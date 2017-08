OTSEBLOGI | Keskerakond mureneb. Edgar Savisaar teeb koos Olga Ivanovaga oma nimekirja, endised kaaslased väljendavad halvakspanu

Edgar Savisaar ja Olga Ivanova tulevad kohalikel valimistel välja oma nimekirjaga, üksikasjad selguvad kell 15 algaval pressikonverentil. Delfi kajastab sündmusi otsepildis ja -blogis.

Praegu valimisliidul veel nime ei ole, kuid Savisaare sõnul on sellega õnneks veel aega.

"Mul ei ole mitte midagi kaotada. Kõik, mida mul on kaotada, see on minevik. No mis siis," ütles Savisaar Õhtulehele..

Savisaar arvas, et Keskerakonna pakutud esikoht üldnimekirjas pole midagi head. "Seda pakkumist ei saa ju tegelikult tõsiselt võtta. Vaata, üldnimekirja poolt ei saa kohalikel valimistel hääletada."

Ta lisas, et valimistel läheb igaüks oma nimekirjaga, kuid koostööd tehakse siiski kõigiga.