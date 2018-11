OTSEBLOGI! “Minu kodu, meie kodu: mis meid ühendab mitmekultuurilises ühiskonnas”

“Minu kodu, meie kodu: mis meid ühendab mitmekultuurilises ühiskonnas”

PEAESINEJA: Prof dr David Laitin, Stanfordi Ülikool (USA)

"Tunnen muret näiteks sellepärast, et Eestis põhikooli või kutsekooli lõpetanud inimesed ei oska eesti keelt. Lisaks tunnen muret sellepärast, et meie nõudlus kõikide meie teenuste ja tegevuste juures on palju suurem, kui me pakkuda suudame. Südamerahuks võin muidugi kinnitada, et tegeleme kõigi nende teemadega iga päev. Meie väljakutse on see, et meie teema on väga horisontaalne, aga see on ka meie rikkus," ütleb Piret Hartman ja soovib head lõimumist.

Järgmisena teeb sissejuhatuse Piret Hartman kultuuriministeeriumist.

"Järgnevad kaks päeva räägime sellest, mida peaksime tegema, et suurendada kodu- ja ühtsustunnet. Soovin meile kõigile ägedaid, huvitavaid ja sisukaid diskussioone," ütleb Käosaar.

Järgmine kõneleja on proua Irene Käosaar, kes on Integratsiooni Sihtasutuse juhataja. "Iga konverents algab palju varem sellest hetkest, kui avatakse uksed ja külalised saavad sisse tulla. Meie jaoks algas konverents siis, kui sulgesime oma eelmise aasta integratsioonikonverentsi ukse," räägib Käosaar.

"Ma olen kindel, et tänased arutelud saavad meid inspireerima!" – Indrek Saar.

"Praegu elab Eestis 194 erinevat rahvust," ütleb kultuuriminister Indrek Saar sissejuhatuseks.

Tervitus ja avasõnad – laval Eesti kultuuriminister Indrek Saar.

Konverents algas!