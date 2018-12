OTSEFOTOD | Meeleavalduste kolmapäev: Helme ja Kaljuste protestid liitusid, kantakse kollaseid veste ja lehvivad Prantsuse lipud

Lisaks on välisministeeriumi ees ka mustade lippudega suveräänsusliikumise inimesed. "Inimesed on küllaltki vägivaldselt meelestatud. On kirjutatud, et hakkame märatsema, paneme Ossinovskile jalaga. Loodame muidugi, et nii asjad ei lähe," tõdes protesti kajastav ajakirjanik Heliis Nemsitsveridze.