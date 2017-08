OTSEBLOGI | Keskerakond mureneb. Edgar Savisaar teeb koos Olga Ivanovaga oma nimekirja, endised kaaslased väljendavad halvakspanu

Praegu valimisliidul veel nime ei ole, kuid Savisaare sõnul on sellega õnneks veel aega.

"Mul ei ole mitte midagi kaotada. Kõik, mida mul on kaotada, see on minevik. No mis siis," ütles Savisaar Õhtulehele..

Savisaar arvas, et Keskerakonna pakutud esikoht üldnimekirjas pole midagi head. "Seda pakkumist ei saa ju tegelikult tõsiselt võtta. Vaata, üldnimekirja poolt ei saa kohalikel valimistel hääletada."

Ta lisas, et valimistel läheb igaüks oma nimekirjaga, kuid koostööd tehakse siiski kõigiga.

Keskerakond mureneb

Olga Ivanova ei saa Keskerakonna Lansamäe piirkonda enam juhtida, tõdeb Jüri Ratas. Kes siis nüüd juhib? Kui tuleb piirkonna aastakoosolek, siis liikmed otsustavad, vastab Jüri Ratas.

Jüri Ratas: Keskerakond on valmis Savisaare kohtukulusid katma, kõnelused selleks on pooleli, aga hetkel neid ei tasuta.

Kas Edgar Savisaar ikka on Keskerakonna ajaloonõunik, küsib Õhtulehe ajakirjanik. Ratas selget vastust ei anna, ütleb, et Savisaar on ajalugu õppinud.

Tulevik on see, et ta on ju olnud pikaaegne Keskerakonna auväärne liige, ma usun, et Edgar Savisaare poliitiline tulevik on seotud ikkagi Keskerakonnaga, ütleb Jüri Ratas.

See võimalus, kandideerida Keskerakonna nimekirjas, on endiselt laual, ütleb praminister Jüri Ratas.

Keskerakond läheb välja kõige tugevama nimekirjaga ja kõige ühtsema meeskonnaga, olen Savisaarele korduvalt õelnud, et parim on kandideerida Keskerakonna nimekirjas.

Miks pole te läinud Hundisilmale suhteid klaarima, küsitakse ajakirjanike seast. Me oleme suhelnud, asi pole selles, pareerib Ratas.

Edgar Saviraare valijaile on kõige parem ühtne ja tugev Keskerakond, lisas Ratas.

Edgar Savisaarele on tema nõunikud andnud halba nõu, põrutab Jüri Ratas. Olen veendunud, et nii tema kui ka tema valijate suurim kaotus on, kui nad ei saa oma tulemust teha läbi Keskerakonna.

Küsimus pole, kes millises nimekirjas kandideerib, vaid see, millised on programmilised seisukohad kas me suudame pakkuda pealinnas tasuta huviringe koolide juures, tasuta toitlustust, või mitte, ütles peaminister Jüri Ratas valituse pressikonverentsil.

Jüri Ratas seisab valitsuse pressikonverentsil silmitsi küsimustega Edgar Savisaare kohta: "Keskerakond läheb sel korral valimis Tallinnas võitma, läheme küsima sama mandaati, mida viimasel neljal korral, olen kindel, et see on saavutatav."

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul moonutab ja diskrediteerib poliitiliseks ärategemiseks loodav Savisaare ja Ivanova valimisliit Tallinnas valimisliidu kui sellise alusideed. „Kohalikel valimistel ei saa olla põhiteemat või üleriiklike küsimusi, mida Keskerakond, Reformierakond, Savisaar ja teised taga ajavad,“ ütles ta.

Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul on Edgar Savisaare soov luua valimisliitu arusaamatu, sest ka erakonna endine esimees Edgar Savisaar ise on korduvalt rõhutanud, et valijate ees saavad lubadusi täita ja vastutust kanda eelkõige erakonnad.

