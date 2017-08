OTSEBLOGI | Keskerakond mureneb! Edgar Savisaar teeb koos Olga Ivanovaga oma nimekirja! Savisaar on veendunud: olen ka praegu linnapea

"Mul ei ole mitte midagi kaotada. Kõik, mida mul on kaotada, see on minevik. No mis siis," ütles Savisaar Õhtulehele antud intervjuus.

Savisaar arvas, et Keskerakonna pakutud esikoht üldnimekirjas pole midagi head. "Seda pakkumist ei saa ju tegelikult tõsiselt võtta. Vaata, üldnimekirja poolt ei saa kohalikel valimistel hääletada."

Ta lisas, et valimistel läheb igaüks oma nimekirjaga, kuid koostööd tehakse siiski kõigiga.

"Meil on nimekirjas praegu oma 80 inimest," ütles Savisaar. Kes täpsemalt liitunud on, ta ütlema ei soostunud, tunnistades samas, et nende seas on ka poliitiliselt kogenematuid inimesi.

Savisaar ei soovinud ennustada, palju ta valimistel hääli saab. "Mina räägin asjadest pärast valimisi," märkis ta. Savisaar ja Ivanova kinnitasid, et parteist ei lahku.

Keskerakond mureneb

Tasub märkida, et kui pressikonverentsi ametlik osa läbi sai, siis Savisaar ajakirjanikele intervjuusid andma ei jäänud. Ta autojuht viis ta kohe ruumist välja.

Nagu fotoltki näha, oli ajakirjanike huvi Savisaare pressikonverentsi vastu suur.

Mida võiks aga Keskerakond teha, et Savisaar nendega koos kandideeriks? See ei ole äri, naerab Savisaar, te ajate mind mõne ärimehega segamini.

Arvestame, et kandidaadid panustavad oma valimiskampaaniatesse, oleme valmis läbirääkimisteks ka sponsoritega, ütleb Savisaar. Ta arutab TV3 omanike üle - kas viimaks võiks sealtpoolt raha küsida?

Jutt läheb selle peale, et Keskerakonna eri tiivad ei suuda omavahel suhelda, ei võta teineteise kõnesid vastu. Ärge nüüd udu ajage, põrutab Savisaar küsijale, kui te seda usute, olete te ajakirjanduse jaoks liiga lihtsameelne.

Need valimised on erilised, et valida saavad lapsed, viitab Olga Ivanova tänavusügisesele muudatusele, kus valida saavad 16-aastased. Mina nägin poliitikute soovi neid lapsi manipuleerida, aga ka meil on plaanis palju noortepäraseid ideid, mida tutvustame hiljem, ütleb Ivanova.

Savisaar vastab küsimustele talle omase bravuuriga, jättes küsimuste sisu paiguti tähelepanuta.

Ainuvõim tuli Keskerakonnale tänu neile inimestele, kel on võimalus öelda oma sõna ainult kohalikel valimistel, täna hallipassiomanikele. Nendega peab arvestama, seda ka erakonna poliitikas.

Savisaar ütleb et ta hindab Sõõrumaa ja Mõisa ponnistusi valimisliidu alal kõrgelt, lubab nendega teha koostööd, kuid ei soovi valimisliite "ühte kappi panna".

Mida peaks arvama Keskerakonna valija, kes näeb Edgar Savisaar Keskerakonnaga vastamisi, küsisi Delfi ajakirjanik Priit Pokk. Meie ei ole Keskerakonnaga vastamisi, ütleb Savisaar, me oleme Keskerakonna parempoolseks muutumise vastu, vastas Savisaar.

Savisaar usub, et valimistest osavõtt saab olema suurem kui tavaliselt.

Tänane uudis on rõõmusõnum konkurentidele, kas keegi on helistanud ja tänanud ka, küsitakse. Olga Ivanova ütleb, et vastupidi, see on röömusõnum valijatele, kellele tekib valikuvõimalus.

Savisaar ei soovi ennustada, kui palju ta valimistel hääli saab. Mina räägin asjadest pärast valimisi, ütleb ta.

Meil on nimekirjas praegu oma 80 inimest, ütleb Edgar Savisaar. Kes täpsemalt liitunud on, ta ütlema ei soostu, tunnistades samas, et nende seas on ka poliitiliselt kogenematuid inimesi.

Ivanova jõuab jutuga jälle tagasi selle juurde, et uuringute andmeil toetaksid pooled keskerakonna valijaist hoopis Savisaare valimisliitu, osad keskerakonna liikmed sealhulgas.

Pensionirefrm on endiselt tegemata, jätkab Savisaar.

Edgar Savisaar toob välja asjaolu, et on lubatud näiteks 1000 eurost minimumpalka, seda pole aga seni kusagilt paista.

Mis on need poolikud lahendused, milelst te räägite, küsib Eesti Päevalehe ajakirjanik Mihkel Tamm.

Savisaar rõhutab, et ta on praegu Tallinna linnapea.

Kui keegi teatab, et Ivanova võetakse maha, noh, siis see ei ole tõsise inimese jutt, viitab Savisaar Jüri Ratase hommikusele väljaütlemisele.

Savisaar: piirkonna juhtide valimised tulevad nagunii, tuleva aasta alguses vi selle lõpus, ma usun, et kui Olga pakuks välja, et ta hakkab uuesti Lasnamäe piirkonda juhtida, siis ta valitaks tagasi.

Seda juttu, mida räägib Jaanus Karilaid, et kedagi tuleb välja visata... no kui te varem Karilaui juttu uskusite, saite petta, aga ärge enam uskuge, muigab Savisaar.

Ivanova lisab, et teda saab Lasnamäe piirkonna juhi kohalt maha võtta ainult piirkonna erakondlaste koosolek.

Kohale on ilmunud ka hulk Savisaare toetajaid, näiteks kunstnik Neeme Lall.

Olete te ikka kindlad, et jääte Keskerakonna liikmeiks, küsitake ajakirjanike seast.

Alates hetkest, kui Keskerakond sai valitsusse, üritasin teha tööd, et erakond ei pakuks neid poolikuid lahendusi, mida praegu ühikonnale pakutakse. Tahame selles Jüri Ratasele toeks olla.

Terve konkurents erakonna sees on vajalik, me peame olema väga vastutustundlikud oma valijate ees, viitab Ivanova Keskerakonna parempoolsemaks muutumisele. Ta tänab paljusõnaliselt valijaid toetuse eest.

Olga Ivanova räägib, et Kolme õe projekt oli algselt Yana Toomi mõte. Kui aga Toom sai teatud vastused või arusaama, et tema ei pea valimisliiduga kaasa tulema, siis minul nii hästi ei läinud, ma arvan endiselt, et Keskerakond on muutumas.

Ta kinnitab veel, et tegu pole kättemaksuga, küsimus on selles, et ka Keskerakonnas peab olema konkurentsi, on tähtis, et erakond oleks oma valijate huvide eest väljas, just nii nagu meiegi.

Uuringu järgi toetavad pooled Keskerakonna Tallinna häältest meid, ja me oleme selleks ka palju tööd teinud, kordab Savisaar juba varem väljaöeldut.

Ega see, et me oma nimekirjaga välja tulime, ei ole mingi üllatus, ärge seda nüüd üle dramatiseerige. Loomulikult jääme me keskerakondlasteks, meie eesmärk on, et erakonnal läheks hästi, ütleb Savisaar.

Edgar Savisaar vabandab psikese hilinemise pärast, ta on heatjuline, selgesti oma parimas sõiduvees.

Tee-ree, hüüab Edgar Savisaar ajakirjanikele

Kui ma saan kohtus käia, sis saan ma ka valimistel osaleda, vastas Edgar Savisaar Postimehe ajakirjaniku küsimusele tervise kohta.

See ei ole kättemaks Keskerakonnale, ütles Edgar Savisaar Postimehe otsestuudios. Aga mulle ei meeldi, et Keskerakond on muutunud IRL-i klooniks. On rida asju, miks me räägime hiilivast parempoolsusest Keskerakonnas, ütles ta. Savisaar usub, et tema valimisliidu väljatulek sunnib Keskerakonna praegust juhatust arvestama rohkem Keskerakonna liikmetega.

Usun, et pooled Keskerakonna hääled Tallinnas toetaksid mind, ütles Edgar Savisaar Postimehe otsestuudios. Ma usun, et mind toetavad rahaliselt ikka needsamad ärimehed ja valijad, kes varem, lisas ta.

Olga Ivanova ei saa Keskerakonna Lansamäe piirkonda enam juhtida, tõdeb Jüri Ratas. Kes siis nüüd juhib? Kui tuleb piirkonna aastakoosolek, siis liikmed otsustavad, vastab Jüri Ratas.

Jüri Ratas: Keskerakond on valmis Savisaare kohtukulusid katma, kõnelused selleks on pooleli, aga hetkel neid ei tasuta.

Kas Edgar Savisaar ikka on Keskerakonna ajaloonõunik, küsib Õhtulehe ajakirjanik. Ratas selget vastust ei anna, ütleb, et Savisaar on ajalugu õppinud.

Tulevik on see, et ta on ju olnud pikaaegne Keskerakonna auväärne liige, ma usun, et Edgar Savisaare poliitiline tulevik on seotud ikkagi Keskerakonnaga, ütleb Jüri Ratas.

See võimalus, kandideerida Keskerakonna nimekirjas, on endiselt laual, ütleb praminister Jüri Ratas.

Keskerakond läheb välja kõige tugevama nimekirjaga ja kõige ühtsema meeskonnaga, olen Savisaarele korduvalt õelnud, et parim on kandideerida Keskerakonna nimekirjas.

Miks pole te läinud Hundisilmale suhteid klaarima, küsitakse ajakirjanike seast. Me oleme suhelnud, asi pole selles, pareerib Ratas.

Edgar Savisaare valijaile on kõige parem ühtne ja tugev Keskerakond, lisas Ratas.

Edgar Savisaarele on tema nõunikud andnud halba nõu, põrutab Jüri Ratas. Olen veendunud, et nii tema kui ka tema valijate suurim kaotus on, kui nad ei saa oma tulemust teha läbi Keskerakonna.

Küsimus pole, kes millises nimekirjas kandideerib, vaid see, millised on programmilised seisukohad kas me suudame pakkuda pealinnas tasuta huviringe koolide juures, tasuta toitlustust, või mitte, ütles peaminister Jüri Ratas valituse pressikonverentsil.

Jüri Ratas seisab valitsuse pressikonverentsil silmitsi küsimustega Edgar Savisaare kohta: "Keskerakond läheb sel korral valimis Tallinnas võitma, läheme küsima sama mandaati, mida viimasel neljal korral, olen kindel, et see on saavutatav."

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul moonutab ja diskrediteerib poliitiliseks ärategemiseks loodav Savisaare ja Ivanova valimisliit Tallinnas valimisliidu kui sellise alusideed. „Kohalikel valimistel ei saa olla põhiteemat või üleriiklike küsimusi, mida Keskerakond, Reformierakond, Savisaar ja teised taga ajavad,“ ütles ta.

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul on Edgar Savisaare soov luua valimisliitu arusaamatu, sest ka erakonna endine esimees Edgar Savisaar ise on korduvalt rõhutanud, et valijate ees saavad lubadusi täita ja vastutust kanda eelkõige erakonnad.

