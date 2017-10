OTSEFOTOD | Täna valitakse ERM-ile uus juht. Kas konkursi võidab senine direktor Tõnis Lukas või riigikontrolör Alar Karis?

Täna valitakse suure tõenäosusega Eesti Rahva Muuseumile (ERM) uus juht. Kandidaate on kaks - praegune juht Tõnus Lukas ning riigikonktrolör Alar Karis.

Kell 11.00 räägib kultuuriministeeriumis oma visioonist ERM-i tuleviku osas Tõnis Lukas, kell 12.00 on aga oodata teist kandidaati Alar Karist.

Komisjon teeb pärast kandidaatide kuulamist otsuse eeldatavalt täna pärastlõunal. Ministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompuse sõnul pole välistatud ka lisavoor mõnel teisel päeval.

Komisjoni kuuluvad kultuuriministeeriumi kantsler, komisjoni juht Paavo Nõgene, asekantsler Tarvi Sits, muuseuminõunik Mirjam Rääbis, finantsosakonna juhataja Merju Künnapu, KUMU juhatuse liige Sirje Helme, muuseuminõukogu esimees, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärn ning riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Teisipäeval kirjutas Eesti Päevaleht, et ERM-i töötajad heidavad konkursile ette läbipaistmatust ja salastatust, mille tõttu püsib kahtlus, et võitja on ette teada.

2012. aastast alates ERM-i juhtinud Tõnis Lukase ametiaeg lõpeb jaanuari keskel ja kuigi ta ise tahaks sellel kohal jätkata, kandideerib tema vastu praegune riigikontrolör Alar Karis. Viimase kandidatuur selgus aga alles hiljuti ning oma seisukohti ja visiooni pole Karis nii avatult tutvustanud kui Lukas. Sel nädalal saatis ka 84 ERM-i töötajat kultuuriminister Indrek Saarele Lukase jätkamist toetava kirja.

Alar Karis kinnitas, et kandideerib ERM-i juhiks. "Minu ametiaeg riigikontrolörina lõpeb järgmisel aastal ja mul on Tartu ülikoolis peatatud professuur, aga ERM-i direktori koht tundub olevat selline väljakutse, mille võiksin vastu võtta, kui osutun valituks," sõnas ta.

Eesti Päevalehele teadaolevalt esitasid ERM-i juhiks kandideerimise avalduse peale Lukase ja Karise veel ka peaministri haridus- ja kultuurinõunik Egge Kulbok-Lattik ning praegune kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas. Täna toimuvale vestlusele kutsuti aga ainult kaks esimest.