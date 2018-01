OTSEBLOGI | Riigikogu otsustab täna, kas Reinsalu jätkab ametis. Reinsalu: vabandan, juhtum on mulle kõvaks õppetunniks

Opositsioonierakonnad kavatsevad täna sisse anda justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldusavalduse, tõenäoliselt toimub kohe täna ka hääletamine.

Umbusaldusavalduse tekst on valmis ja praegu korjab opositsioon sellele alkirju. Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Maris Lauri sõnul antakse avaldus sisse täna. Suure tõenäosusega arutab riigikohu umbusaldamist esimese punktina kell 14 algaval korralisel istungil.

Arvutuste kohaselt on opositsioonil koos kahe koalitsioonisaadikuga 49 häält. Umbusaldamiseks on vaja riigikogu koosseisu häälteenamust ehk 51 häält.

Reinsalu teatas täna pressiesindaja vahendusel, et ta eksis, kasutades

halastuse teemast kõneledes alandavat tooni hulga heausksete inimeste suhtes, kelle eesmärk vägivallaga võidelda oli igati siiras. "Vabandan ja kinnitan, et see juhtum on olnud mulle kõva õppetund."