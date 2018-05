OTSEBLOGI | Ragn-Sellsi juht Rain Vääna ETV saates "Suud puhtaks": sorteeritud prügi äraandmine peab olema inimeste jaoks mugav

"Suud puhtaks" jäätmete taaskasutusest

Kalle Palling: jäätmetekke vähendamine on meie kõigi ühine eesmärk, mitte Euroopa Liidu eesmärk.

Peeter Eek: vastutus on piisava selgusega reguleeritud.

Britta Pärk: riik pole suutnud otsustada, kui suures ulatuses võiks omavalitsus jäätmekorralduse eest vastutada.

Kristjan Mark: Tallinn on rakendanud paljudes osades omavalitsuskeskset mudelit ja liigiti kogunemine paraneb.

Rainer Vakra: omavalitsus saab hankes kõik kriteeriumid ära määrata.

Peeter Eek: kontrolli peab tõhustama, aga see ei pea tulema riigi poolt.

Kristo Rossmann, Paikre jäätmekäitluskeskus: 10 aastaga pole riik ja omavalitsus suutnud kokku leppida jäätmehoolduse eesmärkide täitmises

Rain Vääna: probleem on müügipakendites ja nende tarbijalt kokkukogumisel. Ettepanekud ministeeriumile on tehtud. Segaolmejäätmete hind peab tõusma.

Kalle Palling: hanked tuleb korraldada ringlussevõtu maksimeerimisele.

Rain Jung: Pärnus läheb konteineripargi vahetus maksma miljon eurot, see pole võimalik. Igal asjal peab olema õiglane hind, nii prügil, veol kui käitlemisel. Ka karistused peavad olema õiglased.

Kalle Palling: omavalitsustel peavad olema eesmärgid ja kohustus jäätmeid liigiti koguda

Rainer Vakra: omavalitsusel peaks tekkima reaalne motivatsioon jäätmete taaskasutuse suurendamiseks.

Britta Pärk, Soraineni advokaat: pole motivatsiooni reegleid täita ega tõhustada järelevalvet.

Markus Rosin, abiturient Tallinnast: suurimad prügitekitajad on kauplused. Vahel on poodides liigset pakendamist. Samuti on suur osa koolidel, kui koolis tagada võimalus prügi sorteerida.

Peeter Eek: pakendiaktsiis võeti menetlusest tagasi. See oleks toonud kaasa muutusi pakendimassis ja suurendanud taaskasutsue osakaalu.

Tarmo Tüür, "Teeme ära!": tuleb rääkida prügi hulga vähendamisest.

Rain Vääna: paljud hanked ongi sellised, kus näiteks paber tuleb tasuta ära tuua. See ongi juba ristsubsideeritud.

Kristjan Mark, Tallinna Jäätmekeskus: kui panna erinevaid konteinereid juurde, siis tuleb seda subsideerida segaolmejäätmete arvelt. Kuid kes teeb ära selle ristsubsideerimise?

Rain Vääna: jäätmete kogumine peab lihtne olema.

Aavo Kärmas: küsimus on hoopis mujal kui jäätmete põletamises.

Aavo Kärmas, AS Enefit Green: põletamine on ahelas viimane osa. Juba sorteeritud jäätmeid põletamiseks ei kasutata.

Rainer Vakra: kõige olulisem on tekitada vähem jäätmeid. Veerand põletatud prügist jääb tuhana järgi, mis ladestatakse.

Erki Savisaar: ka põletamine on taaskasutus.

Ilo Rannu: rohkem peaks rääkima taaskasutusest. Eestis puudub taaskasutuspoliitika. Plastjäätmete toormeks tegemine maksab Eestis kolm korda rohkem kui seda Euroopast osta saab.

Peeter Eek, keskkonnaministeerium: segaolmejäätmetel on negatiivne väärtus. Positiivne väärtus on paberil, osal plastil ja metallil.

Kalle Palling: Tallinnas ei vasta konteinerivõrk seaduses ettenähtud kriteeriumidele. Kui konteiner on kaugel, siis inimene oma jäätmeid sinna ei vii.

Züleyxa Izmailova, Tallinna abilinnapea: Tallinnas on kavas ukselt uksele kampaania, kuidas prügi peaks sorteerima.

Rain Vääna: ka tööstusettevõtted on hakanud hindama oma jäätmeid olmejäätmeteks, sest neid saab peaaegu tasuta ära anda. Segamini kogutud olmejäätmete konteineri äravedu peaks maksma 30 eurot.

Kalle Palling, riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees: hind on vaid üks motivaator, teine on mugavus. Kodust saab inimeselt kätte kõige puhtamad jäätmed.

Rainer Vakra: nii kaua kui tänane jäätmekorraldus on üles ehitatud odavatele hangetele, ei ole teenus ka inimestele mugav.

Kaupo Heinma, keskkonnaministeerium: ladestamistasu on väga madal. Tasude tõstmine on väga tundlik teema.

Viire Viss, riigikontrolli vanemaudiitor: pandipakendi süsteem motiveerib inimesi sortima ja tagastus on väga kõrge. Kui inimene ei sorteeri, siis teenus võiks olla tunduvalt kallim, sorteeritud jäätmete äraandmine võiks olla väga odav või tasuta.

Rain Vääna: tarbija jaoks pole jäätmete liigiti kogumine mugav ja see ei julgusta jäätmeid sorteerima.

Rain Vääna: kui pakend on biojäätmetega kokku puutunud, siis ei saa sealt enam kvaliteetset materjali.

Rainer Vakra: isegi 10 meetri kauguselt ei saa aru, millist tüüpi prügiautoga on täpselt tegu.

Rain Jung, Pärnu volikogu liige: peaks arutama, miks osa omavalitsusi kogub ainult segaolmejäätmeid.

Tõnu Tuppits, MTÜ Jäätmehalduskeskus: autojuht tahab kõik liigiti kogutud jäätmed kaasa võtta, väga vähestel juhtudel jäetakse pigem maha.

Rain Vääna: tavatarbija ei pruugi aru saada, millisesse kambrisse jäätmed lähevad.

Rainer Vakra, riigikogu keskkonnakomisjon: on isegi viie-kuuekambrilisi prügiautosid, nii et kõigil jäätmeliikidel on eraldi kamber. Sõltub, millist nuppu juht vajutab.

Rain Vääna, Ragn-Sells: see on müüt, et kõik visatakse ühtekokku. Vedajale on oluline kätte saada kvaliteetne pakend. Mõnes kohas ei koguta midagi peale segaolmejäätmete, mujal kogutakse kõiki jäätmeliike eraldi.

Ilo Rannu, Plastrex Europe OÜ: üle kahe aasta pole enam prügi sorteerinud, sest kõik visatakse ühte prügiautosse.