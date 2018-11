OTSEBLOGI | Ränderaamistiku arutelu riigikogus: lepe läks läbi ehk valitsusse seda tagasi ei saadeta. Enamuse toetust see parlamendis siiski ei saanud

Valitsuskriis

Maakeeli öeldes: läks läbi, aga... Enamuse toetust sel selgelt pole.

See tähendab, et avaldus on vastu võetud.

Läheb hääletusele üldine avaldus, kas lepet toetatakse või mitte! Poolt on 41, vastu 27.

Vastu oli 94, keegi seda ei toetanud.

Vastu oli 95, keegi seda ei toetanud.

Ettepanek 14. 14. Täiendada eelnõu teksti uue lõikega ja sõnastada järgmiselt:"Riigikogu on veendunud, et Vabariigi Valitsus korraldab välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 1 punkti 12 alusel Riigikogu antud suuniste täitmise."

13 ettepanek - 13. Eelnõu teksti täiendatakse uue lausega (pärast lauset „Eesti Vabariigi Riigikogu toetab ÜRO Globaalse Ränderaamistiku vastuvõtmist.“) alljärgnevas sõnastuses:"Riigikogu on veendunud, et Vabariigi Valitsus korraldab Välissuhtlemisseaduse § 8 lg 1 p 12 alusel Riigikogu antud suuniste täitmise."

Kõige olulisem ettepanek! Kas saata otsustamine tagasi valitsusele. Poolt 43, vastu 52.

11. ettepanek: poolt 38, vastu 52. 11. Asendada avalduse eelnõu viimane lõik järgmise sõnastusega:"Riigikogu peab vajalikuks, et Vabariigi Valitsus teeb otsuse globaalse ränderaamistikuga ühinemise või mitteühinemise kohta, võttes arvesse nii Riigikogu poolt käesolevas avalduses väljendatut kui ka valitsuse poolt 22. märtsil 2018 globaalse ränderaamistiku läbirääkimisteks kujundatud seisukohti."

12. Asendada avalduse teksti lõik „Eesti Vabariigi Riigikogu toetab ÜRO Globaalse Ränderaamistiku vastuvõtmist“ lõiguga:"Riigikogu peab vajalikuks, et Vabariigi Valitsus otsustaks globaalse ränderaamistikuga liitumise üle arvestades käesolevas avalduses kirjeldatud põhimõtteid ning Vabariigi Valitsuse 22. märtsil 2018. aastal võetud seisukohti globaalse ränderaamistiku läbirääkimistel."Selgitus: Raamistiku üle otsustamise kohustus on valitsusel, kes ühtlasi on olnud ka selle dokumendi läbirääkija ja saanud seda piisavalt kaua analüüsida.

10. muudatusettepanek: 87 poolt, 3 vastu. 10. Asendada avalduse eelnõu eelviimases lõigus sõna „veendumust“ sõnaga „lootust“.

"Riigikogu juhatus mõistab hukka igasuguse vägivalla," teatas äsja riigikogu pressitalitus, seda muidugi tänase juhtumi valguses, kui EKRE meeleavaldusel Indrek Tarandit rünnati. "Igasugune vägivald demokraatlikus õigusriigis on lubamatu," märgitakse juhatuse avalduses. "Demokraatia tähendab sõnavabadust ja mitte mingil juhul vägivalda. Inimene, kes demokraatlikus riigis kasutab vägivalda, häbistab Eesti riiki." Riigikogu juhatus on seisukohal, et ühiskonda kooshoidvat ühisosa on võimalik saavutada vaid vastastikku lugupidava mõttevahetuse käigus. Isegi Eesti ajaloo kriitilistel momentidel on seni suudetud vägivallast hoiduda.

Ka üheksas ettepanek ei leidnud toetust.

Hääletusele läks ettepanek number kaheksa. 23 oli poolt, vastu 70.

Ja hääletusele läks kuues muudatusettepanek. Seda toetas 87 saadikut, üks oli vastu. Ettepanek oli järgmine: 6. Asendada avalduse eelnõu kolmandas lõigus sõna "toetamisel" sõnaga "käsitlemisel":

Hetkel on taaskord väike paus, jätkatakse kell 18:11.

Siin ka täiskujul ettepanek, mida riigikogus nüüd toetati. 5. Asendada avalduse eelnõu teises lõigu alguses sõnad "Globaalne ränderaamistik rõhutab" nii, et teise lõigu sõnastus on järgmine: "Eesti Riigikogu rõhutab Raamistikus esile toodud fundamentaalset põhimõtet, et igal riigil on suveräänne õigus kujundada oma rändepoliitikat ise kooskõlas rahvusvahelise õigusega."

Hääletusele läks muudatusettepanek number viis, mille oli esitanud Vabaerakond. Poolt oli 86, ettepanek leidis toetust.

"Ma palun kümme minutit vaheaega," sõnas Martin Helme järgmise muudatusettepaneku puhul taaskord.

Hääletusele läks järgmine EKRE muudatusettepanek. Poolt 19, vastu 75. Muudatusettepanek ei leidnud toetust.

Enne igat muudatusettepanekut palub EKRE saadik Martin Helme 10 minutit pausi.

Istungile koos järgmise põlvkonnaga.

Enne igat muudatusettepanekut palub EKRE saadik Martin Helme 10 minutit pausi, enne hääletamist kohaloleku kontrolli. Sellega venitab ta päeva järjest pikemaks.

Isamaa muudatusettepanek, mille kohaselt Eesti ei ühine ränderaamistikuga, hääletati maha 71 vastu 24 poolt.

Esimese muudatusettepanekuna hääletati maha EKRE ettepanek nimetada ränderaamistik ümber "rändepaktiks".

Kell 17.25 tuleb arutusele Isamaa muudatusetepanek, mille kohaselt Eesti ei ühine ränderaamistikuga.

Jälle vaheaeg 10 minutit.

Saalis tekitab elevust see, miks on saalis haridusminister Mailis Reps ja kas tal on üldse selleks õigus. Leiti, et ikka on.

Algab muudatusettepanekute läbivaatamine. Esimese ettepaneku esitajaks EKRE. Martin Helme palun 10-minutilist pausi.

Mart Helme EKREst: kui kiidame leppe heaks, läheb ta Marrakeši, kui läheb valitsusse, saab Isamaa oma selgroogu näidata. Kui üks tuntud skandalist ei allu korraldajate nõudmistele, rebib mikrofoni, keeldub andmast seda korraldajatele ja turvatöötajatele, siis temalt võeti mikrofon ära ja saadeti minema. Et ta selle peale kukkus... (saalis naerdakse). 30. olid sotsidel omad löömameeste brigaadid, kas nüüd tuleb sama? See 1000 inimest murdosa võrreldes nendega, kes on üle Eesti rahulolematud. Marrakeši lepe on inimesi ärritanud. Meile on riigikogus valetatud nii palju, et kui õhk läheks valetamisest mustaks, oleks siin kottpime. Ärge tulge ajama pläma, et see ei ole siduv.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kordas veelkord üle, et Isamaa ei toeta rändepaktiga ühinemist, sest sellega võetakse poliitilisi kohustusi, selle ideoloogiliseks sisuks on massiimmigratsiooni soodustamine. Jutud Eesti välispoliitilise joone kahjustamisest on inimeste hirmutamine. Mingist ELi konsensusest ei ole mõtet rääkida, sest seda ei ole. Kümmekond riiki on teatanud oma mitteühinemisest. Tänasest hääletamisest: kõik saadikud, kes hääletavad selle poolt, et põrgatada tagasi valitsuse kätte, toetavad paktiga ühinemist, sest on teada, milline on jõudude vahekord valitsuses, 2/3 toetavad valitsused seda. See on parlamendi püüd vältida otsustamise vastutust. Valitsus on seda arutanud, konsensust ei saavutanud ega saavuta, sest Isamaa on pakti vastu. Hääletame vajadusel ka valitsuses. Kutsun teid üles kujundama seisukohta ja valima seisukohta, mitte jääma erapooletuks.

Eiki Nestor sotsiaaldemokraatidest: kahju, et muudatusettepanekute läbihääletamine on vähendanud avalduse selgust. Rohked eksperdid on arvamust avaldanud. Mina nende avaldustest erinevusi ei suuda leida. Nad ütlevad, et see ei ole siduv, Eesti ei pea seaduseid muuta.

Jürgen Ligi Reformierakonnast: halb on selle asja juures ükskõiksus, kuidas migratsiooniteemat käsitletakse kui lühiajalist valimiseelset kampaaniat. Poleks olnud akadeemik Mälksood, poleks dokumenti riigikogus arutatud. Emotsioone ei tohi alahinnata keegi, kes on näinud, mida toob kaasa 50 aastat pidurdamatut migratsiooni. Kes räägib massiimmigratsioonist, ei saa eirata kliimamuutust. Juba paarkümmend aastat on jõuvahekorrad ÜROs liikunud nii, et domineerivad riigid, kellega meil ühiseid väärtusi pole. Seetõttu on USA distantseerunud. Peame kaitsma liberaalset maailma, sest enamik maailma pole liberaalne. Kuidas seda teha? Ma ei taha olla Kesk-Euroopa moodi, kus stiil on läinud ksenofoobseks, lausa põhjakorealikuks. Peame püüdma paremini püüdma. Käitumise viis on valitsuse otsus. Kes on läbi rääkinud, kellel on volitused. Parlamendi standardid ei luba heakskiitu anda sellisele dokumendile, jätame selle valitsusele. Parlamendil seisukoht, oleme ulatumas kätt Keskerakonnale ja sotsidele. Meie arvame, et see, kuidas alustasime, on jõudmas heasse finaali ülesaalilise kokkuleppega. Võiksime anda valitsusele volituse otsustamiseks. Me toetame avaldust tingimusel, et riigikogu ei kiida ÜRO avaldust heaks, sest see muudaks leppe veel siduvamaks. Ärme tee lepet veel siduvamaks, jätame otsustamise valitsusele.

Andres Herkel Vabaerakonnast: ilmselt ükski erakond siin saalis ei toeta massiimmigratsiooni. Kunagi läks üks valimisliit ühes väikelinnas valimistele loosungiga "turg peab jääma", kuigi keegi ei kavatsenud turgu kaotada. Ometi EKRE räägib massiimmigratsioonist. Selles on infooperatsiooni elemente.

Eesmaa: väikestele riikidele on oluline koostöö, seda eriti sellisel päeval nagu täna, kui Venemaa ja Ukraina vahel teravneb olukord tundidega. Kaja Kallas avaldanud toetust ränderaamistikule, sama Urmas Paet. Täna mängib aga Reformierakond hoopis teist mängu Jürgen Ligi juhtimisel. See mäng, mis võib tuua kasu valimistel, ei too kasu Eestile. Saame näidata siin saalis, et reitingutest tähtsam on muudatuste sisu.

Sõna võtab Keskerakonna esindaja Enn Eesmaa: ta alustas tänasest vahejuhtumist EKRE meeleavaldusel, kui Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarandit tõugati ja löödi. Ta kinnitas, et Eesti ei anna oma suveräänsust Marrakeši leppega ära, migratsioon jääb meie kontrolli alla. Ta ütles, et Eestile on tähtis olla nende seas, kes otsuseid langetatakse, seetõttu on vaja ränderaamistik heaks kiita. Eesti on parlamentaarne riik, kahju, et mõned muudatusettepanekud soovivad riigikogu rolli vähendada. Sisseränne ei ole inimõigus, seda reguleerivad riigid oma õigusaktidega.

Vabaerakond: rändeküsimustele ideoloogiliselt „õige“ tooni kehtestamine riivab sõna- ja mõttevabadustEesti Vabaerakond ei toeta rändeleppe tingimusteta vastuvõtmist fakti pähe esitatud ideoloogiliste väärtushinnangute tõttu, mis kirjeldavad rännet eranditult positiivsetes toonides, nägemata neid probleeme, mis inimesi erinevates Euroopa riikides rahutuks teevad.„Aus ja demokraatlik arutelu võib olla kriitiline, võib minna kirglikuks, võib ka kedagi häirida või isegi solvata. Ent kehtestades ühiskondlikule debatile ideoloogiliselt “õiged” tingimused, pole arutelu enam aus ega demokraatlik. Arusaam, et riigid võivad ja saavad kehtestada rändeküsimuste arutamisele “õige” tooni, riivab sõna- ja mõttevabadust,“ ütleb Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel.Just need tasakaalupunktid on Herkeli sõnul riigikogu avalduses puudu. Herkeli poolt Vabaerakonna nimel koostatud kõige olulisemad sõnastuslikud ettepanekud ei läinud 23. novembril toimunud riigikogu väliskomisjoni läbi. Eriti oluliseks peab Herkel ettepanekut, mis ütleb, et riigikogu ei nõustu arvukate rännet idealiseerivate lausungitega ÜRO Ränderaamistikus. „Olen ühe teise rahvusvahelise organisatsiooni, Euroopa Nõukogu, dokumentidega piisavalt palju töötanud, et mõista seda „vaikiva hoiakukeele“ häda, mille suhtes on üha rohkem allergiat. Vabaerakond ei taha, et riigikogu avaldus hakkaks kõlama samas helistikus,“ rõhutab Herkel.Samuti peab Vabaerakond oluliseks, et valitsus täidaks oma ülesannet ja langetaks ÜRO ränderaamistikuga ühinemise osas ise otsuse.

Sots Lauri Läänemets viitab Facebookis, et tänase käitumise põhjal Madison abipolitseinikuks ei passi. "Jaak Madison, me oleme sinuga mõlemad abipolitseinikud (sina Tallinnas, mina Järvamaal), me peaks korda looma, kuid täna õhutasid sa avalikult kuritööle ja tunnustasid seda. Sellise jutuga ei sobi keegi mundrit kandma, sest politsei peab looma truvalisuse tunnet, mitte tekitama inimestes hirmu. Vähemalt valimiste perioodi lõpuni peaksid sa sellest kindlasti eemale jääma."

Väliskomisjoni liikme Oudekki Loone (KE) hinnangul näitas riigikogu ees aset leidnud rünnak Indrek Tarandi vastu ränderaamistiku käsitlemist.

Isamaa taunib vägivalda ja mõistab hukka vägivallatsemise EKRE miitingulIsamaa erakonna esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul ei tohi Eesti poliitiline kultuur muutuda löömingukultuuriks.„Peame õigeks inimeste kaasamist poliitikasse ja rahumeelsete poliitiliste meeleavalduste korraldamist. Samas lasub meeleavalduste korraldajatel alati vastutus tagada nende rahumeelne kulgemine. Igasugune vägivald poliitikas tuleb kindlalt hukka mõista. Kaklusest riigikogu ees on ainult üks samm kakluseni riigikogu sees. Eesti ei peaks astuma nende riikide hulka, kus poliitilisi erimeelsusi lahendatakse füüsilise jõu abil“.

Margus Tsahkna: julgeolekuolukord nõuab poliitmängude lõpetamistEndine kaitseminister ja praegu Eesti 200 ridadesse kuuluv Margus Tsahkna sõnas Venemaa järjekordset agressiooniakti Ukraina vastu kommenteerides, et pingete eskaleerumine rahvusvahelisel julgeolekuareenil sunnib vabariigi valitsust kriitilisel ajal ühtsena kokku hoidma ning vältima iga hinna eest rahva lõhestumist ja valitsuse kukutamist.„Olukorras, kus Venemaa korraldab täiemõõtmelisi mereblokaade ja rünnatakse Ukraina sõjalaevu, ei tohiks me raisata aega ja kukutada oma enda valitsust ühe abstraktse ÜRO raamistiku allkirjastamise üle. Vastupidiselt sellele, mida praegu Toompeal skandeeritakse, siis tegelikult ei kujuta immigratsioon endas eksistentsiaalset ohtu Eesti Vabariigile. Viimased sündmused tõestavad taaskord, et oht suveräänsele ja iseseisvale Eesti riigile pärineb idast. Valitsuserakonnad peavad koheselt lõpetama päevapoliitilise kakluse ning selle pseudo-valitsuskriisi ära lõpetama,“ ütles Tsahkna.Tsahkna hinnangul on Toompeal toimuv meeleavaldus põhjendamatutele hirmudele üles ehitatud populism: „Rahva teadlik lõhestamine poliitmängude raames oma võimaliku populaarsuse tõstmiseks on mäng meie riigi julgeolekuga. Eesti vajab valitsuskriisi asemel toimivat valitsust ning selgeid välispoliitilisi sõnumeid meie liitlastele. See tähendab, et nii võimu- kui opositsioonierakondade poliitikud tõstavad meie riigi julgeoleku huvid kõrgemale erakondlikest. On kõigi erakondade ühine vastutus, et Eesti tuleks sellest kriisist kiiresti välja.“„Kolm kuud enne valimisi ollakse nõus kõike tegema, et tõsta oma populaarsust. Seepärast vajab Eesti hetkel sõna otseses mõttes riigimehelikku käitumist, mis seisab kõrgemal poliitilistest mängudest ja erakondlikest huvidest,“ sõnas Tsahkna.

Jevgeni Ossiovski: ränderaamistikuga mitteliitumine midagi katastroofilaadset ei tooReformierakondlane Madis Milling küsis Ossinovskilt, mis juhtub, kui Eesti ränderaamistikuga ei liitud. "Viimase üliemotsionaalse pooleteise või kahe nädala jooksul on palju maalitud sellist kurja tulevikuperspektiivi, juhul kui Eesti leppega ei liitu, on siin kasutatud väljendit "kukkumine välispoliitilisse mudaliigasse", on isegi kasutatud väljendit "paariariik". Ja minu küsimus, et kas nüüd siis on näiteks Eesti suurim liitlane USA, aga ka näiteks Iisrael, Austraalia ja paljud teised leppega mitteliitunud riigid, kas nad on nüüd siis paariariigid?"Ossinovski tõdes, et viimastel nädalatel on tõepoolest kõlanud tugevat retoorikat. "Minu isiklikul arvamusel ja ma pean ütlema, et ma olen kaugel sellest, et pidada ennast välispoliitiliselt suureks spetsialistiks, aga nii palju kui ma veendumust selles küsimuses oman, siis ei, selle ühe otsusega tõenäoliselt midagi katastroofilaadset ei juhtu. Aga küsimus on selle sammu märgilises tähenduses, see on teatud signaal. Ja minu küsimus on selles mõttes niipidine, et tõestamiskohustus, et Eesti peab oma senisest rahvusvahelisele koostööle orienteeritud liinist kõrvale kalduma, on nendel, kes selleks praegu meid üles kutsuvad, mitte nendel, kes on siiani 27 aastat nendest põhimõtetest lähtudes välispoliitikat teinud."

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles 39 riigikogu liikme esitatud riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu arutelul, et ükski Eesti erakond ei toeta massiimmigratsiooni.Ühtlasi lisas ta, et oluline on mitte jääda üksi, sest diplomaatia on Eesti parim julgeolekupoliitika. "Rahvusvahelist poliitikat ei ole võimalik muuta sama lihtsaks kui lambipirni vahetamine," ütles Ossinovski ettekandes.

Kõnepulti astus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Hannes Hanso. "Mina toetan seda ülimõistlikku algatust. See leping ei too siia ega või ühtegi inimest," sõnas Hanso ja lisas, et meie kohustus peaks olema rändeprobleemiga tegeleda.

Helme sõnul võtab Isamaa vaid poose ja pole valmis ränderaamistiku vastuseisus lõpuni minema ja näiteks riigieelarvet põhja laskma.

Martin Helme: täna alustasid vägivalda sotsidEKRE fraktsiooni esimees Martin Helme märkis, et neil on hea meel, kui ränderaamistiku üle riigikogus arutatakse.Helme hinnangul on ainus äärmuslik partei Eestis Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes kogu asja tuliseks on ajanud. Ta rõhutas, et oli Indrek Tarand oli ise süüdi, kui läks provotseerima ja EKRE kutsutud turvamehed likvideerisid olukorras."Oleks väga sümpaatne, kui poliitiline debatt alati olekski kõnede tasemel. Paraku me näeme seda, kuidas Eesti ainus tõeline äärmuslik ja radikaalne poliitiline jõud ehk sotsiaaldemokraadid eskaleerivad ühiskondlikku konflikti piirini, kus vägivald on põhimõtteliselt käega katsutav. Ma tahan kõigile täiesti selgelt öelda inimesena, kes kõrval seisis: täna alustasid vägivalda sotsid. Indrek Tarand tungis kallale korraldajatele ja hakkas laamendama. (Hääled saalis.) Ta oli kõigele lisaks veel ka purjus. Teie alustasite vägivallaga ja siis kiunute, kui meie seda vägivalda üritame vaos hoida. (Hääled saalis.) Me kutsusime kohale turvamehed ja lõpetasime selle olukorra seal ära, aga ei ole vaja tulla rääkima sellest, kuidas EKRE on asja teravaks ajanud. Asja on teravaks ajanud need jõud Eestis, kes tegelevad süstemaatiliselt rahvusriigi lammutamisega, põhiseadusliku korra õõnestamisega, rahvuslaste hurjutamisega, Euroopa ühendriikide ehitamisega. Ja sellele tulebki vastu hakata. Hea on, kui sellele saab vastu hakata kõnedega, veel parem, kui sellele hakkab rahvas vastu valimiskastide juures, aga kui muid vahendeid ei ole, siis tuleb kasutada kõiki vahendeid, mis rahval on," rääkis Helme.Helme sõnutsi on näha trendi sinnapoole, et varsti pole enam võimalik demokraatiat harrastada. "Poliitika fragmenteerub, muutub hõimupõhiseks ja muutub vägivaldseks. Sellised riigid nagu Rootsi, Prantsusmaa, mõnedes kohtades ka Suurbritannia on sisuliselt madalatasemelise kodusõja permanentses seisundis. Ja inimesed, kes meile tulevad ja räägivad siin muinasjutte sellest, kuidas mitte midagi ei juhtu, kujutavad nagu ette, et meil silmi peas ei ole, et me ei tea, mis maailmas toimub, et me ei saa aru, kuhu protsessid viivad. Võib-olla homme tõesti mitte midagi ei juhtu, võib-olla isegi ülehomme mitte midagi ei juhtu, aga protsess on täiesti selge, trend on täiesti selge ja sellele ei saa anda oma nõusolekut."Helme märkis, et tal on kahju, et Isamaa rahuldub sellega, et ta võtab poosi, fikseerib oma vastuseisu, aga lõpuni ei ole nõus minema. "Me teame, et sotsid on nõus, sotsid selles mõttes ainsad, ainus poliitiline jõud siin saalis, kes on nõus sisse võtma tõelist poliitilist kahju, et läbi suruda oma jälki ideoloogiat. Isamaa võtab ainult poosi, aga ei ole valmis laskma põhja riigieelarvet, ei ole valmis laskma põhja valitsust, kui teist teerulliga üle sõidetakse, ei ole valmis hääletama selle poolt, et see tuleks valitsusse tagasi, kus te seda uuesti blokiksite. See on poos, mida te võtate. Meie ei võta poose. Me tegutseme ja ütleme täiesti selgelt: oleme valmis edasi eskaleerima."

Kiiresti võttis EKRE meeleavalduse vägivallalaine osas sõna ka peaminister, kes mõistis vägivalla igati hukka.http://www.delfi.ee/article.php?id=84559823

Kõnepulti astunud ja erakondade esindajate läbirääkimised avanud Reformierakonna fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi arvates ei vasta tõele Sven Mikseri väited, et ränderaamistik pole meile õiguslikult siduv, sest kui suurem osa riike on raamistiku poolt, võivad sealsed sätted tavaõiguseks muutuda. "Sellest improviseeritud kaosest, mille valitsus siin korraldas täna, on päris raske rääkida teisiti kui kaootiliselt. Kaks ministrit sisuliselt hanitasid parlamenti, rääkisid vastandlikku juttu, ajasid seisukohti segi, aga siiski nõudsid, et parlament otsustagu ränderaamistiku üle. Ei või jaa. Üks agiteeris poolt hääletama, teine vastu hääletama, aga et asi oleks hästi segane, selle nimel nähti kolm tundi vaeva," kritiseeris Ligi. "Sven Mikser ehk ei olnud nii teatraalne, aga ma juhin tähelepanu, et tegelikult parlamendiga tuleks olla ausam ja siiram. Kui ta raius ikkagi seda, et see lepe ei ole mitte siduv, siis ta oleks pidanud ikkagi möönma, et ükski ekspert päris nii mustvalgelt ei väljendu, et ikkagi see siduvus on ajaküsimus ja poliitiline siduvus on ka siduvus, millest kujuneb suure tõenäosusega tavaõigus aja jooksul, kui nii palju riike ühinevad. Sellest oleks tahtnud päris avameelset juttu ja kui oleks südamest südamesse jutt, ma arvan, et oleks see olnud usutavam," rääkis Ligi. "Teine, kus ta hanitas meid, oli see, et parlament alguses ütles, et teda tuleb kaasata, ja nüüd ei taha otsust langetada. Vot see on ju otsene vale, sest et nii nagu ütles ka justiitsminister, kogu selle asja meie ette toomise valdav ajend oli akadeemik Mälksoo, põhilise rahvusvahelise õiguse eksperdi hoiatus, et niisama vaikides ei ole hea seda asja läbi lasta, et tuleks lisada üks deklaratsioon ja jääda vähemalt erapooletuks," leidis Ligi. Ta märkis, et justiitsminister rääkis vastupidist juttu. "Ja kui siiamaani saime ju selle tõuke akadeemik Mälksoolt ja sarnastelt ekspertidelt, kes rääkisid tegelikult sarnast juttu, isegi õiguskantsler on ju viidanud siis punktidele, väliskomisjonis näiteks, mis võivad muutuda õiguseks ja kohustuseks. Siis minu pettumuseks justiitsminister keeras siin vinti nii palju põhja, et ta enam ei olnud kellegagi nõus, välja arvatud sellega, et igal juhul on see siis siduv leping, millest tuleb igal juhul eemale hoida."

Reinsalu: ma ei ole oma toolist kunagi kinni hoidnudReformierakondlane Kristen Michal küsis Urmas Reinsalult, kas Reinsalu esitab tagasiastumisavalduse, kui avaldus läheb Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatite toel läbi."Kristen, ma ei ole oma toolist kinni hoidnud. Kui praegu pannakse ette paber, ma teen tohutu rõõmu, võib-olla mõnele kurvastust, et on ühemõtteline seisukoht, et Eesti selle leppega ei liitu ja minu ametikoht on sellega seotud, armsad sõbrad, viie sekundiga teen selle otsustuse, siin ei ole küsimust. Nüüd tegelikult see, mis puudutab Reformierakonna küsimust. Väga lihtne küsimus on. Te ütlete, et segane otsus. Segane otsus ei tohi olla. Valitsuses on saavutatud seisukoht selles asjas. See ei meeldi paljudele parlamendi liikmetele, sellepärast parlament täna arutab siin. Ja nüüd on küsimus selles ... Ja minul ei ole küsimust, mina leian, et seda küsimust valitsus ei pea uuesti kordama, sest valitsus on jõudnud seisukohale."

Reinsalu ütles riigikogulaste küsimustele vastates, et ränderaamistikku peaks toetama riigikogu.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-kinnitab-indrek-tarand-oli-ekre-meeleavaldusel-kaine-alustati-kriminaalmenetlust?id=84559611

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sde-uks-liidritest-kalvi-kova-meid-sokeeris-kuidas-ekre-meeleavaldajad-indrek-tarandit-jalaga-loid?id=84558105

Reformierakondlase Taavi Rõivase küsimusele vastates ütles Reinsalu, et etteheited valitsuse otsustamatuse kohta on valed, sest valitsus on teinud ränderaamistiku osas otsuse. See küsimus, kas see meeldib inimestele või mitte, olevat Reinsalu sõnutsi juba teine asi.

Justiitsminister Urmas Reinsalu kasutas ränderaamistiku vastu seistes tunnustatud professori analüüsi. Ühtlasi märkis ta, et rände piiramine on oluline Eesti kui rahvusriigi säilimisele.

Helir-Valdor Seeder: riigikogu peab võtma vastutuse Tänast riigikogu rändepakti arutelu pressiteate vahendusel kommenteerides ütles Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder: „Need erakonnad, kes toetavad rändepaktiga ühinemise otsustamist valitsuses, toetavad tegelikult sellega ühinemist, sest nad teavad valitsuse jõudude vahekorda.“ „Nad teavad, et peaminister on lubanud panna pakti valitsuses hääletusele, kui parlament sellise suunise annab. Otsustamise põrgatamine riigikogust tagasi valitsusele on poliittehnoloogiline mäng, ei muud,“ ütles Helir-Valdor Seeder.Valitsus on seda küsimust arutanud ning ühise seisukoha puudumise tõttu ongi see jõudnud parlamenti. Parlamendi erakondadel ongi nüüd õigus ja kohustus võtta seisukoht ja otsustada, mitte vältida otsustamist paktiga ühinemise osas.Isamaa on oma seisukoha kujundanud ning hääletame nii riigikogus kui ka valitsuses ühtemoodi - rändepaktiga ühinemise vastu.

Riigikogu juhatuse kohtumine oli viljakas: iga riigikogu liige saab Reinsalult soovi korral ühe küsimuse küsida.

Reinsalu pole saanud oma poliitilise avaldusega alustada, sest vaieldakse protseduuriliste reeglite üle. Nimelt otsustas Reinsalu loobuda võimalusest riigikogu liikmete küsimustele vastata. Saadikud avaldavad selle vastu tugevat protesti. Reformierakondlane Kristen Michal päris riigikogu esimehelt Eiki Nestorilt: "Kas teoreetiliselt oleks võimalik võtta juhatuse poolt paus, rääkida tööandja positsioonilt läbi oma alluvaga ehk valitsuse liikmega ja öelda, et ta võiks tööandja küsimustele vastata?" Nestor vastas, et seline võimalus on, kuid polnud selles tulemuse osas kuigi optimistlik. "Aga ma ei näe ühestki kehahoiakust, et see annaks tulemust. Nestor kuulutas siiski viieminutulise pausi, et riigikogu juhatuses asja arutada. Pikalt kõnepuldis vaikinud ja vaidlust jälginud Reinsalu ütles pärast seda, kui Eiki Nestor oli vaheaja välja kuulutanud: "Kulla sõbrad, loomulikult olen valmis suure innuga vastama kõigile küsimustele. Ma ei saa üldse aru, mille üle me arutame."

Välisminister Sven Mikser lahkus kõnepuldist ja oma poliitilise avalduse teeb justiitsminister Urmas Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liige Rainer Vakra uuris Mikserilt, et kui ta oleks saanud riigikogu ees sõna võtta, siis mida oleks Toompea ette kogunenud inimestele öelnud. "Eks seda, mida ma olen võib-olla mitte nii paljudele inimestele silmast silma ja näost näkku, aga siiski massimeedia vahendusel nendel päevadel palju kordi kinnitanud: teie ärge kartke! Mitte ühegi Eesti erakonna, ei sotsiaaldemokraatide, ei Reformierakonna, ei Keskerakonna, ei Isamaa, ei Vabaerakonna, ei EKRE eesmärgiks ei ole soodustada massiimigratsiooni, müüa maha Eesti riiki või rahvast või rahvuslikke huve," kinnitas Mikser. "Ärge kartke! Me oleme täisväärtuslik rahvusvahelise kogukonna liige koos sellest tulenevate moraalsete ja muude kohustuste, aga ka õigustega, sh õigusega suveräänselt kujundada omaenda riigi poliitikat, omaenda riigi seadusandlust nii rändeküsimuses kui väga paljudes teistes küsimustes," sõnas Mikser.

Kas ränderaamistik tõlgiti vigaselt? Reformierakonna fraktsiooni liige Aivar Sõerd heitis välisministrile ette, et valitsuses ei suudetud organiseerida isegi ränderaamistiku korralikku eestikeelset tõlget. "Ma ütlen, et te ei suutnud isegi korrektset tõlget organiseerida! Tõlge on eksitav! Commitment ei ole pühendumine, commitment ja kogu selle dokumendi sisu on rahvusvahelise kokkuleppega kohustuste võtmine. Ja need kohustused muuseas on vägagi küsitavad ja minu hinnangul ka vastuvõetamatud mõnes aspektis. Ma küsin: miks te ei teinud isegi ausat tõlget? Commitment ei ole pühendumine, commitment on kohustuste võtmine! Pühendumine on inglise keeles dedication. Kuidas niimoodi, härra minister? Miks te ei ole aus?" küsis Sõerd. Välisminister Sven Mikseri sõnul ei ole mõtet kulutada aega üksikute fraaside kontekstist väljas tõlkimisele ja lisas, et tõenäoliselt on võimalik praegust eestikeelset tõlget toimetada. "Ma ütlen, et tõenäoliselt on võimalik seda praegu kättesaadavat eestikeelsest tõlget ka toimetada, aga see ei muuda väga palju sisu." Mikser märkis, et erinevad eesmärgid, mis ränderaamistikus kirjas on, on juba valdavas Eesti osas Eesti õigusruumiga täielikus vastavuses. Välisminister lisas, et Eesti ei tõlgi kõiki ÜRO resolutsioone eesti keelde, sest kõikide resolutsioonide tõlkimine oleks Eestile väga suur halduskoormus. "Ma arvan, et praktiline vajadus selle järele on enam kui küsitav. Antud juhul, kuivõrd tekkis teravdatud avalik huvi, siis me pidasime vajalikuks teha tekst kättesaadavaks ka eesti keeles. Tegemist ei ole ametliku tõlkega. Ka kuues töökeeles opereerides loomulikult on viitamise aluseks siiski see keel, milles toimusid läbirääkimised ja milles n-ö draftiti esialgne teksti versioon, ja selleks on antud juhul inglise keel."

Delfi andmetel olid Indrek Tarandi, keda riigikogu ees ränderaamistiku vastasel meeleavaldusel rünnati, vigastused nii tõsised, et ta pidi traumapunkti minema.

EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison uuris Mikserilt, kas Mikseri soovitud arutelukultuuri näide on Indrek Tarand, kes riigikogu ees EKRE meeleavaldusel mikrofoni haaras ja väidetavalt joobes oli. Tarandi sõnavõtu peale läksid mõned inimesed närvi ja ründasid Tarandit. Mikseri sõnul on see, et Euroopa Parlamendi saadikut rünnati, kahetsusväärne. "Ma usun, et rääkida on alati parem, kui mitte rääkida. Poliitiline vastandumine on läinud ilmselgelt liiga teravaks. See toob ühele parlamendierakonnale lühiajaliselt edu."

Mikser rõhutas oma sõnavõtus, et mitte ühtegi Eesti parlamendierakonna eesmärk pole tuua Eestisse massiliselt sisserändajaid. vaid tagada Eesti riigi jätkusuutlikus.

Avalduste andmine läks teravalt lahti! Esimesena sai sõna Mikser, kes esitas välispoliitilises taaskord oma seisukohad ÜRO raamistiku kohta. Ta rõhutas, et ta pole rahul, et selline olukord valitsuses on kujunenud. Mikser avaldas oma sõnavõtus toetust ÜRO ränderaamistikule ja palus riigikogu liikmetel käituda oma südametunnistuse järgi, mitte kellegi survel või lühiajalise valijate toetuse nimel.

Täiskogu algas uue siseministri ametisse vannutamisega.

Tarand pandi pikali ja rahvasaadik lubati seina äärde panna ning maha lasta. Kas see ongi "rahumeelne" meeleavaldus?http://www.delfi.ee/article.php?id=84555909

Vahepeal on EKRE alustanud protestiga ränderaamistiku vastu

Korb imestab, et värvika sõnakasutusega Ligi on õrna hingegaKeskerakonna peasekretär Mihhail Korb leiab, et Jürgen Ligi kurvastab Keskerakonna käitumise üle asjata, sest seni on valijaid, parlamendi rolli ja poliitikuid mõnitanud eelkõige hoopis tema.Ligi avaldas Postimehe ajakirjanik Vilja Kiislerile imestust, et kuigi Riigikogus soovitakse ränderaamistiku avaldusele Reformierakonna toetust, mõnitatakse Riigikogu suurimat opositsioonierakonda. „Mul on kahju, et nad tunnevad, et neid ei kohelda piisavalt väärikalt ja seetõttu tundub Eesti aastatepikkuse välispoliitilise joone hoidmine Jürgen Ligile keeruline,“ ütles Korb.Ta sõnas, et Ligi siiski eksib selles, et peaminister Jüri Ratas või Keskerakond Reformierakonna otsuseid mõnitavad. „Reformierakondlaste jah-ei mäng ränderaamistikule ning pahameel parlamendi kaasamisse on seni mõnitanud pigem valijaid ja riigikogu. Imestan, et pehmelt öeldes värvika sõnakasutusega poliitik isegi põhjendatud väikeseid torkeid nii südamesse võtab. See näitab, et kõva kesta all on tegelikult õrn hing,“ tõdes Korb ja meenutas, et Reformierakonna fraktsiooni juht on krõbedamaid sõnu kasutanud ka enda erakonna juhi osas.Korb lisas, et eilne Jüri Ratase ja Kaja Kallase debatt kinnitas veel kord, et ränderaamistiku küsimus on eelkõige poliitiline ning erakondade vahelist konsensust on valimiste eel keeruline saavutada isegi välisküsimustes. „Tundub kummaline, et Keskerakonna peasekretäril tuleb endisele peaministrierakonnale meenutada poliitikute vastutust Eesti parimate huvide kaitsmisel vaatamata valimiskampaaniale, kuid see on hetkel vajalik,“ lõpetas Korb.

Sarapuu: valitsuse umbusaldamise katse ainuke eesmärk oleks segaduse külvamineRiigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu sõnas, et Reformierakonnal pole Jüri Ratase valitsuse umbusaldamiseks toetust riigikogus ega ühiskonnas. Eesmärk oleks tema sõnul vaid üks – külvata valimiste eel ühiskonnas segadust.ERRi saates „Esimene Stuudio“ väitis Reformierakonna esimees Kaja Kallas taas, et nad on valmis peaminister Jüri Ratast umbusaldama. Kersti Sarapuu tõi välja, et Reformierakond kangutaks sel juhul peaministrit, kelle toetus on rahva hulgas juba teist kuud kõrgem kui järgneval kolmel kandidaadil kokku. „Jüri Ratas on pälvinud inimeste usalduse oma töökuse, tasakaalukuse ja siira sooviga pingutada selle nimel, et Eesti oleks parem koht elamiseks kõigile siin elavatele inimestele. Reformierakonna pidev konflikti otsimine ühiskonnas ja mõtted sotsiaalmaksu, solidaarse tervishoiu või tasuta ühistranspordi kaotamisest usaldust ei loo,“ ütles Sarapuu.Sarapuu rõhutas, et peaministri umbusaldamiseks pole toetust ühiskonnas, Riigikogus ega ilmselt isegi opositsiooni ridades. Ainus põhjendus saaks fraktsiooni juhi hinnangul olla soov külvata riigijuhtimises segadust ning lootus ise valimiste eel rohkem pilti saada. „Parlamendis puudub soov, vajadus ja võimalus Reformierakonna taktikepi all ajutist valitsust kokku panna. Reformierakonnal pole paraku Eesti elu edasiviimiseks ka riigimehelikku ja positiivset plaani,“ rääkis Sarapuu. Tema sõnul kinnitas praeguse valitsuskoalitsiooni selget soovi konstruktiivset tööd jätkata ka riigieelarve teise lugemise edukas lõpetamine.Keskerakonna fraktsiooni juht tõdes, et kahtlemata on Reformierakonnal unistus pääseda kiirelt võimule, kuid ülehomme teist tööaastat tähistav koalitsioon on varasemat peaministrierakonda ebameeldivalt üllatanud. „Keskerakonna juhtimine pidi nende arvates tooma ju sise- ja välispoliitilise krahhi, mitte eduka EL eesistumise, tugeva majanduskasvu, 500-eurose tulumaksuvabastuse, ravijärjekordade lühenemise ning suurima kaitse-eelarve,“ meenutas Sarapuu, kelle hinnangul on Reformierakonna sisemiste pingete kuhjumine loonud olukorra, kus ainus ühine eesmärk ja mure peitub iga hinna eest Stenbocki jõudmises.

Herkel: võtad katuseraha vastu, oled paha; ei võta vastu, oled see loll, kes ei anna midagiVabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel ütles riigikogus riigieelarve teise lugemise käigus peetud kõnes, et Eesti riik läheb järjest keerulisemaks. „Järjest raskem on ohjata kõikvõimalikke puuktegevusi. Nende kinnikeeramine on põrgulikult raske ja sellega ei ole erinevad valitsused hakkama saanud,“ rääkis Vabaerakonna fraktsiooni esimees."Vaatame riigieelarve katteallikaid ja ülesehitust ega leia kätte isegi seda kohta, kus seda teha. Ühelt poolt räägime pidulikult sellest, et riigikogu rolli tuleb suurendada, aga teiselt poolt sellise eelarve menetluse puhul on see ju naeruväärne ega toimi,“ kritiseeris Herkel.Ühtlasi võttis Herkel teemaks katuseraha temaatika. „Mulle meeldis Margus Tsahkna hingestatud katuseraha-teemaline sõnavõtt. Võib-olla oleks veel rohkem meeldinud, kui ta oleks selgemalt tunnistanud, kuidas varemgi on katuseraha jagatud. Ja meeldis ka Tiina Kangro sõnavõtt, mis osutas sellele, mis on üldse riigikogu liikme roll riigieelarve puhul. Vabaerakond on proovinud katuserahaga hakka saada ühtepidi ja teistpidi. Võtad katuseraha vastu ja suunad neid mingiks heaks otstarbeks või ei võta vastu ja oled see loll, kes mitte midagi ei suuna. Mõlemat pidi on halb. Rõhutaksin siiski, et katuseraha kirjutamine valitsuse poolt otse riigieelarvesse on väga palju amoraalsem kui see, kui riigikogu liikmetel on mingigi võimalus eelarve puhul kaasa rääkida,“ märkis Herkel.Vabaerakond on osutanud, et juhul, kui katuseraha jagamise ettepanekud tulevad rahanduskomisjoni lauale kolmanda lugemise ajaks, siis see on üldse kõige pimedam viis, kuidas ühed ettepanekud võivad komisjoni jõuda. „Sellepärast ärge palun imestage, et oleme neid väikesi ja üliväikesi asju vormistanud ka teiseks lugemiseks muudatusettepanekutena, et meie katuseraha ettepanekud oleksid kõigile nähtavalt läbipaistvad ja arusaadavad,“ lisas Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles oma poliitilises avalduses, et järgmise aasta riigieelarve teise lugemise läbimine näitab, et valitsuses tekkinud pinged on tänaseks lahendatud. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-oleme-poliitilise-kriisi-otsustavalt-seljatanud?id=84521845

Krista Aru: Eestist saagu maailma kõige puhtam riik!Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseeesimees ja riigikogu kultuurikomisjoni liige Krista Aru ütles riigieelarve teise lugemise käigus peetud kõnes, et selle aasta riigieelarve kõige suurem puudus on see, et puudub suur idee või aade. Ühtlasi rõhutas Aru, et kogu Eesti haridussüsteem on vaja tervikuna muuta eestikeelseks.„20. novembril pakuti siin konverentsisaalis välja üks suur idee: Eestist saagu maailma kõige puhtam riik! Selleks on vaja teadus- ja arendustegevust. Selleks on vaja inimesi, kes innustuksid, usuksid sellesse teadus- ja arendustegevusse. Selleks on vaja läbimõeldud, aga samas ambitsioonikat arengukava, aga veelgi rohkem seda arengukava toetavat ja ellu viivat eelarvet. Teadus- ja arendustegevus võimaldaks Eestil olla ka suurtest riikidest oma vaimult ja oma ideedelt ja ideid kandvatelt tegevustelt suurem. Samas ei tõsta me doktorandi toetusi. Kust tuleb siis see teaduspõhine teadmine, mida tahame rakendada nii maheriigi arenduses kui ka tööstuse digiteerimiseks, mille abil tahame aidata lapsi, mille abil me tahame tegelikult edendada haridust?“ küsis Aru retooriliselt.Teiselt poolt on ja jääb ka suure ideeaate najal elavale riigile Aru sõnul kohustus hoida oma keelt, oma kultuuri ja neid mitte ainult hoida, vaid neid ka kaasaegselt edasi viia. „Üks meie tuumiktegevusi, mis ongi ühelt poolt haaranud ja katnud seda igipõlist väärtust ja teiselt poolt seda edasi viinud, on meie laulu- ja tantsupeod. Mitte ainult pidu ise, vaid kõikide nende tuhandete inimeste tegevus, kes on haaratud protsessi. Pidu on ainult kummardus, kummardus Eestile, kummardus rahvale, kummardus oma kultuurile, aga oluline on see protsess. Sellest protsessi toetamist oleme rääkinud, aga tegusid ei ole ole järgnenud,“ kritiseeris Aru.Ka puuetega laste ja nende vanemate toetamine on see, mis kuulub Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimehe hinnangul ühe arenenud riigi ülesannete sekka. „Oleme selles vanuses riik, kus seda tuleb mõista ja ka tegudega näidata. See, kui tugev on Eesti, sõltub suuresti ka sellest, kuidas haarame ja katame ühtse võrguna kogu oma muutuva hariduse. Ei piisa ainult sellest, et meil on hästi arenenud kõrgkool või hästi arenenud teadus. Meil on vaja kogu haridussüsteem tervikuna viia eestikeelseks, et kaotada Eestis ära kakskeelne maailm,“ on Aru veendunud.

Läbi ei läinud ka Reformierakonna ja EKRE ettepanek katkestada riigieelarve teine lugemine. Riigieelarve teine lugemine läbiti edukalt.

Opositsioon loobus venitamisest ja riigieelarve teise lugemise 58 muudatusettepanekut said hääletatud, mitte ükski neist ei leidnud toetust.

27. opositsiooni muudatusettepanek oleks peaaegu läbi läinud - hääled jagunesid 49-49.

Enamikel eelnõudel siiski vaheaega ei võeta. Näib, et venitatakse episoodiliselt.

Reformierakonna katuserahasid puudutav 7. ettepanek hääletati maha.

Kolmanda Reformierakonna esitatud muudatusettepaneku puhul enam vaheaega ei küsitud. Enne järgmist, katuserahasid puudutava ettepanekut, küsiti vahaeaega siiski uuesti.

Enne Reformierakonna teise muudatusettepaneku läbihääletamist võeti taas vaheaeg.

Opositsiooni muudatusettepanek ei leidnud toetust, mistõttu tehti töösse neljaminutiline vaheaeg.

Riigieelarve teise lugemise läbirääkimised on lõppenud ja algab ettepanekute oas hääletamine.

Sven Sester leiab, et struktuurselt on eelarve tasakaalus, nominaalselt ülejäägis.

Tiina Kangro: Mulle tundus arutelu jälgides, et olen sattunud kosmosesse. Ühed kiidavad iseennast asjade eest, mis on ilmselged, näiteks riigieelarve kasvu eest. Vaikitakse probleemsetest kohtadest nagu katuserahad. Riigikogu ja valitsus ei suuda seda praktikat ilmselt lõpetada. Vastuvõetamatu ka opositsiooni käitumine, kes soovib katuserahahade jagamist lihtsalt ümber mängida. Samas on siiski vahel sealt võimalik leida raha projektidele, mis on väga vajalikud ja millele pole varem raha leitud.

Lauri Luik: headel aegadel peaks eelarve olema vähemalt tasakaalus kui mitte plussis.

Margus Tsahkna tuletas meelde, et valitsus juba jagas katuserahasid. Ta märkis, et see on pretsedent ja selle kordumist võiks vältida.

Mihhail Stalnuhhini järel kõnepulti astunud Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi hinnangul on tegemist kehva eelarvega. "Ambitsioonitu ja ükskõikne riigi ja ühiskonna huvide seisukohalt, aga ahne isiklike huvide poolest. Kõigepealt räägime tasakaalust. Tänane Euroopa Komisjoni hinnang ütleb, et see on miinus 0,7 ehk puudujääk struktuurselt. See tähendab äärmiste möönduste korral veel kuidagi äramahtumist Euroopa Liidu reeglite hulka, aga eelkõige sellist omakasupüüdlikku ülekulutamist."

Reformierakond kritiseerib eelarve tasakaalu, rahanduskomisjoni esimees, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhini sõnul on kõik korras. Ta märkis, et makromajandusprognoos, mille alusel riigieelarve on koostatud, kirjeldab piisava usaldusväärsusega Eesti majanduskasvu ja inflatsiooni väljavaadet ning on kooskõlas teiste samal ajal koostatud prognoosidega.

Nüüd algab riigieelarve teine lugemine.

Meeleolud nii koalitsiooni kui opositsiooni seas on sellised, et riigieelarve teisel lugemisel suudab koalitsioon oma häältega maha hääletada opositsiooni muudatusettepanekud ja eelarve teise lugemise edukalt lõpetada. Kolmas lugemine oleks seejärel detsembris.

Eelarvet ennast veel ei arutata. Päevakorras on enne seda veel palju muid asju. Riigikogulased märkisid kohapeal Delfile, et ilmselt venib istung pikaks nii ehk naa. Olenemata sellest, kas opositsioon venitamistaktika peale välja läheb.

Reformierakondlased on heas tujus. Neil pole midagi kaotada, küll aga saavad nad istungit venitada.

Istung on alanud. Kohvipaksu pealt ennustama ei hakka, ent võib siiski öelda, et ilmselt läheb väga kaua.

Juttu jätkub kauemaks! Ossinovskiga vestleb Jürgen Ligi.

Ratas: mina toetan liberaalset maailmavaadet, kus riigikogu ei survestata, vaid sellel lastakse vabalt otsustada.

Riigikogu tahab Ratase sõnul lepet arutada, ainult Reformierakond räägib sel teemal kolme erinevat juttu, et ei tohi arutada riigikogus, tuleb arutada ja siis Urmas Kruuse soovitas siduda see umbusalduse küsimusega.

Ratas usub, et riigieelarve võetakse teisel lugemisel vastu. Ratas rändeleppest: valitsus on oma sõna öelnud, nüüd on kord riigikogu käes. Ka Saksamaa tõi rändeleppe riigikogu ette.

Riigikogu pressiteenistusest kinnitati, et tänane riigikogu istung (algab kell 14) võib kesta hiliste õhtutundideni või kauem... Muudatusettepanekuid on nii palju ja vaevalt opositsioon praeguses olukorras kergelt valitsuse tahtega nõustuks.

Ratas ei öelnud rändeleppe osas midagi infotunnis midagi uut. Lisas vaid, et nt Euroopa Ülemkogul arutatakse mõnda asja aastaid, et saavutada konsensus.

Kuuldavasti on reformierakondlastel ka laiem plaan, et eelarvearutelu täna katkestataks.

Praegu käib riigikogu infotund. Reformierakondlased jätkavad järjekindlalt Ratase isiklikku ründamist. Juba mitmendat päeva süüdistavad reformierakondlased Ratast otsustamatuses ja võimukriisi ajal valimiskampaania tegemises.

SDE esimees teatab ka sotsiaalmeedias, et esitab siseministriks Katri Raigihttps://www.facebook.com/jevgeni.ossinovski/posts/2391143887625752#w=500

Katri Raik kinnitas Delfi reporterile, et talle tõepoolest tehti ettepanek asuda Andres Anvelti järel siseministriks, millega Raik ka nõustus. Homme õhtul koguneb sotsiaaldemokraatide juhatus, kus suure tõenäosusega Raik uueks ministriks ka kinnitatakse.

Jevgeni Ossinovski ja Katri Raigiga läks kohtuma ka peaminister Jüri Ratas. Ratase nägu aga ei reetnud, kas just Raik on uus siseminister või mitte.

Teateid parlamendist: Jevgeni Ossinovski pakkus Katri Raigile välja, et viimane võiks kandideerida Anvelti asemel Ida-Viru ringkonna esinumbrina. Ühtlasi võiks Raik asuda ka Ida-Viru piirkonna organisatsiooni juhiks. Küsimusele aga, kas Ossinovski pakkus Raigile ka siseministri kohta, erakonna esimees ei vastanud. "Ministrikandidaadi otsustab erakond. Veel on vara öelda, kes on kandidaadid," lisas ta.

Meenutuseks, Raik liitus sotsidega septembri lõpus. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/sisekaitseakadeemia-rektor-katri-raik-uhines-sotsiaaldemokraatidega-ja-kandideerib-riigikokku?id=83848419

Samas on Delfile sotside seast viidatud, et pigem on see vormistamise küsimus ja peagi serveeritakse ka avalikkusele, et just Raik võtab Anvelti kohustused üle.

SDE peasekretär Kalvi Kõva ütles Delfile, et praegu veel ühtegi nime uue võimaliku siseministri kohale välja ei käida. "Juhatus koguneb ja siis hakatakse kaaluma, kes võiks olla järgmine minister," ütles Kõva ja lisas, et praegu võib spekuleerida ja arutada mida tahes, ent midagi kindlat veel ei ole.

Ilmselt saabki siseministriks Katri Raik! Selge viide on see, et Raik on täna riigikogus kohal ning vestleb sotside fraktsiooni ruumides Ossinovskiga. Teatavasti Raik ise parlamendisaadik pole.

Kui viivuks ununeb, et valimised on peagi ukse ees, tasub vaid riigikogu hoone ette kiigata... Seal tervitab möödujaid endise peaministri Taavi Rõivase (Reform) valimisbuss.

Riigikogu istung, kus eelarve arutlusele läheb, algab alles kell 14. Kell 10 aga algab parlamendis konverents, kus kõigi parlamendierakondade juhid diskuteerivad võimaluste üle Eestis riigireform ellu rakendada.

Mis Anvelti endasse puutub, siis hetkel jätkab ta töölainel ning täna seisab ka riigikogu ees. Tänases infotunnis vastab ta küsimustele Eesti riigi töö kohta diasporaa osas võrdluses Lätiga, PPA lähiaastate võimekuse kohta ning valitsuse tegevusprogrammi täitmise kohta siseministeeriumi haldusalas.

Sotside seas kaldub praegu kaalukauss ministrikoha osas Katri Raigi poole. Tal on kogemust ning ka tema meediakuvand on hea. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sisekaitseakadeemia-rektor-katri-raik-on-nous-siseministriks-hakkama-pole-eluunistus-olla-kolm-kuud-lopetava-valitsuse-minister?id=84505625

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder pole rahul sotside teguviisiga. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/seeder-sotsid-manipuleerivad-parlamendi-ja-valitsusega?id=84507905

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/video-jevgeni-ossinovski-lopuks-on-ka-reformierakond-oma-poliittehnoloogilistest-kohklustest-ule-saanud-ja-otsustanud-toetada-randeleppe-avaldust?id=84502957

Martin Helme sõnul möödus 50 minutit vestlust president Kaljulaidiga sõbralikus toonis. Suuresti jäädi vestluse käigus eri meelt, ka selles, et president ise põhiseaduslikku korda õõnestavat. Ühes aga jäädi nõusse: "Et Eestis peaks olema eestikeelne haridus," ütles Helme, kes peale ränderaamistiku arutas Kadrioru lossis presidendiga ka teisi küsimusi.

Martin Helme saabus president Kersti Kaljulaidi kutsel Kadriorgu presidendilossi.

Nüüd on see ametlik: Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus Toompea lossi istungisaali kokku Riigikogu täiendava istungi 26. novembril algusega kell 11.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles Delfile, et riigikogu erakorraline istung toimub esmaspäeval. Päevakorras on vaid üks punkt, riigikogu avaldus ÜRO rändeleppe asjus.

EKRE esindaja Martin Helme kinnitas, et tema kohtub Kaljulaidiga täna kell 16.15. Ta selge sõnum on: president peaks kaitsma Eesti suveräänsust ja mitte panustama ajale jalgu jäänud välispoliitikale, mis ei kattu meie peamiste liitlaste omaga.

Delfi andmetel on esmaspäeval riigikogus erakorraline istung, et hääletada ÜRO rändelepet.

Kaks vabaerakondlast tulid kohtumisele eraldi autodega. Pole selge, kas see on juhus või näitab, et võimukriis Vabaerakonnas pole lõppenud.

Vabaerakonna juhid Andres Herkel ja Kaul Nurm kutsuti täna kella üheks presidendi juurde valitsuskriisi arutama.

Reformierakond on valitsuskriisi ajal üritanud suunata tähelepanu peaminister Jüri Ratase puudustele ja on vältinud seisukoha võtmist, kas Reformierakond on leppe poolt või vastu. Täna tuli Reformierakond lõplikult kapist välja ja teatas, et ikkagi toetab lepet. Varem spekuleeriti, et Reformierakond võib toetada lepet osaliselt, lastel osadel saadikutel hääletada vastu ja osadel poolt, et korjata hääli nii leppe vastastelt kui pooldajatelt.

https://www.facebook.com/kallaskaja/posts/1942135472568919&width=500

Kui ÜRO ränderaamistiku osas saabub mõnepäevane paus, siis homme on riigikogus arutusel järgmise aasta riigieelarve. Selle teise lugemise lõpetamine on koalitsioonile oluline verstapost, mis näitab, kas koalitsioon toimib või mitte.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et ÜRO ränderaamistiku hääletus riigikogus võiks toimuda reedel peale väliskomisjoni istungit. Kui see ei toimu reedel, siis järgmine võimalus on ülejärgmisel nädalal ehk 4. detsembril. Reedel kella kümneks tuleb esitada muudatusettepanekud, seejärel arutab neid väliskomisjon ja hääletus suures saalis toimuks sellisel juhul samal päeval riigikogu erakorralisel istungil. Viimase kokkukutsumiseks peab riigikogu juhatus jõudma üksmeelele tänase päeva jooksul. Kui erakorralise istungi korraldamises kokkuleppele ei jõuta, on järgmine võimalus ränderaamistuku hääletuseks ülejärgmise nädala teisipäeval ehk 4. detsembril, kui toimub riigikogu korraline istung.

Reformierakonna fraktsioon otsustas täna, et nad toetavad rändelepet, küll aga teevad mitmeid muudatusettepanekuid. Nad kinnitavad, et nad toetavadki lepet eeldusel, et muudatusettepanekuid kuulda võetakse.

"Erakondade esimeestega kohtumisel on selge, et soov lahendust leida on olemas. Siin tulebki endale meenutada, et meie riigikord on parlamentaarne demokraatia."

"Eesti riik ei ole kriisis, küll aga onselge, et kriisis on poliitika," sõnab president.

Kersti Kaljulaid olukorrast: "See näitab, et meie väärtuste hoidmise nimel tuleb iga päev tööd teha."

Ajakirjanikud ja fotograafid, kes presidendi lossi ees tööd tegemas on, lasti hetkeks ka tuppa sooja, ent põhiliselt jälgitakse tegevust siiski nullilähedase temperatuuriga välitingimustes.

Jüri Ratas jõudis kadriorgu, president Kaljulaidi juurde.

Ossinovski ideele ehk eelnõule, mis tooks rändeleppe arutelu riigikogusse, andis oma allkirja 39 rahvasaadikut.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-erakonnakaaslastele-ossinovski-ettepanek-naitab-et-et-valitsust-enam-ei-eksisteeri-sotsid-umbusaldavad-peaminister-ratast?id=84399137

Äsja algas riigikogu istung. Saadikute küsimustele vastab Jüri Ratas. Võib arvata, et ilmselt on ta mõtted siiski veel enam valitsusliitu puudutava juures. Kell 17.30 kohtub ta Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga.

Siinkohal tasub meenutada Kaljulaidi teravat avaldust eelmisest nädalast, kui selgus, et valitsus rändelepet ei toeta. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-randeleppest-valitsuserakondade-uksmeele-lahtumine-on-voimaldanud-inimestele-valetada-ja-haiget-teha?id=84331665

Riigipea on kutsunud tänaseks Kadriorgu valitsuserakondade esimehed, et arutada tekkinud olukorda ja lahendusi valitsuskriisile.Esmalt kohtub riigipea kell 15.30 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovskiga, seejärel kell 16.30 Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega ning siis kell 17.30 Erakond Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga.Kell 18.00 teeb president Kersti Kaljulaid pressiavalduse.

President Kaljulaid kutsus valitsuserakondade juhid Kadriorgu

Algas koalitsiooninõukogu. Ratas ütles vahetult enne seda Delfile, et tõenäoliselt praegu ei arutata rändelepet puudutavat. "Pigem neljapäeval," märkis ta. "Tegu on nii tähtsa punktiga, et see vajab eraldi istungit."

Ei, pole algamas mõni tähistamisüritus, veidi suupisteid ja joogipoolist viiakse riigikogus ruumi, kus koguneb koalitsiooninõukogu.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sotsidel-valmis-riigikogu-avalduse-eelnou-uro-globaalse-randeraamistiku-kohta?id=84360959

Riigikogu koridoris rääkis EKRE fraktsiooni kuuluv Raivo Põldaru Delfile, et EKRE ränderaamistikku muidugi ei toeta. Tõik, et see jõuaks nüüd riigikokku, on Põldaru meelest signaal sellest, et valitsus jäi omadega hätta. "Kui hätta ei jääda, siis poleks seda riigikogule vaja olnud menetleda anda."

Vabaerakonna fraktsioon arutas riigikogule arutamiseks esitatava ränderaamistikku puudutava dokumendiga seonduvat ja jõudis järeldusele, et sellisel kujul nad seda ei toeta. Dokument vajaks vabaerkondlaste arvates muutmist: nende meelest ei ole see koostatud riigikogus, vaid välisministeeriumi ametnike poolt. Lisaks leidis Vabaerakonna fraktsiooni juht Kaul Nurm, et teema sellisel kujul esile kerkimine on kahetsusväärne. "Sellega kaetakse kogu valimiste-eelne periood ja reaalsete probleemide arutamisega ei tegelda," märkis ta. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel ütles, et selline "oih, mida meist nüüd küll arvata võidakse!"- aeg võiks möödas olla. "Praegu esitatud kujul Vabaerakond avalduse teksti ei toeta. Kavatseme sellesse teha muudatusettepanekuid, mis väljendavad selgemini Eesti rahvuslikke huve ja on kriitilised raamistikus sisalduvate ohtude ja rännet idealiseeriva keelekasutuse suhtes," ütles Herkel.

Kaja Kallas lahkub sotside ruumidest... Nagu näostki näha, oli kohtumine reformikate jaoks positiivne.

Artur Talvik sõnas Delfile, et sarnaselt Kaja Kallasele arvab ta, et rändelepe pole riigikogu pädevuses ja valitsus peaks ise välispoliitikat tegema, mis omakorda demonstreerib seda, et Eestil pole ühtset välispoliitikat.

Samal ajal riigikogus... Kuuldavasti läks Kaja Kallas koos Ossinovskiga sotside fraktsiooni ruumidesse. Tea, kas arutatakse, mis on ühisosa praeguses olukorras?

Juba kell 14 koguneb koalitsiooninõukogu, kus arutatakse edasisi samme. On selge, et lahkhelid on jätkuvalt õhus.

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-helir-valdor-seeder-riigikogusse-minnakse-selleks-et-meie-vastuseisule-vaatamata-randeraamistik-heaks-kiita?id=84358647

Meeleolud Isamaa fraktsioonis.

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-sven-mikser-usun-et-tana-enne-istungi-algust-saab-riigikogu-randeraamistiku-kusimuse-paevakorda-votmiseks-piisava-hulga-toetusallkirju-kokku?id=84358397

Keskerakonna fraktsioon teatas ka pressiteate vahendusel, et nad otsustasid täna toetada ettepanekut, mille järgi võtaks riigikogu seisukoha ränderaamistiku osas, mis näeb ette suuremat riikidevahelist koostööd rändeküsimustes, ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemist ning ka Eesti inimeste õiguste kaitset.

Kaja Kallas sõnas riigikogus Delfile, et praegune olukord on ikka kivi valitsuse kapsaaeda ning Ossinovski idee pole paslik lahendus. Ta toonitas, et see taolise otsuse peab tegema valitsus, mitte parlament. Kas Reformierakond kaaluks ise mõne erakonnaga valitsusliidu moodustamist, ei tahtnud Kallas kommenteerida.

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-juri-ratas-riigikogu-voiks-randeraamistiku-osas-otsustamise-ise-ule-votta?id=84358235

Nüüd saatis Isamaa ametliku pressiteate, kus öeldud, et Isamaa fraktsioon arutas veelkord ÜRO rändepaktiga seonduvat ja jäi oma varasema seisukoha juurde, et rändepaktiga ühinemine ei ole Eestile kuidagi kasulik."Isamaa otsustas, et nii nagu me ei toetanud seda valitsuses, ei kavatse me seda toetada ka riigikogus. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et erakond kasutab kõiki võimalusi veenda riigikogu selles, et ÜRO rändepakti toetamine ei ole Eesti huvides."

"Kaua võib," sõnas üks keskerakondlane Delfile. Isamaa sõnavõtud ei jäta kahtlustki, et suurest sõprusest on asi kaugel. Ossinovski tänahommikune teade rebis haavad taas lahti. Iseasi on, mis on siis ikkagi seis Reinsaluga. Isamaa väidab, et antud teema on täiesti laualt maas. Ossinovski nii kergelt loobuski?

Helir-Valdor Seeder sõnas riigikogus Delfi reporterile Heliis Nemsitsveridzele, et tema jaoks oli üllatus, et Ossinovski tuli hommikul välja mõttega, et Eesti seisukoht rändeleppe osas jääks hoopis riigikogu otsustada. Isamaa seda käiku ei toeta, nad on vihased, et mindi valitsusest mööda. Kuigi eelnõule algatamiseks vajalikud 21 allkirja on koos, siis pidas Seeder seda valitsusele tagantselja minemiseks ning valitsuse töö parlamendi kaela lükkamiseks. Kui aga arutelu peaks jõudma riigikokku, siis usub ta parlamendi võimetusse vajalik otsus langetada. Üks töövõit on Isamaal aga kirjas: Seederi sõnul langes eile laualt teema, et Urmas Reinsalu peaks valitsusest lahkuma. Mäletatavasti oli Ossinovski seda eelmisel reedel tahtnud. Nüüd sotsid enam seda valitsuse püsimise tingimuseks ei pea.

Sotsid riigikogus. Esiplaanil Sven Mikser, kes on ilmselgelt olnud rändeleppe kõige tulihingelisem eestseisja. Nüüd on välisministeeriumis valmimas ka eelnõu, mida siis saaks arutada riigikogu.

Jüri Ratas toetab Ossinovski mõtet, et rändelepet võiks arutada riigikogu. See oleks mugav lahendus ja ilmselt saaks lepe seal vajaliku toetuse. On siiski üks suur AGA: mis kasu on sellest Isamaale? Ka Ratase vastusest võib välja lugeda, et riigikogu otsustusõiguse suhtes ei ole nad konsensuslikud ehk ilmselt Isamaa seda parimaks lahenduseks ei pea.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-keskerakond-toetab-ossinovski-ideed-et-randelepet-arutaks-riigikogu?id=84357299

Reformierakonna fraktsioon kogunemas.

Riigikogus algas värske töönädal. Fookuses on fraktsioonides muidugi hoopis valitsuskriis ja nüüd on jututeemaks ka Ossinovski ettepanek, et rändeleppe üle võiks otsustada riigikogu. Riigikogus viibiv Delfi reporter sõnas, et Isamaa fraktsioon kogunes kell 9. Sotsidel kogunes esiti juhatus, kell 9.45 koguneb fraktsioon.

Eile õhtul andis Ossinovski Eesti Päevalehe intervjuu, kus viitas, et rändeleppele rohelise tule näitamine on veel võimalik. http://epl.delfi.ee/news/eesti/jevgeni-ossinovski-randelepinguga-liituda-on-eestil-veel-voimalik?id=84354753

ÜRO rändekokkulepe põhjustab vaidlusi ka Saksamaal. Merkeli jaoks on vaidlus ÜRO rändepakti üle proovikivi selle kohta, kas mitmepoolseid kokkuleppeid saab üleüldse enam sõlmida. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/uro-randekokkulepe-on-tekitanud-erimeelsusi-saksamaa-valitseva-erakonna-cdu-sees?id=84356541

Siin ka värsked reitingud. Kui uuel tulijal ehk parteil Eesti 200 on põhjust rõõmustamiseks, siis mõtteainest on eriti sotsidele ja ka Reformierakonnale. Toetus sulab. http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/graafik-erakondade-reitingud-eesti-200-voib-nurjata-reformierakonna-valimisvoidu-sotside-toetus-on-drastiliselt-langenud?id=84356427

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud analüüs praegusest olukorrast. http://epl.delfi.ee/news/eesti/neljatunnine-arutelu-valitsuskriisi-ei-lahendanud-ratase-valitsuse-seni-koige-keerulisem-tuleproov-jatkub?id=84354759

Ossinovski arvab, et rändeleppe vastu on EKRE ja Isamaa, ent riigikogu enamus seda toetaks. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ossinovski-voti-valitsuskriisi-lahendamiseks-randeleppe-osas-tehku-otsus-hoopis-riigikogu-mitte-valitsus?id=84356317

Sotsiaaldemokraatide esimees Jevgeni Ossinovski rõhutas, et sotside jaoks on oluline, et Eestis oleks ühtne nägemus välispoliitikast. “See konkreetne ÜRO deklaratsioon on lihtsalt üks osa välispoliitilisest suhtlusest ja tõepoolest meie arvates sellise ühtse joone taastamine on vajalik ja selle nimel tööd ka jätkame.”

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder märkis, et ühisele seisukohale ei jõutud. “Eks tuleb edasi arutada.” Ta kinnitas, et Isamaa pole oma seisukohtadest taganenud. “Isamaa on jätkuvalt seisukohal, et valitsuses ei peaks langetama otsust rändepaktiga ühinemiseks. See ei ole mõistlik, see ei ole Eestile kasulik ja selle seisukoha juures me oleme.”

"Kohtumine oli konstruktiivne. Võib öelda, et kolm osapoolt teevad jõupingutusi, et leida lahendusi ja üheskoos edasi minna. Eks me jätkame neid arutelusid homme," ütles Jüri Ratas pärast neljatunnist arutelu. "Kui rääkida ränderaamistikust, siis selles küsimuses on meil jätkuvalt erimeelsused," tõdes Ratas. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-video-juri-ratas-parast-neljatunnist-kriisikohtumist-randeraamistiku-osas-on-meil-jatkuvalt-erimeelsused?id=84354317

Kriisikoosolek kolme koalitsioonipartneri vahel lõppes tulemusteta, arutelu jätkatakse homme.

Arutelu valitsuse tuleviku üle kestab neljandat tundi ning hetkel pole kriisikoosoleku lõppemist näha.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid usub, et valitsus ei lagune. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/jaanus-karilaid-vastuses-kaja-kallasele-reformierakonna-poole-pole-mingit-pohjust-ega-soovi-tana-uhelgi-erakonnal-vaadata?id=84353377

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lubas partnereid ümber veenma minna. http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-video-seeder-koalitsioonile-ja-eesti-riigile-on-parim-randepaktiga-mitte-uhineda?id=84352351

http://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-video-ossinovski-enne-kohtumist-ratase-ja-seederiga-sotsiaaldemokraatide-eesmark-pole-valitsust-lohkuda?id=84352383

Viimase info kohaselt võib kohtumine kesta tunde.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ei olnud samuti valitsuse lagunemise osas kategooriline.

Kell 16 algab Jüri Ratase, Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seederi kohtumine päästmaks valitsuskoalitsiooni. Jevgeni Ossinovski ütles vahetult enne kohtumist peaministriga, et sotside eesmärk pole valitsust lõhki ajada.

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas valitsusse minema ei kipu. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-juri-ratas-on-ebaonnestunud-me-ei-usu-temasse-kui-valitsusjuhti-miks-me-peaksime-ta-valitsusse-minema?id=84351089

Õige pea kohtuvad koalitsioonierakondade juhid Jüri Ratas, Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seeder. Millised variandid Jüri Ratase ees on? http://epl.delfi.ee/news/arvamus/urmo-soonvald-peaminister-juri-ratasel-on-vaid-uks-sisuline-valik-hoida-iga-hinna-eest-tanane-valitsus-koos?id=84350789

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sotsid-kuus-aastat-tagasi-tohutut-avalikku-huvi-omava-leppe-labiraakimistel-ei-tohi-minna-mooda-rahvast?id=84350877

Nonoh, kriitiline meediatarbija märkab teatavat vastuolu kahe sotside juhtfiguuride ütlustes:http://www.delfi.ee/article.php?id=84344291

Õhtu oli Keskerakonna kontoris pikk, kuid nädalavahetus tuleb veel pikem. Homne päev jääb erakondadele kokkulepete sõlmimiseks. Hoolimata sellest, et Ratas lubas ultimaatumid kõik kõrvale jätta, on siiski valitsusel sisuliselt kolm võimalust: läheb Mikser, läheb Reinsalu või läheb Ratas kogu täiega - või siiski midagi muud? Pildil puhkehetk erakonna kontoris.

Kuni pühapäevani jääb koalitsiooni saatus lahtisekshttp://www.delfi.ee/article.php?id=84343369

Enn Eesmaa lõpetas, et prioriteediks on järgmise aasta riigieelarve. "Kui meil seda ei ole, ei ole meil midagi," kostis erakonna aseesimees lõpetuseks.

"Üks kraakleb siin ja teine kraakleb seal, kui on ära kraageldud tuleb maha istuda, võtta lonks külma vett ja edasi minna," sõnas Ratas, miks ta täna kedagi tagasi ei kutsu.

Ratas kinnitab ajakirjanike küsimustele, et rändelepe poleks põhjuseks, miks peaks koalitsioon lõhki minema. Ratas tunnistab, et kui kõik oleks teinud kõik õigesti, siis poleks valitsus täna sellises tupikus. "Me peame ehitama sildu, mitte kõik seisma kolmes nurgas," tõi ta välja.

Ratas: olen kutsunud erakondade esimehed kohtumisele hiljemalt pühapäevaks, kus me räägime kõik selgeks ning muid otsuseid me täna ei langeta

Jüri Ratas: poliitilised avaldused on tekitanud valitsuses usalduskriisi, sellises olukorras tuleb säilitada kaine meel ning panna paika olulised prioriteedid. Tänane valitsus on teinud väga palju asju õigesti - palkade kasvud, edukas Euroopa liidu eesistumine, tugev kaitsepoliitika. Ma lükkan tagasi kõik ultimatiivsed avaldused, meile on oluline juba taasiseseisvumisest tuttav rääkimine.

Ajaloolane Kalle Kroon annab põhjaliku ülevaate, milline juriidiline osa tekstist ÜRO rändeleppes kaduma läks, et sellest valitsuskriis lahti sai rulluda.http://www.delfi.ee/article.php?id=84343371

Pressikonverents algab kell 19:30, seega võib varsti oodata seisukohta.

Paar tundi on juba Keskerakonna koosoleku algusest möödas, kuid kõik ajakirjanikud, kes sinna kannatamatult Ratase seisukohta ootama jäid, aeti kontorist välja. Siiski peaks varsti selguma valitsuskoalitsiooni tulevik.

Kui mõnes sportmängus on vaheajad, siis ka valitsuskriis on praegu kergel pärastlõunasel pausil. Tagatubades küll askeldatakse, aga edasised arengud sõltuvad palju Keskerakonnast, mille juhatus koguneb kell 17. Ilmselt kestab arutelu circa kaks tundi.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oiguskantsler-ulle-madise-uro-raamistik-ei-ole-eesti-seaduste-suhtes-ulimuslik-ega-muutu-ka-automaatselt-tavaoiguse-normiks?id=84341039

Artiklile "refresh" ja vaatama: "Tagatoa" otsestuudios analüüsivad hetkeseisu Raimo Poom, Erik Moora ja Krister Paris.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/andres-anvelt-valitsuskriis-algas-juba-monda-aega-tagasi-valitsust-juhitakse-nuud-juba-ekre-poolt?id=84340227

Nüüd võtab sõna ka Mart Helme, kes leiab, et valitsusest peaks lahkuma hoopis Sven Mikser. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-sven-mikser-peab-valitsusest-lahkuma-ekre-on-valmis-teda-umbusaldama?id=84339899

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/erkki-bahovski-suure-toenaosusega-on-eesti-kandidatuuril-uro-julgeolekunoukogus-kriips-peal?id=84338007

Peaministri büroo juht Tanel Kiik ütles Delfile, et praegu pole plaanis, et valitsus täna või nädalavahetusel koguneks. Küll aga kindlasti esmaspäeval, mil on koalitsiooninõukogu. Samas lisas ta, et plaanid võivad veel muutuda.

Reinsalu oli pressikonverentsil selgelt enesekindel. Paistab ka, et ta on veendunud, et Ratas Ossinovski nõudmistega kaasa ei lähe. "Valitsus oli suuteline jõudma otsuseni. Kas see otsus kellelegi meeldib või kedagi hirmutab, on omaette ooper," märkis Reinsalu.

"Jevgeni Ossinovski ettepanek on tulnud üllatusena nii mulle kui küllap kogu avalikkusele. Mida ta sellega taotleb ja oma motiive oskab ta ise seletada. Rõhutan vaid, et kui selle ettepaneku mõte on suruda Isamaad ja mind kõnealuses küsimuses põlvili, siis minult seda oodata ei maksa. Riiki ei saa juhtida põlvili," sõnas Reinsalu.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otsepilt-kas-urmas-reinsalu-sunnitakse-tagasi-astuma-isamaa-pressikonverentsil-raagitakse-valitsuskriisist?id=84337801

Reinsalu meediale aru andmas.

Juba 15 minuti pärast on teine pressikonverents: kui Ossinovski kohtus ajakirjanikega riigikogus, siis Reinsalu võõrustab meediat superministeeriumis.

Ossinovski lühipressikonverents on läbi. Sellisel kujul valitsuskoalitsioon tema sõnul jätkata ei saa ja otsus on peaminister Jüri Ratase käes. Ta ei vastanud aga üheselt küsimusele, kas sotsid lahkuvad koalitsioonist, kui Reinsalut välja ei vahetata.

Sotside juht Jevgeni Ossinovski esineb just sõnavõtuga riigikogus, korrates sotside nõuet Urmas Reinsalu lahkumiseks ja lisades sisuliselt ultimaatumi: kui nende soovi ei täideta, siis ei näe erakond võimalust valitsuses jätkata.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/otse-sotside-esimees-jevgeni-ossinovski-annab-tekkinud-valitsuskriisi-tottu-pressikonverentsi?id=84337565

Sotside ridades riigikokku kandideeriv Indrek Tarand võtab Jevgeni Ossinovski postituse all sõna: "Korralik ettepanek. Sest kui Reinsalule ei meeldi valitsuse välispoliitika, siis järgigu briti brexitiministri eeskuju, mitte ärgu punnitagu miljonit miskisse parteilisse perefondi eelarvest..."

Väike deja vu hetk. Kerime ajalinti pisut tagasi. On ka varem juhtunud, et nõutakse Reinsalu tagasiastumist. Reinsalu nimetas Päevalehes ilmunud arvamusloos kanakarjaks 104 inimest, kes pöördusid president Kersti Kaljulaidi poole avaliku kirjaga, milles taunisid, et naise vastu vägivalda kasutanud Tiit Ojasoo lavastab Vabariigi aastapäeva programmi. Reinsalu ametist tagasi ei astunud ja läks nagu ta lootis: skandaal vaibus. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-video-urmas-reinsalu-skandaalsest-avaldusest-ma-ei-ole-robot-olen-inimene-kellel-on-oma-tunded?id=80806813

Muide, mitte sugugi kõik valitsusliikmed pole praegu Eestis. Ärileht kirjutas, et Kadri Simson seikleb tööasjus kaugel USAs. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/la-s-viibiv-simson-kohtus-hyperloopi-arendajatega-seda-tuleks-kindlasti-tallinna-helsingi-tunnelis-kaaluda?id=84335933

Ei vaiki ka Isamaa, täpsemalt Reinsalu. Justiitsministeerium andis teada, et kell 13.30 toimub ministeeriumis pressikonverents.

Nagu näha, siis on olukord päris hapu. Kõrvalt võib jääda mulje, et ega erakonnad täpselt tea, mis edasi saab, mis teised teevad... Ja nii ongi! Ossinovski teatas Facebookis, et pöördub peaministri poole nõudmisega, et Reinsalu ametist vabastataks. Napp kümmekond minutit varem vestles Ratasega Delfi reporter, siis rääkis Ratas koostööst. Tal polnud õrna aimugi, et peagi Ossinovski taolise avalduse teeb. Peagi vastas Ratas omakorda sõnavõtuga Facebookis, kus ütles, et naaseb Ida-Virumaalt pealinna ning õhtul koguneb erakorraliselt Keskerakonna juhatus.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-valitsuskriisist-katkestan-ida-virumaa-ringreisi-ja-ohtul-koguneb-keskerakonna-juhatus-koalitsiooni-toovoime-on-saanud-tosise-loogi?id=84336833

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jurgen-ligi-juri-ratasel-pole-ei-strateegilisi-kaldvusi-vaitleja-voimeid-ega-selgroogu-ta-on-ohver?id=84336411

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/juri-ratas-uro-randeraamistiku-kabinetis-haaletusele-panek-oleks-tahendanud-valitsuse-loppu?id=84335987

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jevgeni-ossinovski-tegin-peaministrile-ettepaneku-reinsalu-ametist-vabastada?id=84336449

Leppes on rakendamise osas rõhutud sellele, et tuleb arvestada kohalike oludega. "Pühendume sellele, et täita globaalses ränderaamistikus sätestatud eesmärke ja kohutusi kooskõlas oma visiooni ja juhtpõhimõtetega, tegutsedes tulemuslikult kõigil tasanditel, et soodustada igas etapis ohutut, korrakohast ja seaduslikku rännet. Rakendame globaalset ränderaamistikku oma riikides ning piirkondlikul ja üleilmsel tasandil, arvestades erinevate riiklike olude, võimete ja arengutasemega ning riikliku poliitika ja prioriteetidega. Kinnitame taas tahet järgida rahvusvahelist avalikku õigust ja rõhutame, et globaalset ränderaamistikku tuleb rakendada kooskõlas meie rahvusvahelise õiguse kohaste õiguste ja kohustustega."

ÜRO rändelepe on nüüd kättesaadav ka eesti keeles. Tõlge sai valmis eile õhtul. See on leitav siit: https://vm.ee/et/uro-globaalne-randeraamistik-kkk

Delfile andis kommentaari ka politoloog Tõnis Saarts. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tonis-saarts-kas-isamaa-on-ekre-veidi-euroopameelsem-teisik-ja-muud-pohimottelist-erinevust-polegi?id=84335543

Meenutame, kuidas poliitlumepall veerema hakkas. * Laiema avalikkuse ette jõudis leppe küsimus möödunud reedel.* Riigikogu väliskomisjon soovis saada välisminister Sven Mikserilt selgitusi, miks parlament ÜRO migratsioonipaketi aruteludest kõrvale jäeti. Komisjoni esimees Marko Mihkelson nimetas parlamendi kõrvalejätmist lubamatuks. „Kummaline on see, et valitsus on parlamendist peaaegu täielikult mööda läinud ja pole omal initsiatiivil soovinud nii olulise leppe detaile avada,” ütles Mihkelson.* Mikser vastas, et lähtuti vabariigi valitsuse tänavu 22. märtsil vastu võetud seisukohtadest. „Neid seisukohti tutvustati riigikogu väliskomisjonile käesoleva aasta 13. märtsil,” kinnitas ta.* Detsembris Marokos Marrakechis toimuval ÜRO kohtumisel saanuks president Kersti Kaljulaid anda ränderaamistikule Eesti toetuse.* Nädalavahetusel kinnitas president ERR-ile, et ei sõida kohtumisele, kui Eesti valitsus ei jõua rändeleppe asjus üksmeelele.

Jaak Madison leiab, et eilne otsus on EKRE töövõit. https://www.facebook.com/jaak.madison/posts/10212739846830628&width=500

Sven Mikseri kaitseks astus välja Marina Kaljurand. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/marina-kaljurand-riigi-valispoliitika-on-habras-kui-minnakse-kaasa-valetamise-ja-vassimisega?id=84332749

Tsahkna noomib endist koduparteid. Tsahkna sõnutsi on paradoksaalne see, et senise liitlassuhetele põhineva välispoliitika viskas prügikasti EKRE hirmus elav Isamaa, kelle senise kursi on kujundanud NATO ja ELi suuna isad Mart Laar ja Jüri Luik. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/margus-tsahkna-meie-iseseisvusele-on-vaga-ohtlik-et-valitsus-randelepet-ei-toeta?id=84331503

Keskerakonna aseesimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps leiab, et Kaja Kallase kriitika peaministri aadressil on tingitud Reformierakonna hirmust kaotada uue juhiga valimised ning seetõttu jätkatakse ka välispoliitika ärakasutamist valimisteks. Reps toonitas, et valitsus saab otsustada vaid konsensuslikult ning Keskerakond Reformierakonna poolt meelsasti kasutatud buldooseritehnikat kasutama ei hakka. "Valitsus tegi sammu, mis hindas koalitsioonipartnerite konsensuse põhimõtet. Vähetähtis pole seegi, et ühiskonnas puudus raamistikule selge toetus. Selgitustöö asemel panustas Reformierakond samuti hoogsalt segaduse külvamisse," sõnas Reps.

Seeder kaitseb Isamaa otsust. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/helir-valdor-seeder-mitmetitolgendatavate-algatustega-uhinemine-ei-aita-kaasa-rahvusvahelise-migratsiooni-ule-kontrolli-saavutamisele?id=84334883

Isamaa on olukorras, kus kaotada pole praktiliselt midagi. Nende reiting on selline, et elus püsimiseks (riigikokku pääsemiseks) pannakse lauale kõik kaardid. Ja paistab, et valitsuses on neil suur sõnaõigus. Meenutuseks seegi näide. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiri-isamaa-rajab-pehme-maandumise-platse?id=83857721

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-randeleppe-taustal-peaministri-roll-kaib-ratasele-ule-jou-tanast-valitsust-sisuliselt-enam-pole?id=84332947

Prantsuse suursaadik on valitsuse otsuses pettunud. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ponts-valissuhetele-prantsuse-suursaadik-on-pettunud-et-eesti-valitsus-randelepet-ei-toeta?id=84334179

Valitsuse eelinfos seisab: "16.-20.11 viibib välisminister Mikser visiidil Kanadas, kus ta osaleb rahvusvahelisel Halifaxi julgeolekufoorumil ning osaleb tehisintellekti teemalisel aruteluringis Testing Turing: AI Update. " Praeguses olukorras (mida võib sisuliselt nimetada suisa valitsuskriisiks) aga lükkub visiit edasi, Mikser jääb Eestisse.

Sven Mikser on alati pigem vaoshoitud ja poliitkorrektne. Ent temalgi läheb vahel kops üle maksa. Eilses "Aktuaalses kaameras" ütles ta otsesõnu, et koostöövõimelist valitsust Eestis praegu enam pole. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kas-valitsus-laguneb-sven-mikser-poliitilist-koostood-ja-uhismeelt-selles-valitsuses-enam-pole?id=84332153

Valitsuse avaldusele reageeris kohe kriitiliselt riigipea Kersti Kaljulaid. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kersti-kaljulaid-randeleppest-valitsuserakondade-uksmeele-lahtumine-on-voimaldanud-inimestele-valetada-ja-haiget-teha?id=84331665

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-naitas-uro-randeleppele-punast-tuld-sven-mikseri-toetava-ettepaneku-purustas-urmas-reinsalu-vastumeelsus?id=84330805