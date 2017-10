OTSEBLOGI | Riigikogus arutatakse kooseluseaduse tühistamist: kas see lööb mõra koalitsiooni ühtsusesse?

Tänasel riigikogu täiskogu istungil on arutlusel ka EKRE algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu.

Tegu on eelnõu esimese lugemisega. EKRE lootis, et ehk jõuab eelnõu riigikogu saali juba enne kohalikke valimisi, ent jäi pika ninaga.

Eelnõu oli küll 12. oktoobri istungi päevakorras, ent Keskerakonna liikmed, sotsiaaldemokraadid ja Vabaerakonna liikmed venitasid ühte teist arutelu nii pikaks, ent istungi ettenähtud aeg sai läbi.

Kooseluseaduse kindlad toetajad on sotsid, Jevgeni Ossinovski on rõhutanud, et seadust ei tohiks tühistada. Ka peaminister Jüri Ratas on märkinud, et seadust selle koalitsiooniga ei tühistata.

Samas on näiteks Keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu möönnud, et ühist seisukohta nende fraktsiooni sees pole. On ka teada, et sotside ja Keskerakonna koalitsioonipartneri IRLi liikmete hulgas on seisukohad kooseluseaduse aadressil pigem negatiivsed.

Istung algab kell 10.

Kooseluseaduse võttis riigikogu vastu ligi kolme aasta eest. Kohalolijatest oli seaduse poolt 40 liiget ja vastu 38, hääletamata jättis 10 saadikut.