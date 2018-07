OTSEBLOGI, VIDEOD JA FOTOD | Urve Palo ei kahetse, et rääkis, kuidas Indrek Saar sobiks pigem EKRE juhiks. Palo: väljendasin end reljeefselt, aga sisu jääb samaks

Urve Palo loobub ministrikohast ja lahkub sotsidest

"Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus rõhutas Palo, et märk tema taandumisest oli juba seegi, et mullu ei kandideerinud ta erakonna juhatusse ega aseesimeheks. Ta toonitas sarnaselt varasemale, et Indrek Saar tema meelest erakonna juhiks ei sobi. "See on mu isiklik arvamus, see ei tähenda, et Saar oleks halb inimene või halb kultuuriminister." Palo viitas, et tema väljendusviis oli veidi reljeefne (ta ütles Ekspressile, et kui üldse, siis sobiks Saar EKRE esimeheks), aga sisu jääb samaks. Ta ütles, et erakonna reaktsioon ütlemisele kiirendas tema lahkumist parteist kuu võrra. "Milline reaktsioon," uuris ERRi ajakirjanik. "Et seda tauniti. Mul on õigus oma arvamusele, alati on olnud oma arvamus."

Meenutuseks, see pole esimene kord, mil Palo ministriametist lahkub. Toona häiris teda koalitsioonipartneri Reformierakonna poliitika. "Mu enda erakonnakaaslased võivad kinnitada, et mul oli väga tõsiseid kahtlusi Reformierakonnaga partnerluse osas juba kevadel, kuid tänaseks on mõõt lõplikult täis." http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/palo-mul-sai-moot-loplikult-tais?id=72321739

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urve-palo-on-juba-kaheksas-minister-kes-juri-ratase-vahem-kui-kaks-aastat-ametis-olnud-valitsusest-lahkub?id=83129163

Väljaütlemisi läbi aegade. Mõtteterasid on lennanud ka Indrek Saare ja Jürgen Ligi aadressil. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pilguheit-minevikku-urve-palo-valjautlemisi-labi-aegade?id=83128777

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ministrivahetus-votab-aega-on-sotsidel-uldse-pingilt-sobiv-kandidaat-votta-ilmselt-vaja-ka-riigikogu-erakorralist-istungit?id=83128857

Ministrivahetus ei käi sõrmenipsuga - seadused näevad ette, et kui kui viimaks ministrikandidaat erakonna juhatuse poolt valitud, peab selle kinnitama peaminister. Seejärel läheb peaminister koos kandidaadiga presidendi juurde, kes omakorda kinnitab ministri ametisse. Lõpliku punkti paneb kogu sellele protsessile aga see, kui uus minister annab riigikogu ees ametivande.Arvestades, et uus istungjärk algab alles sügisel, on ilmselt oodata erakorralist istungit.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratase-valitsus-kaotab-veel-uhe-kindla-toetaja-riigikogus-aga-pusib?id=83128103

Delfi pöördus uuesti Indrek Saare nõuniku Silver Meikari poole, et saada tema vahendusel kommentaar Saarelt (Saar ise telefonile ei vasta), paraku nentis Meikar, et see pole võimalik: Saar on puhkusel ja lendab välismaale, hetkel ongi lennukis. Meikari sõnutsi on kommentaar võimalik saada alles homme hommikul.

Vahur Koorits: Palo on riigikogu valimistel kogu aeg kandideerinud Harju- ja Raplamaa ringkonnas. See, Eesti suurim valimisringkond on traditsiooniliselt peaministrikandidaatide ringkond, aga SDE juht Jevgeni Ossinovski otsustas kandideerida hoopis Tallinnas. Harju-Rapla ringkonda ei jätnud ta aga Palole, vaid kutsus sinna erakonna uue staari Marina Kaljuranna. Tema selja tagant oleks Palol valimistel olnud keeruline silma paista. Olukorda pingestab sotside kehv reiting, mistõttu kõik olulistel kohtadel olevad sotsid ei pruugi riigikogusse pääseda.

Vahur Koorits: Urve Palo lahkus erakonnast, kuigi ministri kohalt lahkumine ei eelda seda. See tähendab sümboolselt ukse kolksatusega kinni löömist.

Uudistejuht Raimo Poom analüüsib praegust olukorda sotside ridades. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/kiiranaluus-ossinovski-on-sotside-sees-voetud-kovade-naiste-pihtide-vahele?id=83127587

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-urve-palo-sotside-liidridite-vaheliste-lahkhelide-pohjuseks-on-voitlus-positsioonide-parast-valimistel?id=83127465

Kui Ossinovski oli tõsine, siis äsja puhkuselt naasnud Palo rõõmsameelne ja võttis ajakirjanikud vastu oma kabinetis.

Pildid sotside pressikonverentsist:https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=231027

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhtfiguuride vahel hiljuti aset leidnud lahkhelide põhjusena nimetas Palo Delfile erakonnasisest võitlust positsioonide pärast valimistel.

Urve Palo ütles Delfile antud intervjuus, et juba poliitikasse tulles 2006. aastal oli tema jaoks selge, et soovib mingi hetk erasektorisse naasta. Palo sõnul ei kandideerinud ta seetõttu juba möödunud aastal SDE aseesimeheks ega ka SDE volikogusse. Kunagi edaspidi poliitikasse naasmist ta siiski ei välista.

Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile antud kommentaaris et olid endise ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Urve Paloga tagasiastumist arutanud nii veel täna hommikul kui ka varasemalt, mistõttu ei pidanud Ratas seda ootamatuks sammuks. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-juri-ratas-olime-paloga-varasemalt-tagasiastumisest-raakinud?id=83126733

Delfi reporter Indrek Tark sõnas, et Palo selgitas ajakirjanikele, et kaalus erakonnast lahkumist kaua. Palo toonitas, et põhjus polnud lahkhelid erakonna sees, ent need kiirendasid seda, et ta lahkus. "Kui lahkhelisid poleks olnud, oleksin lahkunud kuu aega hiljem," märkis ta.

Millal Palo valitsusest lahkub ja riigikokku naaseb, ei ole Ossinovski sõnul veel kindel. "Peame peaministriga selle üle veel arutlema ja lähipäevil saab see paika pandud."

Jevgeni Ossinovski: tunnen erakonna esimehena ka vastutust ja see ei ole miski, mille üle ma rõõmustaks, aga selline see otsus on ja eluga peab edasi minema. Tulenevalt Palo otsusest peab hakkama erakond nüüd valitsusse uut liiget otsima.

Vahur Koorits Delfist küsis, et kas Palo lahkumine erakonnast võib peegeldada tema pettumust või pettumist erakonnas? Jevgeni Ossinovski: nagu Palo ise ütles, on tema jaoks, olles 12 aastat poliitikas, teatud eluetapp möödas ja eks ta nägi, et see on sümboolne poliitikast lahkumise juures.

Vahur Koorits Delfist küsis, kas ehk on Palo lahkumine erakonnast ja ministriametist seotud tülidega erakonnas? "Rääkides Urvega, siis saan öelda, et põhjused on palju sügavamad ja ta on kaalunud seda tükk aega, seega ei ole õiglane siduda seda erimeelsustega, mis avalikkus on üles puhutud."

Ossinovski tunnistab, et Palo otsus on tema isiklik asi ja ta on selle peale mõelnud juba tükk aega ja puhkuse ajal jõudiski arusaamale, et ei soovi enam erakonnas ega ministrina jätkata.

SDE esimees Jevgeni Ossinovski astus ajakirjanike ette. Ta tunnistab, et Palo otsus valitsusest ja ka erakonnast lahkuda tuli nii talle kui ka ülejäänud erakonnakaaslastele ootamatult. "Tema panus Eesti poliitikasse on märkimisväärne. Sellest tulenevalt on mul ääretult kahju, et Urve Palo on otsustanud poliitikast lahkuda. Aga kuna tegemist on väga otsusekindla naisega, siis on tema otsus väga kaalutletud ja lõplik. Kuigi see teeb mind kurvaks, siis loomulikult pean seda austama. Saan korrata seda, mis Urvele ka isiklikult ütlesin: aitäh, et oled panustanud sotsiaaldemokraatidesse ja Eestisse."

Pressikonverents viibib: kohapeal viibiv reporter Vahur Koorits märkis, et neid pole veel partei kontorisse lastud, oodatakse õues.

Selgus, et samal ajal jagab ministeeriumihoones ehk oma töökohast kommentaare ka Urve Palo. Delfi on ka seal kohal.

Delfi üritas kontakteeruda ka Indrek Saarega, ent tema nõuniku Silver Meikari sõnutsi on minister puhkusel ja hetkel temalt kommentaari ei saa.

"Võtsin ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo tänase teate vastu väga suure kahjutundega. Siiski saan aru, et ta on oma otsuse valitsusliikme kohalt taanduda teinud ning soovib asuda tööle Riigikokku. Loomulikult tänan Urvet tehtud töö eest südamest ning tunnustan tema julgust ja töökust oma valdkonna oluliste teemadega tegelemisel," ütles Delfile peaminister Jüri Ratas.

Pikemalt saab tagasiastumisest lugeda siit: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/urve-palo-loobub-ettevotlusministri-kohast-ja-astus-ka-erakonnast-valja-jargmistel-riigikogu-valimistel-ma-ei-kandideeri-kullap-parast-seda-jouan-taas?id=83125731

Kell 16 annab erakonna juht Jevgeni Ossinovski sotside kontoris pressikonverentsi, kus annab täiendavaid kommentaare. "Urve teavitas mind oma otsusest lahkuda nii ministriametist kui ka erakonnast täna varahommikul. Nii hea inimese ja kogenud ministri lahkumine kurvastab mind väga, ent loomulikult austan tema otsust," lausus Ossinovski pressiesindaja vahendusel.

Palo lahkub küll ministriametist, ent naaseb parlamenti. Seetõttu peab sealt lahkuma tema asendusliige Liisa Oviir.

Meenutame ka artiklit, kus Palo ütles, et Saar sobiks pigem EKRE juhiks. http://ekspress.delfi.ee/kuum/indrek-saar-tahab-jevgeni-ossinovskit-maha-votta?id=82988839

Urve Palo teatas täna, et lahkub sotside ridadest. Kuigi vastuolud partei sees olid teada, tuli tema lahkumine siis ka erakonnakaaslastele kui välk selgest taevast. Ta saatis partei siselisti täna kirja (sama teksti avaldas Palo hiljem sotsiaalmeedias). https://www.facebook.com/urve.palo/posts/1679730055483219&width=500