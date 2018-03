OTSELOGI | "Suud Puhtaks": kaitsevõime tõstmiseks oleks kaitseväkke vaja tuua senisest enam ajateenijaid. Kuidas seda teha?

Kuidas kutsuda kaitseväkke rohkem noormehi ja noori naisi, arutavad saate "Suud Puhtaks" külalised. Kas meelitades või karistades?

Herem: Raksus pole kaitseväes niivõrd füüsiline kuivõrd vaimne.

Pae: Kuna ajateenistussse võetakse rohkem eelnevalt mittekõlbulikuks kuulutatud diagnooside põhjal, nüüd ka tulemused käes.

Pae: Tervisenõuded vaadati üle selle pilguga, et kui inimene tuleb tavaelus toime, siis peaks ka kaitseväes hakkama saama.

Gümnasist Mihkel Ottis: Osaliselt on probleem kasvatuses. Kui lastele ja noortele kõik eest ära tehakse, on raske. Ja pärast räägitakse ajateenistusest halvasti, sest ei suudeta olla iseseisvad.

Kaplan Gustav Kutsar: Praegu ei tule eelkõige need, kes ei oska ajateenistust oma eluprogrammi paigutada.

Pae: Jätkusuutlik poole, kui on süsteem, aga pooled hoiavad kõrvale.

Pae: Asendusteenistust kasutab iga aasta 50-60 noormeest. Seda tuleks aga rohkem kontseptualiseerida, läbi mõelda. See peaks olema aga eelkõige varuvariant.

Sirk: Karistuste arsenal peab olema selline, millega jõutakse igaüheni, kuid sellega ei tule isamaa armastust. Kindlasti peaks olema ka alternatiivseid võimalusi.

Herem: Ajateenistus on nagu maksud. Kodanik peab panustama riiki rohkem, kui riik talle annab, muidu on riik varsti pankrotis.

Rannaveski: Isamaa armastus tuleb kodust ja juba varem, põhikoolist jne. Seda peaks tekitama nii matemaatika- kui laulutunnis.

ETV+ toimetaja Artur Zahharov: Inimesed, kes pole motiveeritud, teevad kõigi inimeste elu kaitseväes raskeks.

MTÜ Riigikaitse rügement Kristo Pals: Kui tuua karistustega ajateenistusse inimesi, kes pole motiveeritud, on temaga ka ajateenistuses väga raske.

TÜ sotsioloogia dotsent Kairi Kasesalu: Uurisime motivatsiooni ja see oli ajateenijate hulgas kõige kõrgem nende hulgas, kellel oli sõjandusega kokkuuude.

Riigikaitse õpetaja Tanel Pedaru: Tahtsin kohe ajateenistusse minna, kuna mul oli hea riigikaitse õpetaja.

Tsahkna: Soomes on kõlbulikud ajateenistuseks umbes 70 protsnti. Vaevalt, et meil noorte tervis palju halvem on.

Pae: Kogu regulatsiooni peaks üle vaatama: tervisenõuded, karistused jne. Praegu süsteem väga paindlik, aga kas see on ikkagi tõhus?

Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse juht Anu Rannaveski: Paljud ei ilmu ka teenistusse eelnevasse arstlikku komisjoni. Määrame neile ka praegu trahve, aga mõned maksavad selle ära ja ikka välja ei ilmu.

Sirk: Erinevatele inimestele mõjuvad erinevad karistused, seda peaks arvestama.

Pae: Vajalik on kaitsetahe ja motivatsioon. Kuna ajateenistus on kohustuslik, siis osadel seda motivatsiooni pole. See on aga väikse os probleem. Motivatsioon põhiline: Sellele peaks minema põhifookus.

Kerem: Väärteromenetluse korras tegeletakse praegu 2 protsendiga. Tegelema peaksime aga kuuekümne protsendiga, kes ei jõua ajateenistusse tervislikel põhjustel.

Kaitseressursite ameti peadirektor Margus Pae: Kaitseressursside amet teeb aastas umbes 200 väärteomenetlust kõrvalehoidjatele.

Veiko Palm: Karistamine ei ole vajalik kõigi ajateenistuajte puhul, vaid väga väikse arvu kõrvalehoidjate puhul.

Sirk: Igaüks peaks tahtma riiki teenida. Armastust ei saa karistustega tekitada. Seda on aga sõjaolukorras vaja.

Vandeadvokaat Indrek Sirk: Karistuste karmistamine riiki tõsiseltvõetavaks ei tee.

Endine kaitseminister Margus Tsahkna: Meil pole vaja karistusi, vaid riik peaks näitama, et ajateenistust on reaalselt vaja. Sobiv oleks juhtimisõiguse äravõtmine.

Endine kaitseminister Margus Tsahkna: Hea, et enam kohustusliku ajateenistuse vajalikkus pärast enam ei arutata.

Kindralmajor Martin Herem: Ajateenistuse vajalikkus pole ühiskonnas praegu selge.

Kindralmajor Martin Herem: 3200 asemel, keda praegu aastas ajateenistusse kusutakse, peaks 2021. aastal tulema teenistusse 4000 ajateenijat aastas.

Kindralmajor Martin Herem: Ajateenijate arv peaks kasvama, sest see peaks olema ühiskonnas tunnetatav. Ka kaadrikaitseväelasi oleks vaja rohkem, aga neid valitakse ajateenijate hulgast.

Saatejuht Urmas Vaino: Praegu teenib kolmandik noormestest, varsti aga peaks see number olema üle poolte. Suurendamiseks oleks võimalik naiste kutsumise suurendamise ja karistuste karmistamise abil.

Saatejuht Vaino: 2016. aastal langes välja 20 protsenti ajateenijatest.

Ajateenija Henri Oliver Palm: Teadvustasn juba keskkooli ajal, et ajateenistusse on vaja minna, tegin selle otsuse juba siis.

Ajateenija Henri Oliver Palm: Paljud ei taha teenistusse minna kuulujuttude pärast. Samas, paljud neist juttudest vastavad ka tõele.

Ajateenija Henri Oliver Palm: Valisin sõjaväes parameediku kutse, kuna olin ka varem kaalunud arstiks õppimist.

Ajateenija Henri Oliver Palm: Läksin ajateenistusse kõrgkooli õpigute ajal laiskusest.