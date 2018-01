OTSEFOTOD | Korraldajad esitlevad tuleva aasta laulupeo juhtmõtteid ja välimust, peo pealkirjaks saab "Minu arm"

XXVII laulu- ja XX tantsupeol tähistame kaht suurt juubelit – 2019. aastal möödub laulupeo sünnist 150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub kahekümnendat korda.

XXVII laulu- ja XX tantsupeo juhtmõte on “Minu arm“. Need sõnad puudutavad kõiki meid isiklikult ning igaüks teab ise nende tähendust. Lydia Koidula sulest sai neist otsekui ajatu hümn isamaa-armastusele, mis on rahvast rasketel aegadel ühendanud oma maad hoidma ning aina uueks looma. Kõigi meie suhe isamaasse on eriline. Arm ja isamaa on niivõrd avarad ja mitmekihilised mõisted, et saavad sisu üksnes isikliku pühenduse ja pöördumise kaudu.

XXVII laulu- ja XX tantsupeole toimub kollektiivide registreerimine 23. jaanuarist kuni 23. veebruarini. Registreerimiseks on vajalik täita avaldus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris, mis asub internetis aadressil: https://register.laulupidu.ee. Väliseesti ning väliskollektiivid saavad oma registreerimistaotlused esitada kodulehel: http://www.laulupidu.ee.

Jaanuarist toimuvad taas lauljatele ja tantsijatele tuttavad üle-eestilised Terepäevad, kus juubelipeo tegijad ja korraldajad tutvustavad peol osalevatele kollektiivijuhtidele repertuaari, sõnumeid ning teekonda laulu ja tantsupeole. Esimene Terepäev toimub juba 23. jaanuaril Võrus ning viimane 16. veebruaril Saaremaal.

XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm“ toimub Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil neljapäevast pühapäevani, 4.-7. juulil 2019. aastal. Neljapäeval ja reedel annavad rahvatantsijad Kalevi staadionil kokku kolm etendust ning toimuvad rahvamuusikute kontserdid. Laupäev on rongkäigu päralt, millele järgneb laulupeo 1. kontsert. Pühapäeval toimub laulupeo 2. kontsert.