OTSEBLOGI | "Suud puhtaks" otsis vastust küsimusele, miks Eestis vanemat kui 50-aastast töötajat ei hinnata

Suud puhtaks vanemaealiste tööhõivest

Tiina Tambaum: avalikus sektoris on töötajate keskmine vanus kõrgem kui erasektoris.

Sten Andreas Ehrlich, sotsiaalministeerium: küsimus on ka inimeste oskustes, sageli on vanematel inimestel oskused vananenud ja see paistab kiiresti välja ka palkades.

Indrek Sarjas: mingi hetk oleme oma karjääri tipul ja mingil hetkel tahame rahulikumalt võtta.

Indrek Sarjas, G4S värbamisjuht: meil vanuse järgi palgas vahet ei tehta, palk sõltub tööülesannetest ja vastutusest.

Tiina Tambaum, Tallinna Ülikool: me aitame vanuselisele diskrimineerimisele ise kaasa, sest kanname kaasas stereotüüpe ja usume ise ka, et vanemad inimesed on kehvemad.

Iris Pettai: inimesed muutuvad alandlikuks ja kõrgharidusega inimesed on valmis töötama isegi koristajatena

Iris Pettai: Eestis on tegemist tõsise vanuselise ebavõrdse kohtlemisega.

Iris Pettai, Avatud Ühiskonna Instituut: küsitlus näitas probleemi tõsidust. Vanus on tööturul määravaim, 20-40 on see plussiks, aga edasi on see väga negatiivne tegur. Uuringu kohaselt algab allakäigutrepp tööturul 40-aastaselt. Kui inimene saab 40- kuni 50-aastaseks, siis tema enesehinnang hakkab langema.

Suur küsimus: miks on 50+ inimesed tööturul tõrjutud?

Vanemaealiste tööhõive on statistika kohaselt Eestis üks Euroopa Liidu kõrgeimaid.