OTSEBLOGI: Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson lahkuvad IRL-ist

Endine Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees, riigikogu liige Margus Tsahkna ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson teatasid, et lahkuvad IRL-ist ja jätkavad iseseisvate riigikogu liikmetega.

Kumbki kohalikel valimistel ei kandideeri. Pärast Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumist on IRL-il riigikogus 12 kohta senise 14 asemel. Koalitsioonil oli koos Tsahkna ja Mihkelsoniga kokku 56 kohta, nüüd võib arvestada 54 häälega.

Delfi avaldab Tsahkna postituse sotsiaalmeedias täismahus:

"Igal asjal on algus ja lõpp ning see tuleb ära tunda. Olen otsustanud lahkuda erakonnast Isamaa ja Res Publica Liit. Sisemise otsuse langetasin juba siis, kui erakonna juhtkond kevadel minu ettepanekud erakonda avatumaks ja kaasaegsemaks muuta maha hääletas. Siis oli mulle selge, et meie teed tulevikus ei käi enam ühte rada ning uue juhtkonna vana liini jätkamine on seda otsust vaid kinnitanud. Majasuurused reklaamplakatid näitasid, et midagi ei ole muutunud.

Olen Isamaaliidu liige olnud pikki aastaid ja kunagi astusin erakonda, mille idee oli julgelt vaadata tulevikku, silmapiiri taha ning pakkuda Eestile pikk perspektiiv. Isamaa 2.0 kõnes sõnastasin need eesmärgid, kuid visioonid ja poliittehnoloogia ei sobi kokku. Parem on endale tunnistada, et minu maailmakäsitlusele selle erakonna juhtkonnas toetust ei ole ning eluga edasi minna. Minu nägemus on lihtsalt teistsugune. Soovin näha kaasaegsemat, innovaatilisemat ja avatumat käsitlust Eestist.

Loe veel

Teen oma otsuse teoks täna, kuna pidasin vajalikuks tagada oluliste otsuste vatuvõtmise kevadise riigikogu istungjärgu jooksul.

Jätkan tööd iseseisva riigikogu liikmena ning ühegi riigikogu erakonnaga liituda ei kavatse. Sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel ei kandideeri, kuna ilma kavatsuseta volikogus tööd tegema hakata ning poliitparti mängides petaksin ma lihtsalt oma valijaid. Pööran kogu oma tähelepanu riigikogu tööle, et seal oma nägemust Eesti tulevikust rakendada.

Leian, et peale erakonnast lahkumist ei ole sobilik oma vana erakonda kritiseerida. See ei muuda midagi ja on pigem väiklane. Kõik need asjad, mis mind on häirinud, on avalikult varasemalt korduvalt välja öeldud ja ka meedias palju tähelepanu saanud.

Olen tänulik nende aastate eest, mil saime koos Eesti elu suunata ja palju head on tehtud. Selle vana laevaga sai tehtud veel nii mõnigi rokkiv merereis. Igal asjal on lõpp ning on aus kõigi osapoolte suhtes seda tunnistada ja edasi minna.

Tänan kõiki toetajaid, kaasaelajaid ja partnereid nii erakonnas kui väjaspool. Eesti on väike ja meie teed kindlasti ristuvad tulevikus"

Marko Mihkelon: ma ei lahku poliitikast

"Üks pikk ja oluline tee saab minu jaoks tänasega käidud. Olen otsustanud Isamaa ja Res Publica Liidust lahkuda. Teen seda raske südamega, sest viimase 16 aasta jooksul olen saanud tänu erakonnale palju uusi kogemusi ning leidnud sõpru kogu eluks. Aga midagi pole teha, IRL ei ole kahjuks enam see poliitiline jõud, kelle seisukohad ühtiksid minu vaadetega tänasele Eestile ja meie tulevikule.

Eestil on olnud viimastel aegadel tuntav visioonipõud. Oleme olnud kehvapoolsed unistajad. Sama on juhtunud ka IRLis. Selle asemel, et ajaga sammu pidada või veelgi enam - martlaarilikult julgelt tulevikku rühkides ühiskonda positiivselt innustada, on valitud pigem tupiktee ehk EKRE Light.

IRLi uus/vana juhtkond on teinud panuse parimal juhul olevikule ning hoiab kramplikult kinni poliittehnoloogia auklikust päästerõngast. See ei veena ega inspireeri mitte kedagi. Eesti aktiivse, nooremapoolse ning uuendusmeelselt mõtleva elanikkonna valikus pole IRLi olemas.

Minu nägemus on teistsugune. Soovin näha kaasaegset, isikuvabadusi austavat, avatud ja julgetest ideedest pikitud tulevikukäsitlust Eestist. Püüdsin aastate jooksul sellele ka IRLis tähelepanu juhtida, kuid kahjuks edutult.

Kõike eelnevat arvesse võttes pean vajalikuks IRL-st lahkuda. Jätkan tänasest tööd riigikogu iseseisva liikmena.

Ma ei lahku poliitikast. Mul on Eestile veel palju anda. Teen tööd riigikogu väliskomisjoni esimehena senikaua, kuni see on poliitiliselt võimalik. Eesti eesistumine Euroopa Liidus on erakordselt oluline ning ka väliskomisjonil on siin mängida tähtis roll. Seetõttu ma ka ei osale sügisestel kohalikel valimistel. Soovin siiralt tänada kõiki oma toetajaid ning kaasaelajaid IRLis. Meie teed ju tegelikult lahku ei lähe, sest meil on vaid üks Eesti."

Tsahkna ja Mihkelson kutsusid täna keskpäevaks vanalinna restorani meediaväljaannete peatoimetajad ning lubasid tutvustada oma edasisi plaane.

Palvele eelnevalt täpsustada, milline on nende plaanide sisu, ei vastanud kumbki. Samuti ei teadnud nende parteikaaslased, mida Tsahkna ja Mihkelson plaanivad.

Pärast IRL-i esimehe vahetust läks kaitseministri ametit pidanud Tsahkna tagasi riigikokku, kus talle pakuti vaid riigikaitsekomisjoni lihtliikme kohta. Talle ei leidunud kohta ka IRL-i fraktsiooni juhatuses.

Erakonna uus esimees Helir-Valdor Seeder jättis valitsusse kuuluvate IRL-i ministrite väljavahetamisel ministrikohast taas ilma väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni.