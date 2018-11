OTSEFOTOD | Peatükk Eesti teatriloos lõppeb: NO99 lavale jõudis viimane etendus

Möödunud nädalal teatas NO99, et plaanib tegevuse lõpetada. Teatri kollektiiv möönis, et tegu on nende ühise otsusega.

Sel nädalal etendus viimast korda "Kihnu Jõnn" ning käesoleva aasta detsembris antakse Moskvas külalisetendus "No43 Kõnts". "Kuidas täpselt lõpetamine käib, mis leping faksitakse kuhu, kelle telefon heliseb millal − seda me täna öelda ei oska. Aga varsti oskame. Selle nimel oleme ministeeriumi ja nõukoguga juba koostööd alustanud," seisis teatri poolt välja saadetud teates, millega kinnitati töö lõpetamist.