OTSEBLOGI | Tartut külastab täna seitse presidenti: liiklus osaliselt suletud! Päevakavas ka AHHAA ja ERMi külastamine

XVIII Gaudeamuse avakontserdiga kulmineeruvale Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele tulid Gruusia president Giorgi Margvelašvili, Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Läti president Raimonds Vējonis, Poola president Andrzej Duda ja Soome president Sauli Niinistö.

Päevakava on tihe - muu hulgas külastatakse näiteks ka AHHAA teaduskeskust ning Eesti Rahva Muuseumi.

Kell 12.45 on raekoja ees ametlik tervitustseremoonia, kus riigipeadega kohtub Tartu linnapea Urmas Klaas.

Riigipead Tartus

Ülikooli lõpetamine on niivõrd oluline ja suur sündmus, et kohale on tulnud suuremal hulgal korrakaitsjaid.

Seoses riigipeade visiidiga Tartusse on Tartu ülikooli lähiümbruses parkimine keelatud. Kes aga reegleid rikub, selle masin veetakse lihtsalt minema.

Taoline visiit tähendab ka kõrgendatud turvareegleid. Mitmed tänavad on juba praegugi suletud. Näiteks praegu Tartu Ülikooli peahoone ümbrus.

