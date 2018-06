OTSEBLOGI | Tartut külastab täna seitse presidenti ja ka turvareeglid on ülikarmid! Mõni linlane sai halva üllatuse: auto veeti minema

XVIII Gaudeamuse avakontserdiga kulmineeruvale Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisele tulid Gruusia president Giorgi Margvelašvili, Islandi president Guðni Thorlacius Jóhannesson, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Läti president Raimonds Vējonis, Poola president Andrzej Duda ja Soome president Sauli Niinistö.

Päevakava on tihe - muu hulgas külastatakse näiteks ka AHHAA teaduskeskust ning Eesti Rahva Muuseumi.

Kell 12.45 oli raekoja ees ametlik tervitustseremoonia, kus riigipeadega kohtus Tartu linnapea Urmas Klaas. Kohal oli sadu tartlasi, kellest nii mõnelgi õnnestus ka riigipeade kätt suruda.

Südalinnas näeb ka ohtralt politseinikke. Mitmed tänavad on suletud ja parkimiskorralduski muutunud. Kes seda ei teadnud, võis saada halva üllatuse - nende auto veeti minema.

Riigipead Tartus

"Tartu on eeskätt nii meie, eestlaste, kui ka Euroopa akadeemilise maailma oluliseks tugipunktiks," sõnas Kaljulaid oma tänases kõnes. Ta tõi eraldi välja, mis Eestit seob riikidega, mille riigipead täna Tartus. Näiteks märkis ta: "Eriline koht Eesti ja Tartu jaoks on hõimurahval soomlastel. Nemad õppisid Tartus juba 17. sajandil, kuid tõelise hoo said eestlaste ja soomlaste suhted sisse pärast omariikluste rajamist."

Riigipead läksid nüüd sööma restorani Hõlm. Selle kodulehel seisab: "Hõlm on restoran, mis kuulub restorane koondava gastronoomia teejuhi White Guide valikul Balti-ja Põhjamaade parimate restoranide hulka terve enda tegutsemisaja jooksul. "

Samal ajal, kui Tallinnas uputab ja pealinlased otsivad kapist talvejopesid välja, naudivad tartlased mõnusat ja sooja päikest ning naeravad omakeskis, et ei tea, mis tormist küll seal Põhja-Eestis räägitakse..

Linlased rõõmustasid, kui said kõrgetel külalistel kätt suruda.

Tea, millal varem on Tartus korraga nii palju politseinikke nähtud.

Äsja pidas Tartu Raekoja platsil tervituskõne Tartu linnapea Urmas Klaas. Külla tulnud riigipäid ja linnapead uudistava kohalikud isegi akendest - nii on ju kõige mugavam!

Ülikooli lõpetamine on niivõrd oluline ja suur sündmus, et kohale on tulnud suuremal hulgal korrakaitsjaid.

Seoses riigipeade visiidiga Tartusse on Tartu ülikooli lähiümbruses parkimine keelatud. Kes aga reegleid rikub, selle masin veetakse lihtsalt minema.

Taoline visiit tähendab ka kõrgendatud turvareegleid. Mitmed tänavad on juba praegugi suletud. Näiteks praegu Tartu Ülikooli peahoone ümbrus.

