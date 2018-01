OTSEBLOGI | Riigikogu otsustab täna, kas Reinsalu jätkab ametis. Reinsalu: vabandan, juhtum on mulle kõvaks õppetunniks

Reinsalu umbusaldamine

Riigikogu infotunnis arutati põgusalt Urmas Reinsalu teemat. Küsimustele vastas SDE esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski:Martin Helme: olukorras, kus te olete aastaid tagunud trummi naistevastase vägivalla teemal, nüüd lasete jätkata Reinsalul. Ärge enam kunagi võtke seisukohta naistevastase vägivalla teemal.Ossinovski: Me oleme tõesti päris suures kimbatuses selle umbusaldusega.

Urmas Kruuse (REF): teie erakonnas on vaid üks mees, kes julgeb nende väärtuste eest seista, mida erakonnana olete lubanud.Ossinovski: SDEs ei ole keegi avaldanud survet, kuidas hääletada. Loodan, et ka teie fraktsiooni liikmed on edaspidi hääletamisel vabad. Hinnang Reinsalu sõnadele on meil ühene. Mis puudutab putru, mis Ligi koos Helmega siin küpsetavad, siis on raske otsustada, mis väärtusi teie jagate, arvestades EKRE kriitikat Istambuli konventsiooni kohta.

Kas valitsuses peaks jätkama justiitsminister, küsib Yoko Alender infotunnis Jevgeni Ossinovskilt:Ossinovski: see sõnavõtt ei olnud kohane, ta on vabandanud. Poliitilised jõud on oma hoiaku kujundanud. Meie seisukoht on, et Reinsalu oleks võõinud teha riigimeheliku otsuse tagasi astuda. Ta ei ole seda teinud. Sõnavõtule mingit õigustust olla ei saa. Kuid üldises pildis on valitsus astunud olulisi samme vägivallvastase võitluse vastu, palju asju on töös.

IRLi fraktsiooni aseesimees Priit Sibul pahandab, et Reinsalu puhul pekstakse meest, kes võttis sõna seismaks lintšimise vastu. "Piinlik on vaadata rünnakut Reinsalu suunas, pekstakse meest, kes võttis sõna seismaks lintšimise vastu. Rabe sõnastus andis võimaluse tekstikatkeid kontekstist välja rebida," kirjutas Sibul.Rabe sõnastus andis Sibula hinnangul võimaluse võimunäljas reformierakonnale rünnakuks ja põhjustas piinliku olukorra, kus Jürgen Ligi loeb sõnakasutuse eest moraali jättes tähelepanuta sõnade mõtte."Piinliku olukorra, kus EKREs räägib Mart Helme avalikkusele ühte juttu ja on saatnud oma abikaasa sotsiaalmeedia veergudele siluma tekkinud hämmingut, selgitama tegelikku põhjust umbusalduses osalemisest. Monika Helme: “Oleks ka meie hääletamata jätnud, kisaksite praegu kõik, et mismõttes, sotsidega samas paadis!”," vahendas Sibul ja viskas Mart Helmele kinda: "Mannetu mees, kes asju naise kaudu peab ajama ja ise tõde välja öelda ei suuda.""Eks poliitikas ongi valikud poliitilised, ent vahel on seal lisaks ka sisu. Täna ei ole," leidis Sibul. "Kõige piinlikum on, et umbusaldajatest ei hooli naistevastasest vägivallast või presidendi veidrast valikust pea keegi, põhiline on ennast eksponeerida, püüda võimu ja sotsidega mitte ühtemoodi hääletada."

Reinsalu parteikaaslane Viktoria Ladõnskaja-Kubits nendib sotsiaalmeedias, et Reinsalu puhul toimub praegu sõnakujundi kasutamise eest süüdi mõistmine. Reinsalu aga sisuliselt päästis presidendi keerulisest debatist NO99 ja Tiit Ojasoo valimisest vabariigi 100. sünnipäevaetenduse lavastajaks valmise üle. "Mis edasi saab? Mina ennustan, et kahjuks ei räägi Eesti 100 puhul mitte keegi enam presidendi kõnest ja nendest sõnumitest, vaid Vabariigi aastapäev muutub NO teatri etenduse retsensiooniks," nentis Ladõnskaja-Kubits.

Varem Reinsalu suhtes väga kriitiline olnud keskerakondlane Oudekki Loone kinnitab sotsiaalmeedias, et tema Reinsalu ei umbusalda. Reinsalu tänane avaldus läks Loonele sedavõrd hinge, et ta soovitab "kõigil plärtsujatel" Reinsalust eeskuju võtta.https://www.facebook.com/oudekki/posts/10156004352099174&width=500

