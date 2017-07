OTSEBLOGI | Peagi algab Tallinnas LGBT rongkäik Baltic Pride

Täna kell 13 kogunevad Baltic Pride’i rongkäigust osavõtjad Viru väravate juurde, et liikuda sealt edasi Sõpruse kino juurde.

Korraldajad on varem Delfile öelnud, et Pride’i rongäiku on vaja eelkõige selleks, et meenutada ühiskonnale, kui palju on meie seas veel inimesi, keda diskrimineeritakse nende sättumuse pärast.

Delfi kajastab rongkäiku, sellele eelnevaid ja järgnevaid sündmusi otsepildis ja -blogis.

Baltic Pride on LGBT+ kogukonna kultuurifestival, mis sai alguse 2005. aastal Riias. Alates 2009. aastast on festival toimunud kordamööda Baltimaade pealinnades Tallinnas, Riias ja Vilniuses, tõstatades esile kohaliku LGBT kogukonna mured, õigusliku olukord ning laiemalt käsitletava sallivuse teema ühiskonnas.

Sel aastal leiab Tallinnas aset üheksas LGBT+ kultuurifestival, mille raames leiab 6.-9. juulini kestva festivali kavast nii maailmakino, konverentsi LGBT+ inimeste elukaarest, näituse, loovkirjutamise õpitoa, peod ning esmakordselt ekskursiooni, mis avab Tallinna linnaruumi läbi LGBT+ ajaloo

Festivali kulminatsiooniks on vabaõhukontsert, mille juhatab sisse meeleolukas Viru väravate juurest alguse saav rongkäik. Festivalile on korraldajate poolt oodatud kõik, sõltumata seksuaalsest ja soolisest identiteedist, kes huvituvad LGBT+ inimeste kultuurist või soovivad neile toetust avaldada.