OTSEBLOGI | Ministrid, PPA ja RIA annavad ülevaate ID-kaardi kiibi turvariskidest

TURVARISK ID-KAARDI KIIBIS

Vaher: me teeme ettepaneku, et inimene saab lisaks ID-kaardile, mis töötab, mis on turvaline, kasutada teise võimalusena mobiili ID-d. Tõstame veel kõrgemale tasemele meie teenindussaalide professionaalsuse: me peame olema valmis ID-kaartide taotlemisel vastama lisaküsimustele. See on üks meede, mida oleme teoreetilise riski maandamiseks ette võtnud. Meie partneriks ID-kaardi tootmisel on ettevõte Gemalto (ID-kaartide tootja aastast 2010). Oleme kohtuvaidluses hanke teise võitja ja Gemaltoga.

Elmar Vaher: võtame olukorda väga tõsiselt, oleme kaasanud Eesti parimad eksperdid, ülikooli sõltumatut ekspertiisi. Oluline on see, et me praegu keskendume koos RIAga selle olukorra lahendamisele ja umbes kahe kuu jooksul suudame taas kord välja anda ja viia need 750 000 ID-kaarti veel tugevamale turvatasemele. Sellega tegelevad meie parimad töötajad ja siin ei ole piiranguid. Pingutame, et see juhtuks võimalikult kiiresti. IT-maailm vajab ka aega: et me mõistaksime täna neid eksperte, analüütikuid, kes peavad saama rahus tööd teha.

Peterkop: see risk on teoreetiline, seda ei ole meile teadaolevalt praktiliselt läbi viidud. Selle praktiliseks läbiviimiseks on vaja väga palju raha.

Taimar Peterkop: Eesti teeb eriliselt digiühiskond, et avalikke teenuseid nii palju osutatakse ning see teeb meid haavatavaks. Sõltuvus ühest tehnoloogiast on niivõrd suur. See väljakutse on meie jaoks ainulaadne, siit ei ole teistelt midagi kopeerida, õppida. Olen kindel, et saame sellega hästi hakkama ja osa meie eduloost jätkub.

Palo: ametkonna töö üle viimase nelja päeva jooksul võib uhke olla. Sellest kogemusest saame tugevamaks ja lähme siit koos edasi.

Urve Palo: antud turvarisk on piisav selleks, et võtta seda väga tõsiselt ja astuda konkreetseid samme, et see likvideerida. Kuid ta pole piisav selleks, et võtta vastu otsust ja kõik olemasolevad sertifikaadid sulgeda. Tagasiteed paberimajandusele kohe kindlasti ei ole. Eesti on võtnud juhtiva suuna digitaliseerimisel ja e-riigi arendamisel.

Ratas: riskid ei tähenda, et me peaksime oma kurssi muutma. Ohtudele tuleb vastu seista ja need ära lahendada. Eile oli meil valitsuses töönõupidamine, kus eksperdid andsid meile soovitusi. Reaalseid meetmeid on juba võetud. Kindlasti valitsus toetab asutusi, et turvarisk sulgeda. Minu ootus meie ametkondadele ja asutustele on see, et võtta võimalikult kiiresti kasutusele meetmed, et risk eemaldada.

Ratas: mis saab 750 000 kaardist. Kõik e-teenused jäävad püsima. E-residentsust antakse edasi välja. Soovitame inimestel minna üle mobiilID-le. Me oleme suhelnud telekomettevõtete ja pankadega. Kõik kinnitavad, et võimalused mobiilID kasutuseks on olemas.

Ratas: Riski all on 750 000 ID-kaarti. Varasemate puhul turvariski ei ole. Me arvame, et ametkonnad on astunud reaalseid samme, et turvarisk eemaldada.Täna on see hetk, kus on keeruline olla uhke meie e-teenuste üle. E-riik ja e-teenused jäävad Eestis toimuma.

Jüri Ratas: See on senisest kõige tugevam häirekell. Meile teadaolevalt ühtegi identiteedivargust ega allkirjastamist või muid kelmusi ei ole. Reaalselt me ei saa öelda, et on kuritarvitatud kellegi digitaalset identiteeti.

Jüri Ratas: Eelmise nädala lõpus on saanud Eesti riik info välismaa teadlaste grupilt, et Eesti ID-kaardi osas võib valitseda teoreetiline turvarisk. Ma rõhutan, et oht on teoreetiline. Me oleme kontrollinud alates neljapäeva õhtust oma tippspetsialistidega, kas teoreetiline risk on põhjendatud ja hinnang on, et see on olemas.

Kokku puudutab turvarisk 750 000 inimest.

