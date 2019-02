OTSEBLOGI | Valimishooaja esimene valimisdebatt ETV-s keskendub tervishoiule ja sotsiaalteemadele

ETV valimisstuudio

Pensionikasv oli teema, mis kõige enam diskussiooni poliitikutes tekitas - ei jõutud ühele meelele, kas seda lubada, kas seda seda mitte lubada ning kuidas peaksid pensionärid Eestis paremini elama.

Pensionite teema läks kuumaks. Mis siis ikkagi eestlane teeks kui ta pension vabaks lubada, kas ta läheks ja raiskaks selle kohe ära? Eesti 200 tuletab meelde, etk kõik lubadused pensionikasvust sulavad pärast valimisi, mistõttu Eesti 200 sellist asja ei lubagi.

Rohelised jätaksid pensionisüsteemi selliseks, aga parandaksid seda.

Keskerakond plaanib pensionisüsteemide haldamiseks riikliku haldamist. Aab nendib, et see, et sammastelt pole oodatud tootlikust on olnud suur viga. Praeguste pensionäride jaoks see siiski probleemi ei paranda.

Rõivas tuletab meelde, et pensioni kinnimaksjate hulk jääb vähemaks. "Ungari näide, kus 3,1 miljonit teise samba vabatahlikuks tegemist, rahad kulutati ära, kes seda ikka investeeris, siis kui me oleme pensioniealised, siis on raha laiaks löödud ja tullakse riigi käest küsima,"

Jutt läheb pensionitele ja just teisele sambale. Priit Sibul räägib, et teine sammas ei toimi sellisel kujul enam edasi, mistõttu tuleb pöörata asi vabatahtlikuks. Tiina Kangro räägib, et inimesed ise vastutav enda eest ning peaks neid õpetama paremini säästma.

Tiina Kangro toob välja, et puudega lastega üksikvanematele peab olema toetus teise vanema asendamiseks. Eesti 200 esindaja Tiia Sihver toob maa peale tagasi - tõstke toetusi palju tahate, aga see ei aita, kui kohapeal pole teenust!

Jutt läheb sellele, kuidas toetada peresid ning vanemaid. Meetmetena tuuakse völja lasteaias tasuta kohad, ringide tasud, isegi nõustamisteenused rasedatele.

Rohelised ja Keskerakond tuletavad meelde seda, et noori peresid peab aitama koduostul. Rohelistel täpset plaani selleks siisk pole.

Tiina Kangro räägib, et Eesti sünnipoliitika on liiga lastekeskne. Vanemahüvitise osas on Eesti suurepäraselt hakkama saanud, aga kõik mis puudutab seda, mis on seotud sellega, kuidas lapsed saavad lasteaeda, on jäänud hooletusse. "Autismispektri häired ilmuvad siis, kui laps on läinud algkooli," tuletab Kangro meelde, et lapsed on siis hooletusse jäänud, kui vanemahüvitis lõppeb.

Rõivas kostab EKRE programmi kohta Villu Reiljani sõnadega: "Me meestele lubame tasuta viina, naistele kaineid mehi, teie programm jääb miljarditest puudu, seega ma küsin, kas Eesti läheb pankrotti nelja või viie aastaga?"

EKRE lubab alandada kõiki makse - alandada käibemaksu, nelja lapsega peredelt lõpeta tulumaksu küsimine, alandada kõiki aktsiisise. Aga kuidas riigikassasse raha tuleb? Lõpetada "mõttetute" asjade toetamine, nagu näiteks arenguriikide toetamine. Kõik saamata jäävad miljardid tulevad "suures plaanis" kokku.

Nüüd on jutt lastekasvatamisest. Kas Reformierakonna vanemahüvitise süsteem on tuksi keeratud? Priit Sibul asub kaitsepositsioonile väites, et asja on parandatud. Rõivas virutab, et pole mõtet näppida asja, mis töötab. "Üllatusena tuleb rasedatele see, et hüvitise arvelt võetakse väga suurt tulumaksu, mis lööb kirve selga noortele vanematele,"

Vestlus kujuneb selle üle, kas ja miks tehti Sihvrile kaks korda vereproov ning vaieldakse programmilubaduste üle. EKRE lubadus viia maakonnahaiglatesse ämmaemandad ning Roheliste lubadused pakkuda riigiüritustel taimetoitu. Aeg on vahetada teemat!

Eesti 200 esindaja Tiia Sihver toob välja miinuse eelarvesüsteemis - rahastatakse tükipõhiselt ehk iga arst peab tegema korduvaid liigutusi, et järgmine aasta saada sama eelarve eest raha.

EKRE lubadust rajada alkoholi- ja narkosõltlasele sundvõõrutuskeskustele kommenteerib Kullerkupp, et nad soovivad, et narkootikumi vasturavi enam ei annaks kiirabi.

Tiina Kangro toob välja, et Eesti meditsiinisüsteem pole kuigi efektiivne ning toimub rahade voolavus. Helmen Kütt vastab, et tervisekeskused on noortele atraktiivseks tööpaigaks. "Täna peab siin kõlama jääma, et meil on suurepärased arstid selle raha eest!"

Priit Sibul nendib, et meditsiinis toimub üleraiskamine. Liiga palju Euroopa raha pannakse betooni. Selle vaidleb vastu Taavi Rõivas, kelle hinnangul on need ehitised olulised just selle pärast, et hoida üleval arstide töökeskkonna standardeid.

Arutlus selle üle, kuidas arstide palkasid hoida ning kas hoida. Rõivas nendib, et noortele andekatele jäävad palgad madalaks, Aab vastab, et see on oluline maal, et sinna noori suunata.

Teemadena on täna laua peal tervishoid ning sotsiaalvaldkond. Ühel meelel ollakse selles, et ravijärjekordi on vaja lühendada.