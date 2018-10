OTSEFOTOD | Lõuna-Eesti inimesed peavad tselluloositehase rahvakoosolekut: siinne paberipuu on juba kasutusel!

OÜ EST-FOR Invest palub Räpina vallavolikogul toetada riigi eriplaneeringu ja mõjude, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist Räpina valla territooriumil. Planeeringu ja mõjude hindamise eesmärgiks on uurida, kas on võimalik kaaluda Räpina valla territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist. Sama ettepaneku on Est-For teinud ka Setomaa vallale ja Võru vallale.

Rahvas kutsus koosolekule ka minister Janek Mäggi ja RMK esindaja, kes kumbki ei tulnud. Koosolekul arutatakse ka tõika, et inimeste hinnangul on Lõuna-Eesti paberipuu juba kasutusel ning tehase tulekul jääksid nendes ettevõtetes töötavad inimesed oma tööst ilma.