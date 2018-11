OTSEBLOGI! “Minu kodu, meie kodu: mis meid ühendab mitmekultuurilises ühiskonnas”

“Minu kodu, meie kodu: mis meid ühendab mitmekultuurilises ühiskonnas”

Järgneb arutelu, kus moderaatori ja kohalolijate küsimustele vastavad Keith Banting, Daria Bahtina ning Marek Tamm.

"Lõimumine on suures osas seotud hariduse ja õppimisega, seetõttu enamik meie soovitusi puudutavad haridussüsteemi. On väga hästi teada, et integratsioonipoliitika peab olema suunatud, kahepoolne. Mõlemad pooled peavad olema sellest teadlikud," ütleb Tamm.

"Kultuuriidentiteet sünnib kultuurikogukondades. Iga kaasaegne ühiskond on multikultuurne selles tähenduses, et mitu integreeritud kogukonda jagatud territooriumil on paralleelselt ja üks kultuur on domineeriv," selgitab Tamm.

Daria Bahtina. Foto: Raul Mee.

"Me oleme kõik mitmekultuurilised. Ei ole ühtegi tõelist homogeenset kultuuri maailmas ja põhiline on see, kuidas me selle reaalsusega toime tuleme," ütleb Tamm.

"Uurimisküsimus on see, kuidas parimal moel integreerida venekeelset elanikkonda ja uusmigrante Eesti ühiskonda," alustab Tamm.

Järgmisena esineb Dr Marek Tamm Tallinna Ülikoolist. Üks projektidest, millega Marek Tamm tegeleb, on sõltuvus sisserändajatest Eestis nii tööandjate kui hariduse poolelt.

"Tundub, et need, kes on paremini integreerunud, mõistavad end paremini. Need inimesed kommenteerivad hästi palju, nende kommentaarid on detailsed," lisab Bahtina veel venelaste näitel.

"Vähemus ei soovi väga suurt ühtsust enamuselanikkonnaga," räägib Bahtina eestlaste ja Eestis elavate venelaste näitel.

Suhe iseenda ja teiste vahel. "Teisi võib kasutada iseenda peeglina selleks, et aru saada, kes me oleme. Vaatame teiste inimeste reaktsiooni meie kohta ja kujutame ette, mida nad meist mõtlevad. See on väga hea vahend, et aru saada omaenda identiteedist," räägib Bahtina.

"Ma tahaks rääkida metoodikast, mida oleme oma eksperimentaalses uuringus kasutanud. Ja tahaks rääkida sotsiaalsetest piiridest, mis võivad meid nii liita kui ühendada. Lisaks tahan rääkida vähemusest ja enamusest," alustab Bahtina.

Järgmisena esineb Dr. Daria Bahtina, California Ülikool Los Angeleses (USA/Eesti).

Keith Banting (Kanada). Foto: Raul Mee.

"Mida võiksime Eesti kohta öelda? Mina arvan, et Eesti liigub praegu samas suunas, kuhu enamik Lääne-Euroopa riike. Kui võtta 1991. aasta, siis võiks öelda, et Eesti lõimumine oli väga lähedal rahvusvähemuse mudelile. Oli venekeelne vähemus, kellel olid omad keeleinstitutsioonid, omad teenused. Ja üks võimalik mõtteviis võiks olla, et see oligi rahvusvähemuse mudel. Aga minu jaoks on huvitav, et Eesti on liikunud immigrantide lõimumismudeli suunas," räägib Banting.

Banting toob näiteks kolm poliitikut, kes multikultuursuse teemal sõna võtnud. Foto: Kuvatõmmis.

Keith Banting tutvustab multikultuursuse poliitika indeksit.

"Kui mõelda multikultuursuse poliitika arengutele, algab see kõik 19ndast–20ndast sajandist, kui püüti luua rahvusriike," alustab Banting.

"Kultuur, väärtus ja ühine riigiidentiteet – Mis teeb riigist kodu kõigi jaoks?"

Esimesena räägib Prof Dr Keith Banting Queensi Ülikoolist Kanadast, kellel paluti rääkida teemal "Mis on kodu kõigile?"

Marianna Makarova riigikantseleist modereerib järgmist konverentsi osa teemal "Kultuur, väärtus ja ühine riigiidentiteet – Mis teeb riigist kodu kõigi jaoks?".

Dr. David Laitin. Foto: Raul Mee.

"Kui immigrant kodus räägib oma keelt, aga samal ajal valdab ka vastuvõtva riigi keelt, siis seda peetakse praegu edukaks lõimumiseks, aga samal ajal ei ole see päris edukas assimilisatsioon," ütleb Laitin.

"Eestis ei ole märkimisväärset immigratsiooni olnud pärast riikluse taastamist. Aga paljudel venekeelsetel inimestel on immigrantide juured, nende esivanemad on tulnud nõukogude ajal Eestisse. Võib küsida, kui hästi nad on integreerunud ühiskonda ja kas Eesti võib olla näiteks üheks integreerumise eeskujuks," võtab Laitin oma ettekande kokku.

"On võrreldud neid inimesi, kes võiks kodakondsuse saada, aga pole seda teinud, nende inimestega, kes on taotlenud ja saanud kodakondsuse. Tuleb välja, et need inimesed, kellel on kodakondsus, on olnud edukamad," toob Laitin välja ja teeb järelduse, et kodakondsuse omamisel on oluline roll inimeste eludes.

"Töötame praegu välja integratsiooniprogrammi, mis parandaks inimeste integreerumisvõimet," räägib Laitin.

Kultuuriminister Indrek Saar. Foto: Raul Mee.

"Andmete kogumise projekt jätkub praegu Prantsusmaal, kus on palju pagulasi ja kodakondsuseta isikuid," selgitab Laitin.

"Sotsiaalse lõimumise osas küsime näiteks selliseid küsimusi, kui tihti te sõite viimase 12 kuu jooksul koos õhtusööki inimestega, kes ei ole teie perekonna liikmed. See peegeldab väga hästi lõimumist," ütleb Laitin.

"Tahame teada, kes integreeruvad paremini. Mis põhjustel ja mis meetoditega seda tehakse." – David Laitin.

"Me lõime Immigratsioonipoliitika Laboratooriumi, et välja selgitada, kuidas edukalt integreeruda. Meie töö eesmärgiks oli välja töötada immigrantide lõimumise standard. Kasutasime erinevaid tehnikaid, et ühtne mõõdik välja töötada. Meie Teaduste Akadeemia on selle heaks kiitnud," ütleb Laitin.

PEAESINEJA: Prof dr David Laitin, Stanfordi Ülikool (USA)

"Tunnen muret näiteks sellepärast, et Eestis põhikooli või kutsekooli lõpetanud inimesed ei oska eesti keelt. Lisaks tunnen muret sellepärast, et meie nõudlus kõikide meie teenuste ja tegevuste juures on palju suurem, kui me pakkuda suudame. Südamerahuks võin muidugi kinnitada, et tegeleme kõigi nende teemadega iga päev. Meie väljakutse on see, et meie teema on väga horisontaalne, aga see on ka meie rikkus," ütleb Piret Hartman ja soovib head lõimumist.

Järgmisena teeb sissejuhatuse Piret Hartman kultuuriministeeriumist.

"Järgnevad kaks päeva räägime sellest, mida peaksime tegema, et suurendada kodu- ja ühtsustunnet. Soovin meile kõigile ägedaid, huvitavaid ja sisukaid diskussioone," ütleb Käosaar.

Järgmine kõneleja on proua Irene Käosaar, kes on Integratsiooni Sihtasutuse juhataja. "Iga konverents algab palju varem sellest hetkest, kui avatakse uksed ja külalised saavad sisse tulla. Meie jaoks algas konverents siis, kui sulgesime oma eelmise aasta integratsioonikonverentsi ukse," räägib Käosaar.

"Ma olen kindel, et tänased arutelud saavad meid inspireerima!" – Indrek Saar.

"Praegu elab Eestis 194 erinevat rahvust," ütleb kultuuriminister Indrek Saar sissejuhatuseks.

Tervitus ja avasõnad – laval Eesti kultuuriminister Indrek Saar.

Konverents algas!