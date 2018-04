OTSEBLOGI | Tänasel Reformierakonna erakorralisel üldkogul vormistatakse Kaja Kallas erakonna esimeheks

Praegune Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas enne suve teist poolt Brüsselist lahkuda ei kavatse.

Reformierakonda juhtima hakkav Kallas on üks kooseluseaduse esitajatest. Samuti pooldab ta pigem liberaalsemat alkoholipoliitikat ja on Lisaks on ta väitnud, et maailmas hästi toime tulevates riikides on maksud pigem väikesed ja riik pigem õhuke, kuigi selle väite on analüütikud üldiselt ümber lükanud. Kallas toetab ühtlase 500-eurose tulumaksuvaba miinimumi sisseseadmist ja praegusest solidaarsuspõhisest tervishoiusüsteemist loobumist.

Reformierakonna üldkogu Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Reformierakonna juhatusse kandideerivad: Arto Aas, Yoko Alender, Jüri Jaanson, Urmas Klaas, Eerik-Niiles Kross, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Urmas Paet, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Taavi Rõivas, Imre Sooäär, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Madis Timpson, Maris Toomel, Mart Võrklaev.mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black"> Pevkur ise ei soovinud Kallase eilseid etteheiteid kommenteerida.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/hanno-pevkur-siim-kallase-kriitikast-mina-ei-hakka-temaga-vaidlema?id=81758869 Veel eile, vahetult täna toimuva üldkogu eel ründas Siim Kallas teravalt Hanno Pevkurit.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/siim-kallas-erakonnakaaslastele-hanno-pevkur-ei-saanud-partei-esimehena-hakkama-tema-koned-ja-intervjuud-olid-igavad?id=81757189 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallasel-puudub-juhtimiskogemus-ta-ei-tea-midagi-lihtrahva-muredest-isa-on-talle-koik-ette-ara-teinud-tulevane-reformierakonna-esimees-vastab-ter?id=81732467 http://epl.delfi.ee/news/arvamus/puust-ja-punaselt-miks-oravad-hanno-pevkuri-maha-niitsid-ta-ei-tunne-inimesi-on-oppimisvoimetu?id=81516575 http://epl.delfi.ee/news/eesti/reformierakonna-juhikandidaat-kaja-kallas-ootused-mulle-on-paris-ules-koetud?id=80856879 http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/reformierakonna-viimase-aja-tegemised-segadus-pr-ambrid-ja-kusitavad-seigad?id=80695033 Euroopa Parlamenti kuuluv Kaja Kallas teatas 15. detsembril, et on otsustanud kandideerida Reformierakonna juhiks.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-kaja-kallas-olen-otsustanud-et-kandideerin-reformierakonna-uueks-juhiks?id=80505434 Eelmistel esimehe valimistel Pevkurile alla jäänud Kristen Michal kinnitas 10. detsembril, et tema uuesti erakonna esimeheks ei kandideeri.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kristen-michal-mina-reformierakonna-esimeheks-ei-kandideeri-keskendun-lumememmede-arhitektuurile-ja-lugemisele?id=80443824 Hanno Pevkur tegi seepeale 8. detsembril ettepaneku valida Reformierakonnale uus juhatus ja esimees juba tänavu jaanuaris.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-pevkur-tegi-ettepaneku-teha-reformierakonnas-uued-sisevalimised-esimehekandidaate-pole-esialgu-uhtegi?id=80431792 Hanno Pevkuri kui Reformierakonna esimehe tool hakkas kõikuma läinud aasta detsembri alguses, kui partei auesimees ja juhatuse liige Siim Kallas ütles ERR-ile antud intervjuus, et tänavu suveks tuleks erakonnas korraldada uued juhivalimised.http://epl.delfi.ee/news/eesti/siim-kallase-jarjekordne-ullatus-parteikaaslastele-vaja-oleks-uusi-juhivalimisi?id=80422754