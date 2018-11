OTSEFOTOD | Tänavune aasta isa on 12 lapse isa Einart Kask

"Tänavust aasta isa on tema lapsed iseloomustanud kui kõige soojemat ning hoolivamat inimest, tänu oma isale saame alati teha seda, mida oleme tahtnud, sest isa seab meie soovid esiplaanile. Ta ei tee ühtegi allahindlust üheski asjas," kommenteeris Eesti naisliidu esimees Siiri Oviir auhinna väljaandmisel.

Kask on RMK Viljandimaa varumisjuht, kus oma perekonnaga ka elatakse. Koos abikaasa Mallega on üles kasvatatud 12 last ning juba hulk lapselapsigi.

Eelmisel aastal pälvis tiitli Ida-Virumaalt pärit kuue lapse isa Meelis Sibrits. Aasta Isa tiitlile võib kandideerida Eesti kodanik, kelle peres on tublideks inimesteks kasvatatud vähemalt kaks last; isa, kes on pühendunud oma perekonnale, kuid on tunnustatud ja pädev ka oma tööelus ning võtab aktiivselt osa meie ühiskonnaelu edendamisest.

Kõne peavad aasta isa valmise galal ka peaminister Jüri Ratas ja astuvad üles üle-eestiline neidudekoor Leelo, Tartu neidudekoor Kurekell, Tartu Poistekoor ja üle-eestiline tütarlastekoor Ilmalilled.