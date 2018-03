OTSEBLOGI | Riigikogu juhatuse valimised: Reformierakonna sisetüli põleb veel eredama leegiga või seistakse ühiselt Kalle Laaneti taga?

Riigikogu juhatuse valimised on üldjuhul pigem formaalne ametipostide jaotamine, ent mitte sel korral. Põhiküsimuseks on, kui palju hääli saab Kalle Laanet?

Juhatuse esimeheks kandideerib tagasi Eiki Nestor. Pole vaja kohvipaksu pealt ennustadagi, on selge, et ta vajaliku toetuse saab. Eile teatas EKRE, et nad seavad kandidaadina üles Henn Põlluaasa. "Minu poolt on lubanud hääletada inimesi erinevatest erakondadest - nii Reformierakonnast kui ka koalitsioonierakondadest," väitis ta.

Aseesimeesteks kandideerivad Enn Eesmaa ning Kalle Laanet. Kahte aseesimeest valitakse koos. Tõenäoliselt lähevad koalitsioonierakondade hääled Eesmaale. Opositsioonis on koos aknaalustega kokku 47 inimest, neist 30 saadikut Reformierakonnast (kindlasti puudub neist Heidy Purga).

Suur küsimärk ongi: kas kõik reformierakondlased toetavad Laanetit? Erakonna fraktsioon valis Laaneti kandidaadiks 13 poolthäälega, 10 saadikut toetas praegust erakonna esimeest Hanno Pevkurit.