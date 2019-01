OTSEBLOGI | "Pealtnägija" dokumentaal Savisaarest: kes ikkagi teadsid kahtlastest rahatehingutest? Kas Savisaar oli rivist väljas juba 2014. aastal?

Dokumentaal Savisaarest

Ain Seppik: praegu ilma Edgarita on suhteliselt igav.

Siim Kallas: Savisaar on jätnud ajalukku sügava jälje.

Marju Lauristin: Kahju vaadata, kuidas asi visinal tühjenedes lõppeb.

Vilja Savisaar: kahju, et Savisaar ei suutnud õigel ajal mõistliku lahkuda. Ka ta tervis oleks parem.

Aivar Hundimägi: on püütud näidata, et Rahvarindega tehtu vabandaks hilsemat. Ma ei ole sellega nõus.

Vilja Savisaar: suurmeestega ei käituta nii.

Siret Kotka: Eesti vabariik ei pea nägema, kuidas selline mees sureb piltlikult öeldes kohtupingis.

Olga Ivanova: oma nimekirjaga pakkusime vähemalt põnevust.

Savisaar läks eelmistel kohalikel valimistel valimistele eraldi nimekirjaga koos Urmas Sõõrumaaga, Jüri mõisaga, Olga Ivanova ja mõne teise Keskerakonnas pettunuga.

Heimar Lenk: räägime ka Jeesus Kristusest, kuidas teda reedeti.

Jüri Ratas: ükski erakonna esimees ei saa öelda, et keegi kuulub talle (st tema õpilased). Aga mingi hetk tuleb edasi minna ja alustada uut peatükki.

Heimar Lenk: Savisaar elas rahva nimel, aga ta hävitati alatult.

Siret Kotka: Savisaarele tehti liiga

Raimond Kaljulaid: olen tema lähedal seisnud inimeste peale väga pahane, nad olid väga künilised.

Aadu Must: minu arust oleks Savisaar pidanud palju toibuma, enne kui tagasi tulnuks. Paljud tema lähedal seisjad tegid talle küüniliselt väga palju halba, kui teda nõrgana takka sundisid.

Paavo Pettai: Mingil hetkel lootis ta täiesti tõsiselt, et tuleb poliitikasse tagasi.

Siret Kotka: nii mina kui teised maksime Savisaare eest. Kes ütlevad, et see on sularaha, mille sain Savisaarelt, fantaseerib.

Siis toimus Savisaare kodus läbiotsimine ja leiti 300 000 krooni, kuigi eurod olid juba ammu kasutusel.

Siret Kotka: arvasime, et on siiski võimalus, et ka jala kaotanuna tuleb ta veel tagasi.

Siret Kotka: ärkamine võttis pikalt aega. Kõik kartsid, kuidas ta tagasi tuleb ja kas ta mäletab midagi?

Heimar Lenk: Ma arvan, et paljud inimesed Eestis lootsid, et ta sureb.

Siret Kotka: kõik päädis jala mahavõtmisega. Valik oli lihtne: kas jalg või elu.

Siret: Need kaks nädalat Tartus, kus kõik olid koos, olid väga pisaraterohked.

Siret Kotka: Priit Toobal ja Raimond Kaljulaid aitasid avalikku suhtlust korraldada.

Siret: Ma olin kõikide lastega kontaktis, välja arvatud Rosinaga, kes oli Aasias. Küsisin arstilt, et kas nüüd oleks aeg, et lapsed kutsuda siia. Ta ütles "Jah".

Siret Kotka: Bangkokist tagasi tulles kutsus Edgar mind ennast tohterdama. Läksime Põlva haiglasse. Ta jalg oli täiesti paistes. Ta toimetati Tartusse, eluohtlik seis. Järgmine päev tuli välja, et olukord väga halb ja Savisaar kunstlikus koomas. Seisund äärmiselt kriitiline.

Paavo Pettai: me ei lasknud teda tervise pärast eriti eetrisse

Paavo Pettai: 2014. aasta kampaania ajal oli Savisaare tervis väga halb, kampaanias ta tegelikult enam ei osalenud.

Siret Kotka: 2014. a lõpus oli juba tunda, et ta tervis on halb.

Ain Seppik: lõpupoole hakkas Savisaare ümber tekkima palju pugejaid, kes ütlesid, et ta on pooljumal.

Marju Lauristin: Rahvarinde 25. aastapäeva üritusel soovitasime tal võimult lahkuda. See oleks olnud väärikas.

Paavo Pettai: mingi hetk oli lihtsalt liiga hilja asja pooleli jätmiseks.

Olga Ivanova: öelda, et ei tea, kust raha tuli, on silmakirjalik.

Siret Kotka: Pettail oli lihtsalt aha vaja.

Evelyn Sepp: inimesed, kes räägivad, et ei tea, kas raha on puhas või mitte, kas valetavad või on rumalad.

Paavo Pettai: Käisin Savisaarega Šveitsis. Kohal oli tõlgiks Kofkin. Sain ligi 500 000 eurose tšeki. Mul ei jäänud muud üle, kui uskuda, et see ongi loengute eest saadud raha.

Savisaarel oli perefond Šveitsis, aga sinna tegi makseid ka Kofkin.

Paavo Pettai: tulemas valimised, aga teadsin, et raha Keskerakonnal pole. Savisaar ütles, et tal oli Šveitsis raha loengute pidamise jne eest.

Evelyn Sepp: Savisaarega koos käis palju universaalseid võimuhaigusega kaasuvaid nähtusi.

Paavo Pettai: vahel toodi ka sularaha, mille päritolu me ei tea. Aga pankroti tekitamise hirmus võtsime selle vastu.

Evelyn Sepp: pole midagi, mis ühendaks inimesi rohkem, kui ühised kuriteod.

Evelyn Sepp: Oli tüüpiline, et Savisaar tellis suurte summade eest ja jätts mure rahalist kohustuste pärast teiste kanda.

Paavo Pettai: Idarahaskandaal viis Keskerakonnalt valmisvõidu. Mulle ütles ta, et süüdistused on täielik jama.

Ain Seppik: Keskerakonnal oli võlg 30 miljoni krooni, mis oli väga suur summa.

2010. aastal süüdistas KAPO Savisaart Venemaalt raha vast võtmise eest, mis vormistati Lasnamäele kiriku toetusena.

Vilja: Edgar räägib vahel, et ta nägi mind unes.

Heimar Lenk arvab, et Vilja poleks pidanud kunagi Edgari juurest lahkuma.

Vilja lahutusest: Ma kõigepealt rääkisin Kalle Klandorfile, kes rääkis ise Edgariga.

Savisaare abi Liina Oja: tema häältega linnavolikogusse saanud inimesed vedasid teda alt.

Paavo Pettai: Minu meelest käitus Edgar Viljaga ikkagi täieliku džentelmenina.

Paavo Pettai: Savisaar suudab ahastusest omaette ruumis kahe minutiga muutuda ja minna inimeste ette sütitava ja väga optimistlikuna.

Jüri Ratas: Savisaarel tekkisid inimsuhete tõttu probleemid, inimesed lahkusid.

Heinz Valk: mida rohkem probleeme tekkis, seda vähem ta hoolis. Lõpuks loobuski riigis võimule saamisest ja rahuldust Tallinnaga.

Kalle Muuli: Savisaare iseloom ja äkilisus rikub ära kõik tema suhted.

Heinz Valk: kuigi Keskerakond võitis valimised, pani opositsion seljad kokku ja tegi kambaka.

Ain Seppik: Savisaar nõudis, et valimiskampaaniasse tuleb iga hinna eest raha juurde panna. Sellest tekkisid võlad ja auku lappida enam võimalik polnud. Savisaarelt jäänud finantsilist hoopi pole Keskerakond siiani ületanud.

Siret Kotka: maksin lennukipiletid Hispaaniasse, kuna mul oli psühholoogiliselt raske. See oli lihtsalt inimlik abistamine.

Siret: Ma ei saanud isegi oma emale sellest rääkida. Ma ei tahtnud teda muretsema panna.

Siret Kotka on nüüd saates pisarates. Ta räägib ühisest välisreisist, kus ta Edgariga käis. Tuleb välja, et neiu käis Hispaanias, et ravi saada, mitte puhkamas. "Väga vähesed mul lähedastest teadsid, et mul on probleem," ütleb ta.

Siret: Väärikust tuleb ikka säilitada!

Siret Kotka: Mul oli kahju nii temast kui naisest!

Vilja tunnistas, et ta võitles suhte lõpus depressiooniga ja võttis ravimeid.

Vilja: Siret Kotka võiks küll peeglisse vaadata!

Olga Ivanova kinnitab, et tema ja Edgari vahel midagi enamat ei olnud.

Heimar Lenk: Eesti on liiga vaimuvaene, et olla koos sellise mehega nagu Savisaar.

Ain Seppik: Nende tüdrukute seas oli ka tüdrukuid, kes olid temasse armunud. Kuid, kas seda oleks pidanud niimoodi ikka eksponeerima, see on teine küsimus.

Evelyn Sepp: mul oli kõrini sellest pingelisest olukorrast, mida Savisaare juhtimine tekitas. See oli kohati inimeste suhtes ka ebaõiglane.

Evelyn Sepp Edgari vihmavarjuhoidjatest: Ma ei taha, et ühegi prominentse mehe kaaslane peab olema sellises olukorras nagu Vilja oli.

Aivar Hundimägi: Savisaare otsused sõltusid sellest, kui palju keegi maksab

Kalle Muuli: "Edgaril olid suhted ka Vilja kõrvalt." Ta toob välja, et üks tähtsamatest armukestest oli olümpiavõitja Erika Salumäe.

Vilja 1996. aasta sügisel toimunud pulmadest: ma ei ütle seda, et abielu oli osa valimiskampaaniast. Aga millegi pärast tal tuli pähe, et ta pidi seda saama.

1996. aastal naasis Savisaar Keskerakonna etteotsa

Vilja Savisaar 1995. aasta lindiskandaalist: ütlesin tollal, et tegin salvestused ise, aga tegelikult oli see vale.

Ülo Russak: oponendid võimendasid kriisi nii palju kui võimalik.

Lennart Meri omal ajal "AK" erisaates lindiskandaalist: see on demokraatliku riigi kriis.

Kalle Muuli: Savisaar oli väga umbusklik. Seetõttu ta lindistas oma kõnelusi teistega

Lindistatud kassettide tõttu tegelas asjaga kaitsepolitsei, kes lindid konfiskeeris.

Savisaar võis olla väga impulsiivne ja raevu vaka all ei hoidnud.

Liina: Ma olen näinud kahe telefoni puruks viskamist Edgari poolt.

Savisaare pikaajaline abi Liina Oja: Ega Edgari kõrvalt isikliku elu ei saanudki olla. Ta eeldas, et kui tema helistab, siis sa võtad vastu.

Vilja: Rosina oli minu tütar. Edgar käis üsna harva meil külas. Mina olin õnnelik, minul oli tütar. Kui Edgar tuli, siis ta tuli. Tal oli ka oma perekond. Ma kirjutasin talle kirja, et sul pole kohustusi ega vastutusi meie ees mingil määral.

Vilja: Mingi hetk oli ta sunnitud üles tunnistama, et tal sünnib üks laps veel eelmisesse peresse.

Marju Lauristin: kuna iseseisvuse taastamine ei toimunud nii, nagu Savisaar oli planeerinud, oli ta väga solvunud. Temas lööb vahel välja väikese poisi olek ja see on tema nõrk punkt.

Kalle Muuli: Savisaar varjas suhet Viljaga aastaid. Nad ei lasknud koos pildistada. Edgar tahtis, et Vilja käiks temast seitse meetrit taga pool.

Marju Lauristin: 1991. aasta putši ajal olime Savisaarega Stockholmis. Savisaar tuli eraldi Helsingi kaudu kaatriga Tallinnasse.

Marju Lauristin: Kui nii andeks inimene nagu Savisaar poleks siis asju juhtinud, ei oleks olnud ei Balti Ketti, lootust rahva hulgas ega Eestis toimuva tõsiselt võtmist ei Moskvas ega Läänes.

Laulvarevolutsiooni ajal oli Savisaar peamisi juhte. Marju Lauristin: tollel hetkel oli Savisaar poliitiline inspiratsioon.

"Vahur sai sisuliselt aru, mis oli toimumas. Kuid ta ei võtnud midagi ette. Otsused olid tehtud ja neid otsuseid juba tagasi ei pööra," räägib Vilja oma eksmehest Vahur Kersnast ja tema reaktsioonist Edgari suhtes.

Marju Lauristin: Pärast seda kutsuti kokku Rahvarinde algatuskogu

"Ma täpselt ei mäleta, millal me täpselt esimest korda kohtusime. Kuid armastusega läks meil aega," teatab Edgari eksabikaasa Vilja. Kalle Muuli tunnistab, et see suhe tekitas Rahvarinde hulgas paksu verd, sest Vilja oli sisuliselt perelõhkuja.

Heinz Valk: 1988. aastal saate "Mõtleme veel" vaheajal tegi Savisaar mulle ettepaneku Rahvarinde moodustamiseks.

Edasi läheb Edgari teekond Vaste-Kuustes, kus tema pinginaabriks oli Aadu Must. "Ma olin kõrg poiss aga Edgar oli väga kõrg poiss," avalikustas Aadu.

Saade algas loomulikult Edgari sündimisest ja lapsepõlvest. Nimelt sündis tulevane poiitik Harku vanglas, kus ta emale öeldi, et ega see laps ellu ei jää.

