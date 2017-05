OTSEBLOGI: Saates "Suud puhtaks" arutatakse vähem kui tund pärast vastutava ministri tagasiastumist haldusreformi

Haldusreformi üle on Eestis vaieldud vähemasti 20 aastat. Päriselt läks reform käima alles eelmise valitsuse ajal, mil valdadele sätestati palju kõneainet pakkunud kriteeriumid. Kuigi vahepeal on toimunud valitsuse vahetus, pole haldusreform peatunud. Kuhu reformiga on jõutud ja kuidas valdade liitimine on sujunud - neile küsimustele otsitakse vastust tänaõhtuses hooaja viimases "Suud puhtaks" saates.

Suud puhtaks: haldusreform

Inimgeograafia spetsialist Rivo Noorkõiv: omavalitsuste funktsioonid ja nende rahastamine on väga kriitiline teema. Kui me oleme jõudnud piiride sättimise ja valdade nihutamisega lõppetappi, siis tuleb hakata ehitama. Oluline on tulevikuvaade - kui räägitakse eesmärkidest ja rahastamisest, siis tuleks sinna tuua ka kolmas mõõde - inimesed, kes teevad tööd õhinaga. Nemad tahavad saada kindlust.Kui nemad saavad alles selle aasta lõpus kindluse, siis pole see nende suhtes aus. Liitumine tuleb ära teha nii, et need inimesed oleksid motiveeritud.

Allar Jõks nimetab ennast kuivikjuristiks ja tuletab meelde, et iga uue ülesandega peab kaasas käima finantskate ja kui seda ei ole, siis on ülesanded põhiseadusvastased. Võimalik, et sügisel valitakse juhte KOV-idele, mida kunagi ei tekigi.

Sulev Liivik rahandusministeeriumist sõnab, et konkreetsed plaanid on ministri laual ja miks need pole sealt edasi valitsusse jõudnud, ta ei tea.

Neeme Suure sõnul peab omavalitsuste liit olema tugev, et riik saaks funktsioonid üle anda.

Neeme Suur sõnab, et paljud ülesannetest on sellised, mille liigutamine valitsuse käest omavalitsustesse on suured, keerulised ja ajanõudvad. Tema sõnul plaan on ja haldusreform on riigireformi esimene järk. Enne ei saakgi edasi minna, kui omavalitsused on liidetud.

Mis on uute valdade kohustused? Mis on uued ülesanded? Millal saab tulubaasi üle otsustada? Konguta vallavanem sõnab, et keegi ei tea täpselt ja valitsusel täna plaani ei ole.

Mihkel Laan, ühinemiskonsultant sõnab, et kommunikatsioon on olnud vilets. Inimestele ei ole selgitatud haldusreformi tausta. 1000 elanikuga vallal pole lootustki iseseisvaks jääda ja seal pole mõtet inimestelt ka küsida, kas nad tahavad kellegagi liituda. Tuleb hoopis küsida, kellega liituda soovitakse.

Saates valitseb huvitav olukord - valitsuse kritiseerijad stuudiosse jätkub, kuid valitsuse esindajat kohal ei ole ja võimalikku arusaamatuste lahendamist seega loota ei ole.

Allar Jõksi sõnul on liitmine paljuski identiteedi küsimus ja ka seda tuleb arvesse võtta, mitte ainult transpordi- ja tõmbekeskusloogikat.

Arto Aas: Valitus ei ole sundliitmisi otsustades olnud järjepidev ja teinud osa otsuseid kinniste uste taga.

Enno Fels, Keila linnapea: Keila linn vastab tegelikult kõigile kriteeriumitele, kuid valitsus on hakanud tegema ebaloogilisi käike. See oli kolm kuud tagasi, kui valitsus tegi meile sundliitmise ettepaneku. Kogu see asja ajamine on olnud nii ebakorrektne. Valitsuse otsused on tehtud mingites imelikes kitsastes ringides.

Padise tegi liitumisettepaneku teiste hulgas Nõvale ja Paldiskile, kuid Keila linnaga liituda ei soovi, kuna poleks tegu võrdse partneriga. Koostööd soovitakse teha endasuurustega.

Keila linnapea Enno Fels kinnitab, et linn läheb sundliitmise ärahoimiseks kohtusse. Linna esindav vandeadvokaat Allar Jõks sõnab, et valis Keila linna oma kliendiks, kuna ei näe, kuidas oleks võimalik Keilat seaduslikult sundliita. "Mõned kuud enne kohalikke valimisi valitseb väga suur segadus."

Endine riigihalduse minister Arto Aas ei oleks nõus oma vana ministrikohta tagasi võtma isegi, kui Jüri Ratas väga paluks.

Contra Tuljaku viisile kirjutatud "Haldustuljak"Iga vald oli kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud,riigihalduse minister isamehe ametisse määratud.Oi, seal valdu nii palju, kes veel olid liiga vallatud,pandi nad abiellu, et saaks ära nad hallatud. Iga vald oli kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud,riigihalduse minister isamehe ametisse määratud.Oi, seal valdu nii palju, kes veel olid liiga vallatud,pandi nad abiellu, et saaks ära nad hallatud. Pulmad, jah pulmad! Pulmapidu ülitore.Viina viiskümmend vaati,kuulekamatele anti - kes läksid ise paari.Kuid kes ei tahtnud kaasat - tõsta julgesid kära,neilt võtsid Korbid ja Aasad sõnaõiguse ära. Vald ju ei tea, mis talle hea, kui ta väike siis ta hätta jääb?Kuid Mihhail Korb, nägi kus orb –leidis talle kaaslase või kaks või kolm.Pea sünnib laps, vahel ka kaks,kolme peale sünnib neli-viis.Koguneb maks, rahakott paks,spordihalli ehitada nali siis!Alutagusele metsadesse, mahub aga ühte kaheksa.Keski põrandale veerevad kokku, see paneb vere kihama! Tööd rutem saab tehtud, kui hulga on koos,pool päeva võib minna siis hullamishoos.Kuid miks armastab Juuru oma juurikat vaidja Illuka põlastab vaesemaid maidÄrge häbenege, vallakesed, liitumisnõu,meie nõu, kui ei kuula - mängu paneme jõu.Ühel ilusal päeval te tänate veel,rikas elu kui mürinaga siia teel. „Kuule naaber kullake!“„Mis tahad, hiigelvallake?“„Tants on tubli, lõbus pilliviis!“„Kuid valdu kaks veel jäänud siin!“Hõissa! Pärnu vald viib Tartu valla tantsusammu keerutama.Peagi leivad ühte kappi panevadja siis võivad Tallinna minna elama.

Saade algas, lauldakse "Tuljakut" - viis tuttav, sõnad aga on kaasajastatud.

