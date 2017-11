OTSEBLOGI, VIDEO ja FOTOD | Keskerakond sai volikogus oma tahtmise: meeriks Aas, Izmailova ning Riisalu abilinnapeadeks! Kõlvartile kinnitati hiigelpalk

Keskerakonna kandidaat linnapea kohale oli Taavi Aas, kes ka valituks osutus. Tema poolt andis hääle 40 volinikku (kokku on 79 volinikku) ehk tõenäoliselt kõik keskerakondlased. Opositsioon aga jäi tema vastu. Isegi Mart Luik, kes valiti eelmisel nädalal volikogu aseesimeheks, teda ei toetanud.

Abilinnapeadeks valiti:

Züleyxa Izmailova - kaasamine ja keskkond (muu hulgas ka prügimajandus)

Aivar Riisalu: ettevõtlus ja innovatsioon

Vadim Belobrovtsev: haridus ja sport

Tõnis Mölder: sotsiaalvaldkond

Andrei Novikov: linnaplaneerimine

Eha Võrk: linnavara, elamumajandus

Kalle Klandorf: kommunaalala ja transport

Eelmisel nädalal kinnitati volikogu esimeheks Mihhail Kõlvart, aseesimeesteks Toivo Tootsen ning Mart Luik.

Linnajuhtide valimine

Läks hääletuseks ja abilinnapead kinnitati ametisse! Piisas keskerakondlaste häältest: 40 poolt!

Priidu Pärna: kindlasti olete kuulnud ütlust, et kes reedab korra, see reedab ka teist korda. Kas te ei karda, et meie mees, Aivar Riisalu, läheb ära, kui näiteks Michal kutsub ta Tallinna-Helsingi tunnelit ehitama? Aas: vastan lühidalt, ei karda!

Meenutagem, kuidas läks rohelistel valimistel: nad said Tallinnas 4621 häält, mis oli 2,39 protsenti kõigest häältest. Künnist nad seega ei ületanud.

Helle-Moonika Helme imestas, kuidas saab sõlmida koalitsioonilepingu inimesega, kes ei ole saanud rahvamandaati. Taavi Aas: Keskerakonnal on õigus moodustada linnavalitsus.

Kohapeal viibiv reporter märkis, et mitte kõik volinikud ja parteiametnikud pole keskendunud vaid istungile. Mida internetist jälgitakse? Muu hulgas ka Delfi TV ülekannet pingelisest korvpallimängust. Seda näeb siit: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/baltiliiga/otsepilt-delfi-tv-s-kas-ttu-peatab-klandorfi-ja-tallinna-kalevi-voidukaigu?id=80107538

Mart Luik: rohelised olid ju ühed suurimad Reidi tee vastased. Kas rohelised siis muutsid oma arvamust või teie korrigeerisite Reidi tee projekti? Aas: me oleme juba pidanud koosolekuid, et leida sobiv lahendus Reidi tee osas. Ja koosolekud jätkuvad, et leida mõlemale poolele sobiv lahendus.

Nagu viimasestki küsimusest näha, siis pöörab opositsioon kogu hääletamise omamoodi šõuks, kus kandidaatide suunas sarkastilisi märkusi loobitakse. Mis Züleyxa Izmailova tausta puutub, siis sellest saab lugeda siit. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinna-abilinnapeaks-saab-keskharidusega-isik-kes-pole-paevagi-tool-kainud-zuleyxa-izmailova?id=80054150

Martin Helme: olete näinud kapten Zuzu videot, kus ta soosib kanepitaime legaliseerimist. Kas saate lubada, et tallinna linnavolikogu istungitel ei hakata kanepit suitsetama? Taavi Aas: saan lubada, et ei hakata kanepit suitsetama. Midagi ei hakata suitsetama.

Oma töösaatust ootamas! Peagi läheb hääletuseks.

Nüüd on jutuks abilinnapead. Priidu Pärna (IRL) uuris, kes abilinnapeadest hakkab raepressi ja Tallinna TV sulgemisega tegelema. Taavi Aas kostis, et keegi ei hakka sulgemisega tegelema. Linnameedia üleüldiselt on aga Aivar Riisalu vastutada.

Hääletati, kas linnavalitsuse liikmete arv võiks kerkida kaheksani ja Keskerakonna häälte abil läks see läbi. Poolt 40, vastu 29.

Priidu Pärna uuris Aasalt: kuidas hakkate jagama kabinette, kuna on uusi abilinnapäid, kas asute Savisaare kabinetti ja kui jah, kas siis viite läbi põhjaliku tõrje ja pahade vaimude väljaajamise? Taavi Aas: kabinettide küsimus on lahendamisel, aga mis puutub minusse, siis seda kasutan ma juba mõnda aega. Ja olenemata sellest, kas Savisaar oleks jätkanud või ei, tehti seal põhjalik remont.

Saalis on suht hõredaks jäänud - paljud on kogunenud kohvijärjekorda või haaravad kuskilt süüa. Samal ajal vastab küsimustele Taavi Aas. Näiteks Kristen Michal uuris, kuidas jääb Tallinna-Helsingi tunneliga, kes abilinnapeadest sellega tegelema hakkab. Aas kostis, et nimede juurde alles jõutakse, aga võib öelda, et linnaplaneerimisega tegelev abilinnapea.

Opositsioonis tekitavad küsimusi uute abilinnapeade ülesanded Martin Helme: millised on uute abilinnapeade töökohad? Ei ole ju pelgalt administratiivsed kohad? Taavi Aas kostis, et luuakse vaid üks uus koht.

Särgava idee läks hääletusele. "Vajuta rohelist, rohelist," hõikas Rainer Vakra üleskutsena. Tulutult - eelnõu sai 31 häält ehk mitte piisavalt. Nüüd hääletati, kas aseesimehed saavad 2000 eurot, seda toetas 39 volinikku ehk nii jääb.

Särgava tegi ettepaneku, et aseesimeeste hüvitis võiks olla 250 eurot kuus. "Ma ei taha aseesimeeste rolli vähendama hakata, aga kõik volinikud vastutavad. Aga aseesimeeste vastutus ei ole nii suur, et vääriks 2000 eurot kuus."

Rosimannus ütles, et siin ei saa rääkida opositsiooni valitud aseesimehest, sest mõlemad esimehed on valitud Keskerakonna häältega. Kõlvart on resoluutne: "Õige oleks lõpetada spekulatsioonid, et Keskerakond ja IRL tegid koostööd aseesimehe valimisel. Seda koostööd ei olnud!"

Juttu jätkub kauemaks - siiani küsitakse aseesimeeste tööülesannete ja vastutuse kohta.

Istung on kestnud kolm tundi. Kohapeal oleva reporteri sõnutsi on paljud volinikud juba tülpinud nägudega, parimateks (vestlus)kaaslasteks on nutitelefonid.

Kõlvart märkis ka, et aseesimehed on mõlemad vaga soliidsed inimesed ja nad ei ole ise hüvitist küsinudki. "Nad on ka sellest küsimusest end taandanud ja olen kindel, et nende soov jätkata aseesimehena on ka siis, kui hüvitist poleks."

Nüüd arutatakse aseesimeeste palkade üle. Summaks oleks 2000 eurot. Näiteks Martin Helme uuris, mis töö see siis aseesimeestel on, et peavad hüvitist saama. "Tegelikult on see ju laest võetud number, et inimestele raha anda." Mihhail Kõlvart: "Ma arvan, et linnavolikogul pole õigus inimestele niisama raha anda. Aseesimees volikogus kannab sama vastutust kui esimees, olles alati valmis asendama ja seetõttu ei oleks õige raakida, et aseesimehe koht ei ole väärikas või ei näegi töökoormust ja vastutust."

Midagi tegi Kõlvart samal ajal, kui talle palka määrati...

Ka nüüd hääletati palga üle ja see teenis 46 häält ehk poolthoiu. Keskerakonnal on 40 kohta ehk hääli tuli ka mujalt.

Nüüd on arutluse all volikogu esimehe palk - 5288 eurot, mis sama suur kui presidendil. Opositsioonis tekitas see palju küsimusi. Näiteks Riina Solman uuris, miks on volikogu esimehe palk viidud võrdseks presidendi palgaga. Vastuseks sai ta, et see oli volikogu otsus.

Seoses IRL-iga, üllatav või mitte: neil pole praegu ühegi komisjoni esimehe või aseesimehe kohta. Kas taotluslik?

Õiguskomisjon: esimees Margarita Tšernogorova (40 häält), aseesimees Wesse Allik (29).

Keskerakondlane Tõnis Mölder palus vaadata, kas IRLi puldid on ikka tehniliselt korras, sest nad ei ole üldse sõna võtnud. "Tunnen muret IRLi pärast."

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon: esimees Merike Martison (41 häält) aseesimees Vilja Toomast (32 häält).

Tasub märkida, et Särgava kuulub sotside hulka. Istungi vaheajal arvas sotside eestvedaja Rainer Vakra, et revisjonimikomisjoni esimehe koht on alati olnud opositsiooni pärusmaa, ent sel korral Keskerakond seda ilmselt enda käest ära anda ei taha. "Tundub, et Keskerakonna veskis on mõni tera ja praegu tegeletakse veenmisega, sestap venis ka 15-minutiline vaheaeg 25 minuti pikkuseks." Nagu selgus, hääletasid keskerakondlased siiski Särgava poolt.

Revisjonikomisjon: Helve Särgava (72 häält), aseesimees Enno Tamm (1 hääl).

Kas kõik keskerakondlased ikka toetavad Riisalu? Kuuldavasti tekitas tema naasmine ka vastuolusid, ent ilmselt jäävad kõik 40 keskerakondlast selle juurde, et oma abilinnapeakandidaate toetada. Vaevalt mõni teine fraktsioon seda kooslust toetab, aga mine sa tea.

Hetkel on istungil vaheaeg. Valida on vaja ka abilinnapead. Põhimõtteliselt on see hääletus nn koondpakett - esitatakse koosseis, kelle poolt või vastu siis hääletada saab.

Rahanduskomisjon: esimees: Mihhail Kõlvart (40 häält), aseesimees: Argo Luude (32 häält).

Taavi Aas vestlemas nõunik Moonika Parkseppaga (endine nimi Batrakova). Kui keriks ajalinti neli aastat tagasi, siis valiti meeriks Edgar Savisaar ja Parksepp seisis tema kõrval. Ajad muutuvad - praeguseks on Savisaarel liitlasi vähe ning näiteks tänasel istungil pole teda kohalgi.

Keskerakond saatis ka pressiteate, kus Taavi Aas tänab valijaid. "Solvanguid täis valimiskampaania on lõppenud. Tänase päeva puhul sobivad ehk ühe keskaegse pühaku sõnad: "Kus valitseb solvumine, lase mul tuua andeksandmist. Kus valitseb lahkheli, lase mul tuua ühtsust. Kus valitseb eksitus, lase mul tuua tõde. Kus valitseb kahtlus, lase mul tuua usku."," lisas Aas.

Linnavara komisjon: esimees: Leonid Mihhailov (40 häält) aseesimees: Kersti Kracht (31 häält).

Linnamajandus komisjon: esimees Kalev Kallo (40 häält), aseesimees Kaupo Nõlvak (32 häält).

Korra- ja tarbijakaitse komisjon: esimees Rostislav Troškov, aseesimees Helle-Moonika Helme.

Keskkonnakomisjon: esimees Enno Tamm (40 häält), aseesimees Ivi Eenmaa (33 häält).

Innovatsioonikomisjon: esimees Andres Kollist (40 häält), aseesimees Arto Aas (32 häält).

Haridus- ja kultuurikomisjon: esimees Eduard Toman ja aseesimees Heidy Purga.

Võimumängud on kohati kui seebiseriaal. Kes kellega semmib, kes kellele tahab nuga selga lüüa. Mart Luik selgitas Delfile, et enne möödunud nädala hääletust oli ta veendunud, et temast aseesimeest ei saa. Ent Keskerakond olevat tahtnud Reformierakonnale kohta kätte näidata, mistap toetasid teda. Küll aga ei tähenda see Luige sõnutsi seda, et IRL nüüd Keskerakonnaga ühes leeris on.

Jürgen Ligi hilines istungile, ent läks siiski hääletama - tema valikuks oli aga hoopis teine Aas. https://www.facebook.com/JurgenLigi/posts/821388848069846&width=500

Ametlik: Taavi Aas on linnapeaks valitud!

Taavi Aas saigi täpselt 40 häält (nii palju on Keskerakonna saadikuid).

Kohapeal viibiv Delfi reporter vestles Mart Luigega. Võiks ju eeldada, et sujuvalt Keskerakonna toel volikogu aseesimeheks valitud Luik toetab Taavi Aasa, aga võta näpust! Ta sõnas, et IRL-i fraktsioon ei toeta Taavi Aasa kandidaatuuri. "Me ei näe, et Keskerakonnal oleks tõesti tahet linnas midagi muuta. Kui tulevikus hakkab midagi muutuma, saame ehk vähemkriitilised olla."

Istung jätkub ja peagi selgub, kas (õigem oleks ilmselt küsida - mitme häälega) Taavi Aas meeriks saab.

"Potilaat - seda siin tihti ei näe," muigas üks kogenud rahvasaadik praeguse istungi kohta. Lärmi on tõesti rohkem kui tavaliselt ja meediatki ohtralt kohal. Eks linnapead valitaksegi (üldjuhul) vaid kord nelja aasta jooksul.

Hääletamine on praeguseks lõppenud! Istung jätkub kell 17

Kes osanuks veel paari nädala eest arvata, et abilinnapeadeks saavad Züleyxa Izmailova ja Aivar Riisalu.

Puudu on neli reformierakondlast. Kristen Michal selgitas Delfile, et inimesed on välisvisiitidel ja see oli enne teada, et nad puuduvad. Ta ütles, et veel vajab harjumist, et volikogu igal neljapäeval koguneb ning ilmselt esineb veel puudumisi.

Oleme e-riik, kuidas valimiste puhul käib kõik vanaviisi - ikka järjekorras oodates ja siis kabiinis sedelikest täites.

Mart Luik võtab sõna palkade teemal ja räägib, miks osa tasust heategevuseks annetab. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-luik-peab-nii-enda-kui-ka-mihhail-kolvarti-tootasu-volikogu-juhtimise-eest-liiga-suureks?id=80113198

Tänane ainuke linnapeakandidaat - Taavi Aas. On huvitav näha, palju ta hääli saab. 40 tuleb tõenäoliselt keskerakondlaselt, aga kas ja palju veel?

Hääletamine algab kell 16.30 ja aega on 20 minutit.

Samal ajal teatas Mart Luik IRL-i pressiesindaja vahendusel, et kavatseb aseesimehe ametis saadavast hüvitisest kolmandiku annetada vähiravifondi "Kingitud elu". Hüvitise suurus on 2000 eurot kuus.

Volikogus on kokku 79 liiget, neist 40 on keskerakondlased ehk neil on ülinapp enamus. Kohapeal viibiva Delfi reporteri sõnutsi on kohal 73 saadikut, kuus on puudu. Nagu pildiltki näha, siis on puudujate hulgas ka Edgar Savisaar. Kõik keskerakondlased on kohal.

Hääletamine käib kabiinides ja kuna on vaid üks kandidaat, Taavi Aas, siis ongi valida, kas poolt või vastu.

Istung algas ja esimene päevakorrapunkt ongi meeri valimine. Korda tutvustas volinikele volikogu värske esimees Mihhail Kõlvart.

