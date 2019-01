OTSEBLOGI | "Pealtnägija" dokumentaal Savisaarest: mis paljastusi rahaasjadest, tervisest ja eraelust kuuleme?

Dokumentaal Savisaarest

Marju Lauristin: Kui nii andeks inimene nagu Savisaar poleks siis asju juhtinud, ei oleks olnud ei Balti Ketti, lootust rahva hulgas ega Eestis toimuva tõsiselt võtmist ei Moskvas ega Läänes.

Laulvarevolutsiooni ajal oli Savisaar peamisi juhte. Marju Lauristin: tollel hetkel oli Savisaar poliitiline inspiratsioon.

"Vahur sai sisuliselt aru, mis oli toimumas. Kuid ta ei võtnud midagi ette. Otsused olid tehtud ja neid otsuseid juba tagasi ei pööra," räägib Vilja oma eksmehest Vahur Kersnast ja tema reaktsioonist Edgari suhtes.

Marju Lauristin: Pärast seda kutsuti kokku Rahvarinde algatuskogu

"Ma täpselt ei mäleta, millal me täpselt esimest korda kohtusime. Kuid armastusega läks meil aega," teatab Edgari eksabikaasa Vilja. Kalle Muuli tunnistab, et see suhe tekitas Rahvarinde hulgas paksu verd, sest Vilja oli sisuliselt perelõhkuja.

Heinz Valk: 1988. aastal saate "Mõtleme veel" vaheajal tegi Savisaar mulle ettepaneku Rahvarinde moodustamiseks.

Edasi läheb Edgari teekond Vaste-Kuustes, kus tema pinginaabriks oli Aadu Must. "Ma olin kõrg poiss aga Edgar oli väga kõrg poiss," avalikustas Aadu.

Saade algas loomulikult Edgari sündimisest ja lapsepõlvest. Nimelt sündis tulevane poiitik Harku vanglas, kus ta emale öeldi, et ega see laps ellu ei jää.

