki liiga elitaarseks?

Algas hääletamine. Juhatus ja esimees selgub tunni aja pärast.

Igati tore kõne! Jupikene sellest jäi ka meie piltnike silme ette

SPIKKER KALLASE TÄHTSAMAIST MÕTETEST: 1) Haridus ja teadus (teadusrahastus ja õpetajate palgad); 2) Ettevõtluse viimine rahvusvahelisel tasandil kaugemale; 3) Loodusvarade hoidmine ja väärindamine; 4) Eesti keele ja kultuuri säilitamine golbaalselt; 5) Bürokraatia vähendamine ja e-teenuste tagamine.

Alamäe oma esimehe kandidatuurist loobumas.

Oma lühikõnesid pidades kasutatakse erinevaid stiile: kes lööb trummi vastu rinda, kes marsib lavale, kes ütleb, et mina olen valdkonna parim, kes ütleb, et meie koos oleme valdkonna parimad. Kõnesid peetakse nii eesti kui ka vene keeles.

Juhatuse kandidaatide sekka lisati Tiit Elenurm, Ülo Pikkov ning Kalle Kallas. Alustuseks algas revisjonikomisjoni liikmete valimini, sellele järgneb juhatus..

Alamäe teatab viisakalt, et taandab end kandideerimisest ning arvab, et erakonnal läheks Kristina Kallase juhtimise all paremini. Samuti ütleb ta, et Eesti 200 on tarkade naiste erakond ning palub eelistada valimistel neid.

Kristina Kallase kõrval esitati Priit Alamäe juhatuse esimehe kandidaadiks.

Indrek Nuume palub kõigil võtta kätte maskid ning näidata, kuidas tullakse "välja", ei kardeta muudatusi. Nuume teeb esimese vihje helge tuleviku asemel minevikule, võrreldes, et Eesti 200 asi on teha poliitikat nii nagu seda tehti Balti keti ajal. Seepeale tehakse ühispilt

Juhheii! Saali toodi šampanja ja trummipõrina saatel kõlistatakse klaase uue erakonna sünni puhul.

Nii, nüüd läheb huvitava(ma)ks, kinnitama hakatakse erakonna programmi. Siiski suurt muudatust juba nt varivalitsuse projekti vältel kõlanud ideedele ei tule ning tegemist on erakonna programmiga, mitte valimislubadustega. Neid lubatakse nüüd tasapisi välja laskma hakata.

Ka põhikiri kinnitati ühehäälselt.

Põhikirja kinnitamisel meenus Alamäele, et peab kinnitama ka liikmemaksu. Alamäe pakkus välja, et liikmemaksu erakonna esimesel aastal olema ei peaks ning iga liige lähtub oma südametunnistusest.

Kõne peab Prit Alamäe, Eesti 200 nõukogu liige ja asutaja. Ta kutsub erakonda start-up erakonnaks ning soovib seetõttu käia üle mõned "vanamoelisemad" institutsioonid, mis erakonna juurde käivad. Nii näiteks teeb ta ettepaneku mitte luua volikogusid, mis erakondade juurde käivad. Seda seetõttu, et erakonnal pole veel üle-eestilisi piirkondi.

Erakond on moodustatud. Vastuhääli saalis ei olnud, Kokku andis erakonna hääletamiseks hääle 185 inimest, ülejäänud on hääle andnud varasemalt elektrooniliselt

Hakatakse muutma MTU eesmärki ehk arutuse alla tuleb esimesena punkt erakonnaks muutumisest.

Kandidaate on juhatusse 14, kohti on 12. Neile on lisaks esimees.

Juhatuse kandidaat Kristiina Tõnnisson annab ülevaate erakonna tekkimise ajaloost: veebruarikuisest märkamisest Eesti Päevalehe veergudel, kui ilmus pildiseeria võimalikust erakonnast, maikuisest manifestist Postimehes ning suvisesest vastukajast.

Eesti 200l on liikmeid 543. Saladus tuli avalikuks.

Üldkogu on alganud! Avakõne pidas Indrek Nuume, kes tuletas meelde, et muidu passiivsed eestlased võivad mõnikord tulla kokku ning teha midagi uut. Lõpetuseks soovis ta kohalviibijatele "rock'n'roll". Eks näis, kuid rokine see õhtupoolik siis tule..

