OTSEBLOGI | Valitsuskriisi lõppvaatus? Keskerakonna kontoris peab Ratas nõu, kuidas lahendada lõhet koalitsioonis

Valitsuskriis

Kui mõnes sportmängus on vaheajad, siis ka valitsuskriis on praegu kergel pärastlõunasel pausil. Tagatubades küll askeldatakse, aga edasised arengud sõltuvad palju Keskerakonnast, mille juhatus koguneb kell 17. Ilmselt kestab arutelu circa kaks tundi.

Artiklile "refresh" ja vaatama: "Tagatoa" otsestuudios analüüsivad hetkeseisu Raimo Poom, Erik Moora ja Krister Paris.

Peaministri büroo juht Tanel Kiik ütles Delfile, et praegu pole plaanis, et valitsus täna või nädalavahetusel koguneks. Küll aga kindlasti esmaspäeval, mil on koalitsiooninõukogu. Samas lisas ta, et plaanid võivad veel muutuda.

Reinsalu oli pressikonverentsil selgelt enesekindel. Paistab ka, et ta on veendunud, et Ratas Ossinovski nõudmistega kaasa ei lähe. "Valitsus oli suuteline jõudma otsuseni. Kas see otsus kellelegi meeldib või kedagi hirmutab, on omaette ooper," märkis Reinsalu.

"Jevgeni Ossinovski ettepanek on tulnud üllatusena nii mulle kui küllap kogu avalikkusele. Mida ta sellega taotleb ja oma motiive oskab ta ise seletada. Rõhutan vaid, et kui selle ettepaneku mõte on suruda Isamaad ja mind kõnealuses küsimuses põlvili, siis minult seda oodata ei maksa. Riiki ei saa juhtida põlvili," sõnas Reinsalu.

Reinsalu meediale aru andmas.

Juba 15 minuti pärast on teine pressikonverents: kui Ossinovski kohtus ajakirjanikega riigikogus, siis Reinsalu võõrustab meediat superministeeriumis.

Ossinovski lühipressikonverents on läbi. Sellisel kujul valitsuskoalitsioon tema sõnul jätkata ei saa ja otsus on peaminister Jüri Ratase käes. Ta ei vastanud aga üheselt küsimusele, kas sotsid lahkuvad koalitsioonist, kui Reinsalut välja ei vahetata.

Sotside juht Jevgeni Ossinovski esineb just sõnavõtuga riigikogus, korrates sotside nõuet Urmas Reinsalu lahkumiseks ja lisades sisuliselt ultimaatumi: kui nende soovi ei täideta, siis ei näe erakond võimalust valitsuses jätkata.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otse-sotside-esimees-jevgeni-ossinovski-annab-tekkinud-valitsuskriisi-tottu-pressikonverentsi?id=84337565

Sotside ridades riigikokku kandideeriv Indrek Tarand võtab Jevgeni Ossinovski postituse all sõna: "Korralik ettepanek. Sest kui Reinsalule ei meeldi valitsuse välispoliitika, siis järgigu briti brexitiministri eeskuju, mitte ärgu punnitagu miljonit miskisse parteilisse perefondi eelarvest..."

Väike deja vu hetk. Kerime ajalinti pisut tagasi. On ka varem juhtunud, et nõutakse Reinsalu tagasiastumist. Reinsalu nimetas Päevalehes ilmunud arvamusloos kanakarjaks 104 inimest, kes pöördusid president Kersti Kaljulaidi poole avaliku kirjaga, milles taunisid, et naise vastu vägivalda kasutanud Tiit Ojasoo lavastab Vabariigi aastapäeva programmi. Reinsalu ametist tagasi ei astunud ja läks nagu ta lootis: skandaal vaibus. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-urmas-reinsalu-skandaalsest-avaldusest-ma-ei-ole-robot-olen-inimene-kellel-on-oma-tunded?id=80806813

Muide, mitte sugugi kõik valitsusliikmed pole praegu Eestis. Ärileht kirjutas, et Kadri Simson seikleb tööasjus kaugel USAs. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/la-s-viibiv-simson-kohtus-hyperloopi-arendajatega-seda-tuleks-kindlasti-tallinna-helsingi-tunnelis-kaaluda?id=84335933

Ei vaiki ka Isamaa, täpsemalt Reinsalu. Justiitsministeerium andis teada, et kell 13.30 toimub ministeeriumis pressikonverents.

Nagu näha, siis on olukord päris hapu. Kõrvalt võib jääda mulje, et ega erakonnad täpselt tea, mis edasi saab, mis teised teevad... Ja nii ongi! Ossinovski teatas Facebookis, et pöördub peaministri poole nõudmisega, et Reinsalu ametist vabastataks. Napp kümmekond minutit varem vestles Ratasega Delfi reporter, siis rääkis Ratas koostööst. Tal polnud õrna aimugi, et peagi Ossinovski taolise avalduse teeb. Peagi vastas Ratas omakorda sõnavõtuga Facebookis, kus ütles, et naaseb Ida-Virumaalt pealinna ning õhtul koguneb erakorraliselt Keskerakonna juhatus.

Urmas Reinsalu sotsiaalmeedias: Rändeleppe teemal on käiku läinud erisugused infooperatsioonid ja- nagu viitas president, valeinfo levitamine. Loen Paul Teesalu väidet, et rändeleppega sisult samane dokument kiideti ÜRO-s 2001 aastal heaks Isamaaliidu valitsuse poolt. Lugesin huviga seda 2001 aasta resolutsiooni. Teesalu väide on pehmelt öeldes eksitav. 2001 aasta resolutsioon on lühike suursaadikute poolt hääletatud 12 punktiline üleskutse, mis kutsub riike üles täitma võetud rahvusvahelisi lepingulisi kohustusi ja kaitsma inimõigusi. Valitsused, Isamaaliidu või muud, sellega muidugi mingi protseduuriga ühinenud pole, sest see poleks olnud ÜRO protseduuri järgi võimalik. Praegune rändelepe on riikide ühine deklaratsioon sellest, mida riigid kohustuvad globaalse rände vallas tegema, sisaldades ulatusliku ja konkreetse nimekirja. Kui Teesalu väidab et 2001 esimene aasta paber on sisult ja tähenduselt sama, miks siis on vaja 2018 aastal valitsuste poolt heaks kiidetud dokumenti, mis on suurusjärkudes detailsem? Et Teesalule veel põnevust pakkuda, viitan, et 2001 aasta resolutsioon viitab omakorda 1999 aasta resolutsioonile. On võimalik, et ka sel hetkel oli Isamaaliit võimul.

Leppes on rakendamise osas rõhutud sellele, et tuleb arvestada kohalike oludega. "Pühendume sellele, et täita globaalses ränderaamistikus sätestatud eesmärke ja kohutusi kooskõlas oma visiooni ja juhtpõhimõtetega, tegutsedes tulemuslikult kõigil tasanditel, et soodustada igas etapis ohutut, korrakohast ja seaduslikku rännet. Rakendame globaalset ränderaamistikku oma riikides ning piirkondlikul ja üleilmsel tasandil, arvestades erinevate riiklike olude, võimete ja arengutasemega ning riikliku poliitika ja prioriteetidega. Kinnitame taas tahet järgida rahvusvahelist avalikku õigust ja rõhutame, et globaalset ränderaamistikku tuleb rakendada kooskõlas meie rahvusvahelise õiguse kohaste õiguste ja kohustustega."

ÜRO rändelepe on nüüd kättesaadav ka eesti keeles. Tõlge sai valmis eile õhtul. See on leitav siit: https://vm.ee/et/uro-globaalne-randeraamistik-kkk

Meenutame, kuidas poliitlumepall veerema hakkas. * Laiema avalikkuse ette jõudis leppe küsimus möödunud reedel.* Riigikogu väliskomisjon soovis saada välisminister Sven Mikserilt selgitusi, miks parlament ÜRO migratsioonipaketi aruteludest kõrvale jäeti. Komisjoni esimees Marko Mihkelson nimetas parlamendi kõrvalejätmist lubamatuks. „Kummaline on see, et valitsus on parlamendist peaaegu täielikult mööda läinud ja pole omal initsiatiivil soovinud nii olulise leppe detaile avada,” ütles Mihkelson.* Mikser vastas, et lähtuti vabariigi valitsuse tänavu 22. märtsil vastu võetud seisukohtadest. „Neid seisukohti tutvustati riigikogu väliskomisjonile käesoleva aasta 13. märtsil,” kinnitas ta.* Detsembris Marokos Marrakechis toimuval ÜRO kohtumisel saanuks president Kersti Kaljulaid anda ränderaamistikule Eesti toetuse.* Nädalavahetusel kinnitas president ERR-ile, et ei sõida kohtumisele, kui Eesti valitsus ei jõua rändeleppe asjus üksmeelele.

Keskerakonna aseesimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps leiab, et Kaja Kallase kriitika peaministri aadressil on tingitud Reformierakonna hirmust kaotada uue juhiga valimised ning seetõttu jätkatakse ka välispoliitika ärakasutamist valimisteks. Reps toonitas, et valitsus saab otsustada vaid konsensuslikult ning Keskerakond Reformierakonna poolt meelsasti kasutatud buldooseritehnikat kasutama ei hakka. "Valitsus tegi sammu, mis hindas koalitsioonipartnerite konsensuse põhimõtet. Vähetähtis pole seegi, et ühiskonnas puudus raamistikule selge toetus. Selgitustöö asemel panustas Reformierakond samuti hoogsalt segaduse külvamisse," sõnas Reps.

Isamaa on olukorras, kus kaotada pole praktiliselt midagi. Nende reiting on selline, et elus püsimiseks (riigikokku pääsemiseks) pannakse lauale kõik kaardid. Ja paistab, et valitsuses on neil suur sõnaõigus. Meenutuseks seegi näide. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-isamaa-rajab-pehme-maandumise-platse?id=83857721

Valitsuse eelinfos seisab: "16.-20.11 viibib välisminister Mikser visiidil Kanadas, kus ta osaleb rahvusvahelisel Halifaxi julgeolekufoorumil ning osaleb tehisintellekti teemalisel aruteluringis Testing Turing: AI Update. " Praeguses olukorras (mida võib sisuliselt nimetada suisa valitsuskriisiks) aga lükkub visiit edasi, Mikser jääb Eestisse.

