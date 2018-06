OTSEBLOGI | "Russofoobide" nimekiri: sissesõidukeelu sai ka Vabaerakonna esimees Andres Herkel! Kokku on praeguseks teada üheksa nime

Venemaa võimuorganite poolt koostatud "russofoobide" nimekirjas on 20 inimest, neist kuus on praeguseks teada: Andres Herkel, Ainar Ruussaar, Sergei Metlev, Urmas Reitelmann, Igor Kopõtin, Jevgeni Krištafovitš, Erkki Bahovski, Kalev Stoicescu ja Ivo Juurvee.

Herkel kirjutab oma ajaveebis, et ei mõista, miks on "russofoobide" nimekirjas. Herkel tõi välja, et on Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee vaatlejana käinud Venemaal neli korda. "Kui ma 2012. aasta märtsis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) vaatlejana Venemaa presidendivalimistel käisin, näitas üks Leedu kolleeg mulle portaalis Regnum ilmunud uudist, et teiste seas on vaatlejana maale saabunud "tuntud Eesti russofoob Herkel". Leedulane naeris laia suuga ja arvas, et sellise uudise peale võib olla lausa kade. Sõna "russofoob" on muidugi absurdne ja selle kasutamine Venemaa režiimi kriitikute suhtes on poliitiline rünnak."

ERRi väitel võib nimekirjas olla ka Mart Nutt, ent Nutt kinnitas Delfile, et tema pole välisministeeriumist kõnet saanud ehk nimekirjas pole.

Teada kuus nime

Siiani on teada, et nimekirjas on lisaks Herkelile ka Ainar Ruussaar, Sergei Metlev, Urmas Reitelmann, Igor Kopõtin ning Jevgeni Krištafovitš.