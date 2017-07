OTSEBLOGI | Täna selgub, kas Keskerakond on valimistel ühtne või mitte! Mis saab "kolme õe" võimalikust nimekirjast?

Tõenäoliselt korraldab Keskerakonna nii-nimetatud "kolme õe" leer täna südapäeva paiku pressikonverentsi, kus avaldatakse oma edasised plaanid.

Seis partei sees on pehmelt öeldes tuline. Kuigi Jüri Ratas tahaks ilmselt keskenduda Euroopa Liidu eesistumisele, tuleb tegeleda kahe poole vastandumisega erakonna sees.

Möödunud kolmapäeval kinnitas Yana Toom, et Keskerakonnast võib eralduda leer, kel on oma valimisnimekiri 93 isikuga eesotsas Edgar Savisaare, tema enda, Olga Ivanova ja Oudekki Loonega.

Veel eile käisid läbirääkimised. Ühtset Keskerakonna nimekirja pooldav Mihhail Kõlvart sõnas Delfile, et olukord on lahine. "Päris ausalt: ei tea." Toom mainis üleeile oma intervjuus Eesti Päevalehele, et siis oli kokkulepe kahe leeri vahel "50 : 50" staadiumis. Ebaselge on seegi, mis roll on praeguses olukorras Edgar Savisaarel. Viimastel nädalatel pole ta meedias sõna võtnud. Eile kadus internetiavarustest ka tema Facebooki konto, mis oli tema peamiseks suhtluskanaliks avalikkusega.

Eraldi nimekiri tähendaks muidugi ka seda, et "kolmest õest" üks - või hoopis kõik - lahkuks erakonnast.