OTSEBLOGI | Napilt, aga siiski: Keskerakond säilitas Tallinna volikogus enamuse! Mihhail Kõlvart kogus Lasnamäel ülisuure häältesaagi!

Kui veel enne valimispäeva oli küsimärgiks, kas Keskerakond saab vähemalt 40 kohta, siis see siiski õnnestus. Mihhail Kõlvart kogus ligi 25 000 häält, näiteks Edgar Savisaare saagiks jäi alla 4000 hääle.

Kõiki valimistulemusi näeb SIIT. Ülevaade valimispäevast- ja õhtust on blogis!

Kohalike omavalitsuste valimised 2017

Matti Aivar Lind: Tallinna linn on taas kord Keskerakonna ainuvalitseda: erakonnal õnnestus koguda 44,4% häältest, mis tähendab 40 mandaati ehk nappi absoluutset enamust. Järgnesid Reformierakond (20.5%), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (11%), EKRE (7%), IRL (6,6%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (4.5%), Vaba Tallinna Kodanik (2.6%), Erakond Eestimaa Rohelised (2.4%) jt.

Vahur Koorits: Jüri Ratas: oleme Tallinnas võitnud valimisi alates 1996. aastast. Soovin jõudu Keskerakonnale ja Eestile.

Vahur Koorits: Jüri Ratas: Keskerakond võitis need valimised üle Eesti ja Tallinnas. Me tegime tubli tulemuse nii Narvas kui Kohtla-Järvel ja Loksal. Peame olema tasakaalukad. Suur usaldus nõuab suurt tööd. Peame olema selleks valmis. Tänan meie valijaid ja neid, kes tegid telkides vihma käes tööd. 2003 oli aasta, kui Keskerakond viimati võitis riigikogu valimised. Tänane pinnas tähendab, et ka 2019 tuua võit koju. See linnavalitsus, mis astub ametisse, see volikogu fraktsioon, on kõigi tallinlaste fraktsioon ja linnavalitsus.

Vahur Koorits: Taavi Aas asub kõnet pidama: aitäh kõigile, kes meid toetasid. Aitäh kõigile, kes kandideerisid ja aitasid meid kampaanias. Me kõik teame, kuidas me olime tänavatel. Vaid tänu sellele saame jälle nautida absoluutset enamust, 40 mandaati.

Matti Aivar Lind: Tulemused käes! Keskerakond sai Tallinnas absoluutse enamuse, kogudes 40 mandaati.

Matti Aivar Lind: Ootame tulemusi viimasest valimisjaoskonnast Lasnamäel. Iga hetk, lubati valimiskomisjonist.

Vahur Koorits: Savisaare valimisliidust on linnavolikogusse saamas vaid Edgar Savisaar. Halb uudis on siinjuures, et linnavolikogu istungid toimuvad neljapäeva pärastlõunal, kui on ka Savisaare kohtuprotsessi istungid. Pole ebatavaline, et kohtuistung venib neljapäeval kella viieni. Savisaar siis volikogusse ei saa.

Matti Aivar Lind: Tartu linnas võidutses taas kord Reformierakond (37.4%), mille järel Sotsiaaldemokraatlik Erakond (16.6%), Keskerakond (13.7%), EKRE (11.4%), IRL (7.4%), valimisliit Tartu Heaks (7.2%) ja valimisliit Tartu Eest (5.4%).

Matti Aivar Lind: Kas Keskerakond saab Tallinnas ülinapilt absoluutse enamuse või mitte, selgub juba lähiminutitel.

Vahur Koorits: Kevadel kõik naersid, kui Raimond Kaljulaid lubas saada Yana Toomist rohkem hääli. Aga nii läks. http://www.pealinn.ee/newset/raimond-kaljulaid-ma-saan-pohja-tallinnas-yana-toomist-rohkem-haali-n189229

Vahur Koorits: http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-supertulemuse-teinud-raimond-kaljulaid-pohja-tallinn-on-eriline-koht-on-au-et-mind-on-omaks-voetud?id=79839000

Matti Aivar Lind: JUST NÜÜD! Ainult üks valimisjaoskond Lasnamäel on veel jäänud. Keskerakonnal on hetkel käes 39 mandaati (44% kõigist häältest), millega on neil absoluutsest enamusest puudu kõigest üksainus koht.

Matti Aivar Lind: Narvas tegi tugevaima tulemuse Keskerakond (66.8%), millele järgneb oluliselt kehvema tulemusega valimisliit Meie Narva (23.3%). Alla künnise jäi peale REFi ja IRLi ka Edgar Savisaare Valimisliit (4,6%).

Matti Aivar Lind: Mihhail Kõlvarti häältesaak on kasvanud üle 20 000. Talle järgnevad enim hääli saanud kandidaatidena Raimond Kaljulaid (5534), Taavi Aas (5505), Yana Toom (4826) ja Taavi Rõivas (4130).

Matti Aivar Lind: Kõik kolm Tallinna valimisjaoskonda, mille tulemused ei ole veel selgunud, on Lasnamäel.

Matti Aivar Lind: Kolm Tallinna jaoskonda on jäänud. Keskerakonnal endiselt kaks mandaati puudu (43.2%).

Matti Aivar Lind: Keskerakond liigub absoluutse enamuse poole: kaks kohta veel puudu (vaja 40). Kella 01.00 seisuga oli hääletamistulemuste protokolli edastanud 83 jaoskonda 87-st. Juhib Keskerakond (42.7%). Järgnevad Reformierakond (21.3%), SDE (11,4%), EKRE (7,2%), IRL (6,8%), Savisaare Valimisliit (4,2%), VTK (2,8%), Rohelised (2,5%) jt.

Matti Aivar Lind: Viimsis tegi peajagu teistest parema tulemuse Reformierakond, kogudes 37,9% häältest. Järgnesid oluliselt madalamate tulemustega IRL (11,9%), SDE (11,7%), EKRE (10,5%), Keskerakond (8,5%), valimisliit Kogukondade Viimsi (7.9%) ja valimisliit Rannarahvas (6.9%). Alla künnise jäi valimisliit Tuleviku Viimsi (4,6%).

Matti Aivar Lind: Viljandis võidutses tänavu Sotsiaaldemokraatlik Erakond (32.1%), mille järel Reformierakond (28.4%), IRL (19.8%), EKRE (9.5%) ja Keskerakond (9.4%). Alla künnise jäi valimisliit Kogukondlik Viljandi.

Matti Aivar Lind: Mihhail Kõlvarti häältesaak on kasvanud üle 18 000. Talle järgnevad enim hääli saanud kandidaatidena Raimond Kaljulaid (5534), Taavi Aas (5505), Yana Toom (4826) ja Taavi Rõivas (4130).

Matti Aivar Lind: Keskerakonna peol kogunetakse Taavi Aasa võidukõneks. Kohe, kui tulemused laekuvad, algab.

Matti Aivar Lind: Ka Pärnu valimistulemused on teada. Võitjaks Reformierakond (22.6%), teisel kohal Keskerakond (18.9%), kolmandal IRL (18,7%) ja seejärel juba valimisliit Pärnu Ühendab (16.7%), EKRE (16,2%) ja SDE (5,4%). Alla künnise jäi valimisliit Meie Pärnu (1,1%) ja valimisliit Eesti Ellujäämise Kogukond (0,3%).

Matti Aivar Lind: Haldusreformi tulemusel moodustatud Saaremaa vallas tegi parima tulemuse Sotsiaaldemokraatlik Erakond (27,1%), millele järgnevad Reformierakond (23,2%), Valimisliit Saarlane (21.4%), Keskerakond (8.3%) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (6,6%). IRL jäi sootuks alla künnise, kogudes kõigest 4% häältest, samuti valimisliit Meie Saaremaa (3,0%) ja valimisliit Sörvemaa (2,6%).

Matti Aivar Lind: Tulemusi Tallinnast: kella 00.35 seisuga hääletamistulemuste protokolli edastanud 81 jaoskonda 87-st. Juhib ülekaalukalt Keskerakond (41,8%). Järgnevad Reformierakond (21,9%), SDE (11,6%), EKRE (7,4%), IRL (7%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (3,9%), VTK (2,8%), Rohelised (2,6%) jt.

Matti Aivar Lind: Nurgatagused jutud Tegusa Tallinna valimispeolt: Sõõrumaa olevat hommikul kõiksugu nõidadega aru pidanud, kes olid talle öelnud, et õhtus tuleb palju segadust: kõik arvavad esiti, et seis on halb, kuid siis tuleb ootamatu pööre, mis keerab kõik heaks, seetõttu valitses nende meeltes seas rahu. Mees paluski homset oodata.

Matti Aivar Lind: Yana Toomistki parema tulemuse teinud keskerakondlane Raimond Kaljulaid ütles Delfile, et ta ei oska öelda, mis on tema suure häältesaagi taga. "Ma olen neile inimestele väga tänulik. Põhja-Tallinn on eriline, teistsugune koht. Meie kogukond ja ühtekuuluvustunne on erilised ja mul on väga suur au, et see kogukond on mind omaks võtnud ja toetanud," ütles ta. Tänavune kampaania oli tema sõnul rahulikum: "Ei olnud ühte suurt konflikti, mis kõik muud teemad oleks varjutanud ja seega oli aega ka sisuliseks debatiks." Ta ei soovinud aga spekuleerida, kas Keskerakond saab Tallinnas absoluutse enamuse.

Karoliina Vasli: IRLi peolgi on juba praktiliselt vaikus ja paljud lahkunud - veidi elevust tekitas praegu see, et saabus Juku-Kalle Raid.

Matti Aivar Lind: Tulemusi Tallinnast: kella 00.15 seisuga hääletamistulemuste protokolli edastanud 76 jaoskonda 87-st. Juhib ülekaalukalt Keskerakond (40,2%). Järgnevad Reformierakond (22,7%), SDE (12,1%), EKRE (7,5%), IRL (7,2%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (3,7%), VTK (3%), Rohelised (2,6%) jt.

Karoliina Vasli: Viktor Vassiljev tuli tuli kohale Edgarit otsima, ent jäi pika ninaga: Savisaar oli juba lahkunud. Seepeale läks Vassiljev hoopis Olga Ivanovaga jutustama.

Matti Aivar Lind: SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles Delfile, et pealinna koalitsioonikõnelustest on veel vara rääkida: ootame tulemused ära, siis on võimalik sellest rääkida. Üle Eesti vaadates on sotsidel põhjust olla valimistulemustega rahul, leidis ta. Ühtlasi kommenteeris ta kampaaniaaegset ägedat vastasseisu EKREga, öeldes, et "meie põhiseaduslike väärtuste eest tuleb seista, isegi kui see hääli ei too".

Karoliina Vasli: Tegusa Tallinna valimispeolt kohvikust Komeet lahkub Edgar Savisaar.

Karoliina Vasli: Ka sotside peol on vaikne, Ossinovski juba lahkus koos oma naisega.

Matti Aivar Lind: EKRE peokohas on teine korrus sisuliselt rahvast tühi, jäänud üksainus laud. Ka alumisel korrusel on rahvast hõredalt. Suurt söömist-joomist ega muud pidutsemist ei ole. Vaadatakse valimissaadet ja kostub vaikne sumin.

Matti Aivar Lind: Isikumandaadi saanud Edgar Savisaar pidas valimispeol kõne: "Muidugi ma olen teile tänulik. Ma arvan, et me tegime oma parima tulemuse. Ma arvan, et kõik olid veendunud, et meil ei tule nimekirja välja. Ma usun, et inimesed andsid oma panuse ja tegid kõik, mis võimalik. Meil ei olnud niisugust jõudu taga nagu suurel erakonnal, aga ma arvan, et me suutsime anda oma panuse. Ega me midagi pooleli ei jäta. Uskuge mind."

Matti Aivar Lind: Urmas Sõõrumaa ütles Tegusa Tallinna ja Savisaare Valimisliidu peol, et tahab kõiki tänada viimase kahe-kolme kuu pingelise töö eest. Tulemustest rääkides jäi ta aga hätta: "Ma ei saa üldse aru mis toimub, aga ma olen endiselt optimistlik. Mingi jama peab seal olema, meil on hästi raske kätte saada ühtegi tulemust. Minul ega Jüril pole isegi 15 häält. Mul on isegi lapsi ja lähisugulasi rohkem, seega tundub, et mingi jama on."

Matti Aivar Lind: Ja Tallinna linn on taas Keskerakonna ainuvalitseda: erakonnal õnnestus koguda 44.4% häältest ja sai napilt 40 mandaati ehk absoluutse enamuse. Järgnesid Reformierakond (20.5%), SDE (11%), EKRE (7%), IRL (6,6%), Tegus Tallinn ja Savisaare Valimisliit (4,5%), VTK (2,6%), Rohelised (2,4%) jt.

Urmo Soonvald: Tallinnas on 69 jaoskonda loetud, kuid Keskerakonna tõusukõver on pehme. Ei ole teravust. Hetkel on neil 34 kohta, absoluutenamuseni on minna veel 6 kohta.

Matti Aivar Lind: Keskerakonna edu teiste ees kasvab üha enam. Kella 23.50 seisuga oli hääletamistulemuste protokolli edastanud 69 jaoskonda 87-st. Juhib Keskerakond (38,4%), mille järel Reformierakond (23,6%), SDE (12,5%), EKRE (7,5%), IRL (7,4%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (3,7%), VTK (3,1%), Rohelised (2,7%) jt.

Urmo Soonvald: Ma siiski julgen veel ühe korra imestada, et Raimond Kaljulaid on tegemas Yana Toomist paremat tulemust. See on ootamatu. Flirt Kremli ja Süüriaga Eestis enam ei toimi? Või siiski töö Brüsselis ei võimalda Põhja-Tallinnat vallutada? Aga kaks nn Kremli-sõbralikku kaarti - Savisaar ja Toom - on oma sära kaotanud.

Karoliina Vasli: Kas peod hakkavad ära vajuma? Kohapeal viibijate sõnul on näiteks sotside pidu suhteliselt uimane, sama olla ka IRLis, paljud inimesed juba lahkuvad. EKRE peol on samuti vaikne - kes joob teed, kes õlut.

Matti Aivar Lind: Taavi Rõivas ütles Delfile Reformierakonna valimispeol, et ta pidigi sinna perekondlikel põhjustel hiljem jõudma. Kuidas ahistamisskandaal on tema tulemust mõjutanud, ei soovinud ta spekuleerida. Ta tõdes, et tema perekonna jaoks on see nädal olnud raske ja mingist võimalikust kasust rääkida küll ei saa.

Vahur Koorits: Savisaare valimisliidul on paar tuhat häält puudu 5% künnisest. Neil on 5185 häält, vaja on 7068.

Matti Aivar Lind: Aadu Must ütles Tartus Keskerakonna valimispeol, et Edgar Savisaar on oma valimisliidu pantvang: pärast oma esimest infarkti läks tal tervist käest. Tark mees küll, aga mòistus ei vea enam välja, tõdes ta.

Urmo Soonvald: Edgar Savisaare langus on märgiline. Ta kaotab Kõlvartile juba 10 000 häälega, kui loetud on 60 jaoskonna hääled. See tõestab, et venelased ei anna kaastundehääli. Nad panustavad võitjatele.

Karoliina Vasli: Edgar Savisaar sai isikumandaadi, ent tulemus on siiski kahvatu, ilmselt kogub ta maksimaalselt umbes 3000-4000 häält. Võrdluseks olgu öeldud, et Mihhail Kõlvartil on koos juba üle 11 000 hääle. Tegusa Tallinna peol viibijate sõnul on Savisaare olekust aru saada, et tulemus teda sugugi ei rõõmusta.

Matti Aivar Lind: Keskerakonna edu teiste ees kasvab iga jaoskonnaga. Kella 23.25 seisuga oli hääletamistulemuste protokolli edastanud 60 jaoskonda 87-st. Juhib Keskerakond (36,6%), mille järel Reformierakond (24,5%), SDE (13%), IRL (7,6%), EKRE (7,4%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (3,7%), VTK (3,2%), Rohelised (2,9%) jt.

Matti Aivar Lind: Lasnamäel kandideerinud keskerakondlane Mihhail Kõlvart on tõusnud enim hääli saanud kandidaadiks seekordsetel kohalikel valimistel. Tema häältesaak on praeguse seisuga juba 9587, kuid see tõotab kasvada.

Matti Aivar Lind: Kuigi Savisaare valimisliit pole künnist ületanud, sai mees isikumandaadi, kogudes üle 1000 hääle.

Urmo Soonvald: Raimond Kaljulaid on tegemas väga head tulemust.

Matti Aivar Lind: Keskerakonna valimispeol antakse välja parima valimismeene tiitel, mille pälvis Viktor Vassiljevi oma näpuspinneriga. Vassiljev edestas Tiit Teriku männimaitselist kommi. "Kui on valimised, siis hiinlased rõõmustavad, aga minu spinner on Eestis toodetud!" ütles Vassiljev.

Urmo Soonvald: Keskerakond asus Tallinnas tõusule, üle poolte häältest on loetud, kuid hetkel ei julge veel küll kinnitada, et nad saavad 50% volikogu kohtadest. Näis. Üksjagu on veel minna.

Matti Aivar Lind: Häältemagnet Taavi Rõivas saabus skandaali kiuste koos Luisaga Reformierakonna valimispeole.

Matti Aivar Lind: Keskerakond asus Tallinnas valimisvõitlust juhtima. Kella 23.05 seisuga oli hääletamistulemuste protokolli edastanud 49 jaoskonda 87-st. Juhib Keskerakond (32,7%), mille järel Reformierakond (26,5%), sotsid (13,9%), IRL (8,1%), EKRE (7,6%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (3,5%), Vaba Tallinna Kodanik (3,5%), Rohelised (3%) jt.

Matti Aivar Lind: Üllatavalt on EKRE tulemused üleriigiliselt oodatust kehvemad, IRLi omad aga vastupidi paremad.

Matti Aivar Lind: Tallinnas on kella 22.55 seisuga hääletamistulemuste protokolli edastanud 18 jaoskonda 87-st ja endiselt juhib Reformierakond (33,3%), millele järgneb iga valimisjaoskonnaga oma tulemust parandav Keskerakond (21,1%). Nende järel tulevad juba SDE (16,8%), IRL (9,3%), EKRE (7,8%), Vaba Tallinna Kodanik (4,3%), Rohelised (3,5%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (2,6) jt.

Karoliina Vasli: "Teie räägitud probleemid on linna olulisimad probleemid. Me oleme siin, et kuulutada Teid tänase päeva võitjateks, hurraa! Võitja on iga inimene, kes toetab oma ligimest," teatas Savisaar ja annetas vähiravifondile 50 eurot.

Urmo Soonvald: Delfi TV valimissaatesse saabus peaminister Jüri Ratas, kes on suurepärases tujus, küsides saatejuhtidelt: kas oleme eetrise tund aega?

Matti Aivar Lind: Jaak Madison rõõmustab ekrelasi oma seltskonnaga 23 ajal. Varsti peaks jõudma Mart Helme.

Urmo Soonvald: Urmas Suklese kiirkommentaar valimisliidu HaRi edu kohta Haapsalus: "Mulle tundub,et "kuldsest ringist" väljas inimesed on väsinud parteidest. Kindlsti hindas Haapsalu rahvas ka positiivseid muutusi, mida oleme teinud."

Matti Aivar Lind: IRLi valimispeol jääb rahvast muudkui aga vähemaks, viimased torditükid on laualt kadunud.

Urmo Soonvald: Reformierakonna vanema põlvkonna mehed teevad oma tööd hästi. Toomas Kivimägi aitab Pärnus edu saavutada, Sukles Haapsalus. Tõsi, tema võit läheb Reformierakonnast mööda.

Karoliina Vasli: Ratase ja Aasa ringkäik linnapeal jõudis ka Reformierakonna juurde.

Matti Aivar Lind: Võru linnas on hääled loetud ja valimised võitis ülekaalukalt sotsiaaldemokraatlik partei, mis kogus 43% häältest. Järgnesid Keskerakond (13,7%), Reformierakond (13,4%), IRL (12,1%) ja EKRE (7,6%). Valimisliidud Võru, Võrokene (ja Võru Eest) jäid alla valimiskünnise, kogudes napilt alla 5% häältest.

Matti Aivar Lind: Pärnus on kella 22.20 seisuga hääletamistulemuste protokolli edastanud 14 jaoskonda 19-st. Juhtimas on Reformierakond (23,5%), mille järel tulevad IRL (19,2%), Keskerakond (17,8%), valimisliit Pärnu Ühendab (17,8%), EKRE (15,2%) ja SDE (5,8%).

Karoliina Vasli: Ent ega valimised vaid pealinna kesksed ole. Sotsid rõõmustavad näiteks Lõuna-Eesti tulemuste üle. Eiki Nestor rõkkas: "Võru hääled on loetud, linn on meie!"

Matti Aivar Lind: Tallinnas on kella 22.10 seisuga hääletamistulemuste protokolli edastanud 13 jaoskonda 87-st ja endiselt juhib e-häälte abiga Reformierakond (34,9%), millele järgneb iga valimisjaoskonnaga oma tulemust parandav Keskerakond (18,4%). Nende järel tulevad juba SDE (17,6%), IRL (9,6%), EKRE (7,9%), Vaba Tallinna Kodanik (4,6%), Rohelised (3,6%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (2,2) jt.

Karoliina Vasli: EKRE peol enam süüa ei saagi, proosalisel põhjusel: Revali köök pandi kell 22 kinni.

Matti Aivar Lind: Tartus on kella 22.05 seisuga hääletamistulemuste protokolli edastanud kaks jaoskonda 13-st. Juhib Reformierakond (42,9%), millele järgnevad SDE (19,2%), Valimisliit Tartu Heaks (9,2%), EKRE (8%), IRL (7,7%), Valimisliit Tartu Eest (6,8%) ja Keskerakond (5,4%).

Karoliina Vasli: Vähiravifond "Kingitud elu" eesotsas Toivo Tänavsuuga jõudis Keskerakonna peole ja peab kõnet. "Kuulutan teid valimiste võitjaks!"

Karoliina Vasli: Ossinovski: õhtu näitab, ehk on meil asja ka järgmisesse koalitsiooni. Arvestades väga oluliselt muutunud poliitilist maastikku viimase 4 aasta jooksul oleme teinud väga vapustava töö.

Karoliina Vasli: Ratas ja Aas väisavad kõiki pidusid - vahepeal astuti läbi IRLi juurest.

Matti Aivar Lind: Valimisaktiivsusest. Tallinna kaheksast valimisringkonnast ehk linnaosadest parima tulemuse tegi Nõmme (62,69%), teise koha tulemuse tegid Pirita linnaosa elanikud (59,54%). Passiivseim oli Kesklinna valimisjaoskond (49,43%).

Urmo Soonvald: Kas Keskerakonna delegatsiooni esimene külaskäik oli sotside juurde? On see juhus või on selles mingi sõnum?

Matti Aivar Lind: Tallinnas on kella 21.55 seisuga hääletamistulemuste protokolli edastanud viis jaoskonda 87-st ja endiselt juhib e-häälte abiga Reformierakond (36,2%), millele järgnevad juba SDE (17,7%), Keskerakond (17,4%), IRL (9,6%), EKRE (7,4%), Vaba Tallinna Kodanik (4,6%), Rohelised (3,7%), Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn (2,2) jt.

Karoliina Vasli: Keskerakondlane Raimond Kaljulaid ei näe Keskerakonna väheses e-häälte hulgas suurt probleemi. Taavi Rõivase suur häältesaak tulenes Kaljulaidi sõnul sellest, et skandaal algas pärast e-hääletuse lõppu: "Ma arvan, et paljud naised võtaks oma hääle tagasi."

Karoliina Vasli: Raivo Aeg kordas Eesti Päevalehe ja Delfi otsestuudios öeldut, et "nüüd pole enam põhjust muretseda vaid võtta rahulikult ja oodata ära valimistulemused". "Usun, et üle valimiskünnise saame praegust häältesaaki silmas pidades kindlasti. Millise esindusega, ei tea, kuid olulistes küsimustes saame ikka edasi kaasa rääkida," lisas Aeg.

Karoliina Vasli: Võrreldes möödunud riigikogu valimiste peoga on EKRE seekord üritus mannetu. Toona oli meeleolu ülev, väga pidulik ja lõpupoole ka ülemeelik. Täna on pidulised vaoshoitult viisakad, suuremad skandeerimised on ära jäänud, esinumber Martin Helme avasõnadele aplodeeriti siiski eeskujulikult. Noored EKRElased rääkisid sotsidest ja nende esimehevahetustest seoses "kehvade valimistulemustega", samuti tituleerisid Ossinovski sotside seas erakonnas "ebapopulaarseks". Küsimusele, millal EKRE enda esimeest vahetama hakkab, pursati naerma ja öeldi, et selleks pole põhjust.

Matti Aivar Lind: Tegusa Tallinna ja omanimelise valimisliidu valimispeole saabunud Edgar Savisaar sai suure aplausi osaliseks. "Me tegime kõik, mis on meie võimuses. Nüüd on valijate otsustada. Tulin varakult kohale, sest mul on kaugelt tulla," lausus ta. E-häälte tulemuste kohta ütles ta, et kõik läks nii, nagu alati on olnud. "Reformierakond on need alati võitnud, Isamaa, kes alati võitis," tõdes ta. Küsimusele, mida ta arvab Kõlvarti tugevast tulemusest, vastas Savisaar: "Kõlvart on minu järeltulija. See tähendab, et Kõlvart on mõnes mõttes mu õpilane, ma ei tea, kas ta ise nii arvab. Tulemust ma ennustama ei hakka." Ka enda tulemust ta ennustada ei soovinud. "Nüüd on valijate kord, nemad ennustavad," ütles ta.

Vahur Koorits: Samal ajal on paljudes väiksemates kohtades valimistulemused juba käes. Loksal sai Keskerakond 82 ja IRL 18 protsenti häältest.

Karoliina Vasli: Sõbralik kohtumine: Ratas ja Aas väisavad sotside pidu. Tea, kas pärast valimistulemuste selgumist jätkub juttu ka võimaliku koalitsiooni teemal.

Urmo Soonvald: Nagu Tallinna valimisjaoskondade hääled hakkasid laekuma, muutub Keskerakonna positsioon pikkade sammudega. Ratasel oli õigus: neil saab olukord vaid paraneda.

Vahur Koorits: IRLi tulemused paistavad olevat üle reitingu ja EKRE tulemused alla reitingu. Näitab kohapeal tuntud ja usaldusväärsete poliitikute tähtsust.

Matti Aivar Lind: Tallinna 87st valimisjaoskonnast esimene edastas veidi enne kella 21.45 hääletamistulemuste protokolli. Kui Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide toetusprotsent pöördus sellega langusele, siis Keskerakonna (ja ka EKRE) oma hakkas tõusma, esialgu siiski kõigest 0,1% võrra.

Matti Aivar Lind: Ahistamisskandaali sattunud endist peaministrit ja riigikogu aseesimeest Taavi Rõivast, kes tegi Reformierakonna kandidaatidest e-hääletusel parima tulemuse, ei ole valimispeol (hetkel veel) kohal.

Matti Aivar Lind: Pärnu linnas oli kell 21.30 , mil hääletamistulemuste protokolli edastanud seitse jaoskonda 19-st, juhtimas Reformierakond (27,2%), millel kohe kannul IRL (26,6%). Neile järgnevad juba valimisliit Pärnu Ühendab (17,1%), EKRE (11,4%), Keskerakond (9,1%) ja SDE (7,4%).

Karoliina Vasli: Jüri Ratas ütles õhtu avakõnes, et tulemused lähevad ainult paremaks.

Karoliina Vasli: Savisaar saabus valimispeole!

Matti Aivar Lind: Tallinna ja Tartu valimisjaoskondadest veel tulemusi ei ole ja loetakse usinalt hääli.

Urmo Soonvald: Ühe kaotuse Reformierakond täna siiski saab. Haapsalus läheb võimu jäme ots või koguni kogu võim HaRi-le ehk Urmas Suklese valimisliidule. Meestele, kes visati tänavu suvel Reformierakonnast välja.

Matti Aivar Lind: Valimistulemuste protokolli on kella 21.25 seisuga edastanud 234 jaoskonda 557-st. Üleriigiliselt on tulemused järgnevad: valimisliidud (34,1%), Reformierakond (25,1%), SDE (12,2%), Keskerakond (10,7%), IRL (9,9%), EKRE (6,3%) jt.

Karoliina Vasli: Taavi Rõivasega seotud skandaalist ei saada üle ega ümber, mõnel peol olla see teemaks - lõõbitakse, et tea, kas külmkapid on täna ikka piisavalt kaugel, kui pidu peaks pikaks minema.

Vahur Koorits: Tallinna valimisaktiivsus on nelja aastaga järsult langenud. 2013. käis Tallinnas valimas 64,1% valijaid, sel aastal 53,6.

Matti Aivar Lind: Tartus Reformierakonna nimekirjas kandideerinud endine Riigikogu esimees Ene Ergma ütles Delfile, et e-häälte vöit pole ainult Reformierakonnale, vaid tervele Eestile. Tema sõnul näitab see, et valija usaldab e-hääletamist. Tartu linnapea ja Reformierakonna sealse nimekirja esinumber Urmas Klaas oli enesekindel: valimisvöit tuleb kindlasti. Ta lisas, et kui peaks ka tulema enamuskohad volikogus, siis on ta alati koalitsiooni usku. Kellega aga koalitsioon teha - eks ikka sellega, kellega ühisosa on suurim.

Karoliina Vasli: Taavi Rõivasel õnnestus koguda e-hääletusel enim hääli: 2711!

Urmo Soonvald: Peaminister Jüri Ratas vastas Delfi ja Eesti Päevalehe küsimusele seoses Keskerakonna e-häälte tulemusega: "Elektroonilisel hääletamisel sündis tänavu uus osalusrekord. Samamoodi sai Keskerakond seekord üleriigiliselt üle 6 000 e-hääle juurde ning kasvas ka meie toetusprotsent. Tänan kõiki Eestimaa inimesi, kes andsid oma hääle interneti teel või valimisjaoskonnas hääletades. Ootame huviga rahva tahte selgumist."

Matti Aivar Lind: Tallinnas ei ole seni ükski jaoskond veel hääli üle jõudnud lugeda. Hetkel on teada vaid e-hääled.

Matti Aivar Lind: Valimistulemuste protokolli on kella 21.10 seisuga edastanud 200 jaoskonda 557-st. Üleriigiliselt on tulemused järgnevad: valimisliidud (33,4%), Reformierakond (26%), SDE (12,5%), Keskerakond (10,3%), IRL (9,9%), EKRE (6,3%) jt.

Matti Aivar Lind: Valimistulemuste protokolli on hetkel edastanud 172 jaoskonda 557-st ja selle tulemusel on üleriigiliselt läinud juhtima valimisliidud. Neile järgnevad Reformierakond (26,5%), SDE (12,7%), Keskerakond (10,2%) ja IRL (9,9%), EKRE (6,3%) jt.

Karoliina Vasli: Keskerakonna valimispidu kogub tuure. Meediat tervitades ütles õhtujuht Taavi Rõivase skandaalile viidates: "Olemas pidusid, mis on kohe avalikud, ja on pidusid, mis saavad kahe ja poole nädalaga avalikuks. Meil on hea meel tervitada ajakirjanikke!"

Urmo Soonvald: Sel korral oli valimisaktiivsus lausa 4,8% kehvem kui 2013. Huvitav, mis seda nii oluliselt mõjutas? Kas viimase nädala sündmused? Aga eelhääletus vs analooghääletus näitavad vanamooduses kaotust...

Vahur Koorits: 115 jaoskonda 557-st on üle Eesti oma tulemused esitanud. Reformierakonna edu kahaneb, Keskerakond tõmbab järele. Tallinnas veel paberhääletuse tulemusi tulnud pole.

Karoliina Vasli: Olga Ivanova sõnul ei kajasta e-hääletamise tulemused reaalseid tulemusi. "Oli oodata, et Reformierakonnad saab e-valimistel kõige rohkem hääli ning see on õppetund Keskerakonnale, kes on algusest peale lubanud tühistada e-valimised. Seda nad ei teinud ja nüüd on tulemus käes. Nüüd ootame ära lõplikud tulemused, mille põhjal tõuseme nimekirjas meie ja ka EKRE ning langeb Vaba Tallinna kodanik."

Matti Aivar Lind: Ametlik: 53,2% hääleõiguslikest elanikest osales tänavu kohalike omavalitsuste valimistel. Tallinlastest käis valimas 53,6% inimestest. 2013. aasta valimistel osales üleriigiliselt 58%.

Matti Aivar Lind: Tallinna linnavolikokku IRLI nimekirjas Haabersti linnaosas kandideerinud Mart Luik ütles Delfile, et e-hääletuste tulemustega võib rahule jääda. Luik möönis, et esindatus mitmetes omavalitsuses erakonnal väheneb, kuid lisas, et lõplikud koosseisud sõltuvad ka sellest, kes jäävad valimiskünnise alla. Seda, et tema isiklik tulemus jäi IRLi linnapeakandidaadile e-häälte põhjal 200 häälega alla, Luik esialgu üle ei tähtsustaks.

Vahur Koorits: Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn sai 1262 e-häält ehk 2,1 protsenti kõikidest e-häältest Tallinnas. See pole paljutõotav, nüüd sõltub kõik sellest, mida paberhääletus toob.

Matti Aivar Lind: Keskerakonna peol manitsetakse parteilasi: "Ega sa joogiga liiale ei lähe? Siin kaamerad filmivad." "Ei-ei."

Urmo Soonvald: SDE kampaania (EKREga vastandumine) oli rajatud pigem noortele ja edumeelsetele, kuid eelhääletuse tulemused selle õigsust ei kinnita. Kuidas see end kokkuvõttes õigustab, näeb mõne tunni pärast.

Urmo Soonvald: E-hääletus oli ja on Reformierakonna trump. Veider, et teised ei taha häälte saamist venitada pikemale perioodile. Eriti tänavu, mil ka 16aastased said osaleda demokraatia pidupäeval.

Karoliina Vasli: Rainer Vakra (SDE) kinnitab, et nad pole isegi arutanud võimalikku koalitsiooni Keskerakonnaga, sest usuvad tema võitu.

Karoliina Vasli: Keskerakonna pidu valvab mupo.

Urmo Soonvald: Reformierakond on teinud Tallinnas juba praegu hea tulemuse. Hääli on juba praegu, pärast eelhääletuse tulemuste avalikustamist, peaaegu sama palju kui 2013 kokku.

Matti Aivar Lind: Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanik Marianne Ubaleht tegi Vähiravifondiga foto EKRE valimispeol. Vähiravifond käib täna kõikidel valimispidudel "Robin Hoodi tegemas", ehk võtavad rikastelt raha, et see siis vaestele anda. Roheliste juurde juba jõuti, EKRE on nende järjekorras teine.

Matti Aivar Lind: Keskerakonna peasekretäri Mihhal Korbi sõnul on erakonna e-häälte arv tavapärane. Traditsiooniliselt on Reformierakonnast vähem hääli saadud, samas on Keskerakond kasvatanud oma häälte arvu võrreldes Riigikogu valimistega, kus saadi Reformierakonnast veel vähem hääli, märkis ta.

Matti Aivar Lind: Üleriigiliselt oli elektroonhääli kokku 186 034, neist enim Reformierakonna poolt 55 220 (29,7%). Järgnesid juba valimisliidud 52 960 (28,5%), sotsiaaldemokraadid 25 283 (13,6%), IRL 18 855 (10,1%), Keskerakond 18 722 (10,1%) ja EKRE 11 219 (6%). https://twitter.com/hanskan/status/919613049010614272

Matti Aivar Lind: Ka Tartus tegi ülekaalukalt parima tulemuse Reformierakond (43,2%), millele järgnesid sotsiaaldemokraadid (19,6%), valimisliidud (16,8%), IRL (7,9%), EKRE (7,6%) ja alla künnise Keskerakond (4,6%).

Matti Aivar Lind: Tallinnas sai enim elektroonilisi hääli Reformierakond (38,2%), millele järgnesid sotsiaaldemokraadid (18,5%), Keskerakond (14%), IRL (9,8%), EKRE (7,2%). Alla 5% künnise jäid e-valimiste tulemusel Vaba Tallinna Kodanik (4,9%), rohelised (3,9%) ja Savisaare Valimisliit (2,1%).

Karoliina Vasli: Sotside valimispeol viibiv Krister Paris märgib, et sotsid on sisimas veidi pettunud e-häälte üle. Loodeti, et ehk nende kampaania kaasab rohkem nooremaid, edumeelsemaid jne - eriti valus on just Reformierakonna nii suur edumaa.

Karoliina Vasli: Liiguvad kuuldused, et Reformierakond esitab uueks riigikogu aseesimeheks Hanno Pevkuri. Reformierakonna peol viibivale Delfi ajakirjanikule kinnitati, et otsus selle osas langetakse homme. Täna on prioriteediks ikka kohalikud valimised.

Karoliina Vasli: Tallinnas sai Reformierakond 23 081 häält, näiteks Keskerakond aga 8484 häält.

Urmo Soonvald: Tallinna tulemust vaadates ei maksa arvata, et Keskerakond jääb kolmandaks. Need on kõigest eelhääletuse tulemused. Keskerakonna valija usaldab arvuti asemel siiski valimiskasti, sedelit ja pastakat. Aga põnevus hakkab alles tõusma.

Matti Aivar Lind: "Ooo!" tervitab Ossinovski sotsiaaldemokraatide valimispeol Vakrat, kes räägib, et tal on ikka stress sees, kuigi tegi vahepeal trenni selle maandamiseks. Arutelu käib EPLi ja Delfi tõstatatud teemal, et kes siis ikkagi koju jäi, kas nende või EKRE valija.

Matti Aivar Lind: Teateid Tartust. Valimisliidu Tartu Heaks kandidaat Vahur Kollom on tulemuste osas pessimistlik. "Valimisaktiivsus ei ole kõige kòrgem ja see tähendab üldiselt head võimuerakondadele," nentis ta. Kollom ei usu ühtlasi, et ka Vabakunnal õnnetub eelmiste valimiste head tulemust tänavu korrata.

Matti Aivar Lind: Valimised on sellega lõppenud. Õige pea on oodata e-valimiste tulemusi.

Matti Aivar Lind: EKRE valimispeole saabus äsja linnapeakandidaat Martin Helme. Inimesed vaikselt kogunevad, kohvikutöötajad täitsid saiakestekorvid, et miskit osta oleks. Tasuta kohaletulnutele süüa ei pakuta. Valdavalt hallipäised endised isamaaliitlased on kohal.

Matti Aivar Lind: Veidi alla kümne minuti on jäänud valimisjaoskondade sulgemiseni.

Karoliina Vasli: Valimispeod koguvad tasapisi hoogu, näiteks Reformierakonna üritusel on juba umbes 30 inimest, nende seas ka Kristen Michal.

Matti Aivar Lind: EKRE peaks ütlema aitäh sotsidele. Sotsid on aidanud EKREl tõusta, leidis Soondvald.

Matti Aivar Lind: Poom leidis, et tänavustel valimistel on oluline ka fakt, et Keskerakond on üle aastate taas valitsuspartei. Täna selgub, millise hinnangu annavad valijad Keskerakonnale kui valitsuse juhterakonnale. On oluline vaadata, kas rahvas annab neile oma heakskiidu nii Tallinnas kui üle Eesti või ei anna.

Matti Aivar Lind: Soonvaldi sõnul ei pruugi hinnang, et Taavi Rõivase ahistamisskandaal töötas tema vastu, olla ilmtingimata tõsi. Olles näinud peegeldusi ühiskonnas ja meedias, siis ma üldse ei välista, et Taavi Rõivase käitumine on mobiliseerinud inimesed, kes tulevad välja tema poolt hääletama, aga ka vastupidi, märkis ta.

Matti Aivar Lind: Eesti Päevalehe ja Delfi uudistetoimetuse juht Raimo Poom ütles tänavuse valimiskampaania kohta, et see oli läbivalt loid. Me oleme küll näinud palju vastandumist ja proovi kiskuda üles tülisid, aga tegelikult ei ole neist ükski korralikult käima läinud ega kõnetanud, ütles Poom. Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul on peamiseks probleemiks see, et Tallinnas ei vaata kampaania tulevikku: korratakse samasuguseid teemasid, mis nelja aasta eest.

Karoliina Vasli: EKRE on säästlik - tasuta süüa-juua ei saagi, kõik tuleb ise osta.

Karoliina Vasli: Sotsidaaldemokraatide peol on kohal ka luuad - ikka selleks, et Vakra saaks Tallinna puhtaks pühkida. Tõsi, on üpris tõenäoline, et sotsid ise Keskerakonnaga pärast valimisi koos koalitsiooni moodustavad.

Matti Aivar Lind: Veidi üle poole tunni on veel võimalik oma hääl anda. https://twitter.com/IAmATerrorist/status/919596736708038656

Karoliina Vasli: Olga Ivanoval on täna sünnipäev, mistap peetakse teda roosisülemitega meeles.

Matti Aivar Lind: Edgar Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna esinumbrid kogunevad täna kohvikus Komeet. Ärimees Urmas Sõõrumaa on juba kohal. Edgar Savisaar peaks aga saabuma kella 21 paiku. Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt pääseb nende ühisest nimekirjast Tallinna linna volikokku ainult Edgar Savisaar ja sedagi isikumandaadiga. Milline saab olema nende tegelik valimistulemus, selgub juba õige pea.

Matti Aivar Lind: Tänased valimised leiavad kajastust ka piiri taga. Soome uudisteagentuur STT kirjutab, et valimiste huvitavaim lahing toimub pealinnas Tallinnas, kus selgub, kui suur osa Keskerakonna senisest elektoraadist asub tänavu Edgar Savisaare nimekirja taha. Ajaleht meenutab ka Taavi Rõivase sattumist ahistamisskandaali vahetult enne valimisi ja märgib, et suurem osa erakonna valijatest andis oma hääle tõenäoliselt juba eelnevalt elektroonilisel teel. Ühtlasi märgitakse ära ka hommikune intsident Narvas, kus Venemaa kodanikust mees süütas end põlema, protestides enda sõnul nõnda Eesti Vabariigi vastu.

Karoliina Vasli: Peod tulevad suurejoonelised - näiteks Reformierakonna üritusele oodatakse 150 inimest.

Karoliina Vasli: Täna kella 16-ks oli Tallinna linnavolikogu valimistel hääle andnudkokku 164 827 inimest ehk 45,6 protsenti valijaist. 2013. aasta oktoobris toimunud linnavolikogu valimistega võrreldes on hääletanute protsent tagasihoidlikum – toona oli valimistepäeva kella 16 seisuga hääletanud 52,15 protsenti valijaist.

Karoliina Vasli: Ida-Virumaal on valimisaktiivsus maakondadest kõige väiksem. Antud pildil annab oma hääle valimisliidu Meie Narva esinumber ja linnapeakandidaat Katri Raik. Foto: Sergei Stepanov

Karoliina Vasli: Mihhail Kõlvart käis hääletamas koos oma isaga. Foto: Taavi Sepp

Karoliina Vasli: Paratamatult on oma roll valimisaktiivsuse puhul ka ilmal - sombusel pühapäeval jätaks paljud ilmselt käigu valimisjaoskonda pigem vahele. Ent tänane päev on päikesepaisteline üle Eesti. Suur valimisaktiivsus on näiteks pealinnas vesi Keskerakonna veskile, teatavasti on nende valijad pigem need, kes e-hääletamise asemel reaalselt jaoskonnas valivad.

Karoliina Vasli: Palusime äsja oma valiku teinud inimestel kommenteerida, miks ja kellele hääl anti. Lähemalt vaata juba videost. http://rahvahaal.delfi.ee/news/videod/rahvaskusitlus-kui-kerge-voi-raske-oli-valimisjaoskonnas-otsust-teha?id=79834570

Kristjan Jõevere: Võrdle siit valimisaktiivsust maakondade kaupa:

Kristjan Jõevere: Keskpäevaks oli Tallinnas hääletanud 35,2% valijaist. 2013. aasta valimistega võrreldes on hääletanute protsent üsna sarnane – toona oli tolleks hetkeks oma hääle andnud 35,99% valijaist. Lõppkokkuvõttes olid Tallinna valijad toona Eesti aktiivseimad – hääletamas käis 64,1% valijaist. Eesti keskmine hääletamisest osavõtt oli tookord 57,97%.

Kristjan Jõevere: Põikame Maalehe ajakirjaniku Merike Pitki abiga korraks Saaremaale: Ly Miil Mui külast, kes tuli jaoskonda koos kandetoolis oleva beebiga, ütles, et temal oli valikut üsna kerge teha. „Valisin omakandi inimese, kes on tõestanud, et ta on selle kandi patrioot.“ http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/saaremaal-tornimael-ja-orissaares-valitakse-omakandi-inimesi?id=79834082

Kristjan Jõevere: Vaatame, kuidas valimisaktiivsus ajas muutunud on:

Kristjan Jõevere: „Kas mina jäin pildi peale?“ Jaoskonna uksest poeb välja Remniku mees Vladimir. „Kui ma hästi ei jäänud, siis võiks uue pildi teha,“ pakub ta. Loe Bianca Mikovitši reibast reportaaži: http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/fotod-kuidas-laheb-eelmistel-valimistel-rekordkorge-aktiivsusega-hiilanud-alajoe-jaoskonnas?id=79833884

Kristjan Jõevere: Pool tundi on aega otsustamiseks: terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu on võimalik ka kodus hääletada. Selleks tuleb esitada kirjalik taotlus oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile või kutsuda hääletuskast koju telefoni teel hiljemalt täna kella 14-ks.

Kristjan Jõevere: Siit näeb valimaskäinute protsenti maakondade kaupa: https://kov2017.valimised.ee/osavotu-statistika.html

Kristjan Jõevere: Kuidas leida sobiv kandidaat, kelle poolt hääletada? Esmavalija Karin selgitab, et tema tegi valiku kandidaadi iseloomu järgi: „Pealtnäha hea inimene ja sõbralik.” http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/virgemad-paikuse-noored-arkasid-varavalges-ja-andsid-oma-haaled-kohalikele?id=79833180

Kristjan Jõevere: Lausa uksest välja ulatuv järjekord moodustus siis, kui kohale jõudis valla tellitud buss kaugematest Peipsi äärsetest küladest, kust inimestel on keeruline liikuma saada. http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/valimised-kuremael-uksed-kaivad-inimesi-voolab-kuid-kloostrielanike-juurde-minnakse-tanavu-kastiga?id=79832904

Kristjan Jõevere: Esimest korda elus valimas käinud Aveli eelistas paberil hääletamist e-valimistele, ja õigesti tegi: esmavalija sai jaoskonnas kingiks pliiatsikarbi kirjaga "Illuka - ilus iga ilmaga". http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/alutaguse-jaoskonna-nr-6-esimene-valija-oli-esmahaaletaja-tahtsin-ikka-jaoskonda-tulla?id=79832088

Kristjan Jõevere: Kuidas eelmistel päevadel läinud on? Kohaliku omavalitsuse volikogude valimise eelhääletamisel osales 27,8% valijatest, elektrooniliselt hääletas 186 034 inimest, jaoskonnas 120 474 inimest.

Kristjan Jõevere: Rainer Vakrale meeldib igal võimalusel rõhutada, et ta on spordimees. Nii ka nüüd: http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/video-rainer-vakra-liidu-suhtes-keskerakonnaga-skeptiline-ma-pole-noid-nastja-ma-ei-oska-ennustada?id=79831350

Kristjan Jõevere: Kui lähed valima, võta kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav dokument, näiteks pass, ID-kaart, juhiluba või pensionitunnistus. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.

Kristjan Jõevere: Suurimaks probleemiks peab Roheliste liider Züleyxa Izmailova Tallinnas täna autostumist: "Palju pannakse rõhku sellele, et autod saaksid linnas sõita, aga jalakäijatele ei mõelda." http://www.delfi.ee/news/kov2017/uudised/video-zuleyxa-izmailova-soorumaa-koolireformis-autoprobleemile-lahendust-ei-nae-uhistransport-on-oluline-kusimus?id=79831290

Kristjan Jõevere: Aga kus üldse hääletada saab? Tallinna inimesed leiavad oma elukohajärgse valimispaiga selle lingi tagant: http://www.tallinn.ee/est/valimised/Kus-ja-millal-saab-haaletada-6

Kristjan Jõevere: Tere hommikust! Täna on valimispäev, kõiki ootavad elukohajärgsed valimisjaoskonnad - alates 9 hommikul kuni 20 õhtul.