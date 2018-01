OTSEBLOGI | Kas valitsus läheb lähipäevil pauguga lõhki?

Urmas Reinsalu tool kõigub

Urmas Reinsalu lahkumise nõue ei ole poliitiline, see on küsimus väärtustest. Mina ei taha elada onuheinolikus Eestis, ütleb Maris Lauri. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/maris-lauri-reinsalu-peab-taanduma-sest-tappis-onuheinoliku-runnakuga-voimaluse-aruteluks?id=80863563

Tiit Ojasoo teemat kommenteerides leidis näitleja Peeter Oja, et viimasel ajal on ühiskonnas probleemiks terve mõistuse taandumine. "Õudne jauramine käib. Inimesed ei teagi, aina segasemaks minnakse. Kaikad püsi ja aina kolakad käivad, aga ise ollakse inglid," rääkis Oja. http://publik.delfi.ee/news/inimesed/peeter-oja-vabandamisest-ja-ojasoo-skandaalist-viimasel-ajal-on-probleemiks-terve-moistuse-taandumine-oudne-jauramine-kaib?id=80862335

Mart Helme ütleb videointervjuus, et kogu praeguses tingeltangelis on süüdi president Kersti Kaljulaid ja tema liigne aktivism: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/video-mart-helme-praeguse-kriisi-on-esile-kutsunud-president-selline-poliitiline-rahmeldamine-ja-ideoloogiline-aktivism-on-uhiskonda-lohestav?id=80862351

78 ühiskondlikult aktiivset isikut leiavad, et Reinsalu peab minema, vastav nõudekiri on saadetud kõigile fraktsioonijuhtidele: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/naisoiguslased-saatsid-parteiliidritele-uhiskirja-reinsalu-peab-lahkuma-eesti-vabariigil-voiks-olla-justiitsminister-kes-aratab-usaldust?id=80861701

Reinsalu ei plaani omaenese tarkusest mitte mingil juhul tagasi astuda, seda meelt on ka terve IRL-i fraktsioon: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irl-i-fraktsioon-toetas-uksmeelselt-reinsalu-jatkamist-justiitsministrina?id=80861979

Enne kolmapäeva pole umbusaldusavaldust oodata, võib järeldada sotside ja EKRE seisukohtadest: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/reinsalu-umbusaldusavaldust-ei-tule-enne-kolmapaeva?id=80862103

Meil ei ole tööalaselt Urmas Reinsalule etteheiteid. Samuti vabandas ta oma sõnakasutuse eest seoses Tiit Ojasoo juhtumiga, ütleb Priit Sibul: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irl-toetab-reinsalu-jatkamist-justiitsministrina?id=80861979

Reformierakonna juhiks kandideeriva Kaja Kallase sõnul oleks parim, kui solvavalt väljendunud justiitsminister Urmas Reinsalu ise tagasi astuks. http://epl.delfi.ee/news/eesti/reformierakonna-juhikandidaat-kaja-kallas-ootused-mulle-on-paris-ules-koetud?id=80856879

Marrandi on kindel, et Reinsalu mängib hästikaalutud mängu, mitte ei keenud niisama oma väljendustes üle: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaanus-marrandi-reinsalu-ei-solvanud-kedagi-kogemata-see-on-poliittehnoloogia?id=80856567

Vabaerakond on valmis valitsusse minema, aga mitte puudliks hakkama: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/talviku-sonul-oleks-vabaerakond-valmis-valitsusse-minema-kuid-mitte-iga-hinna-eest?id=80860427

Tervist! Täna on see päev, kui opositsiooniline Reformierakond on lubanud esitada umbusaldusavalduse justiitsminister Urmas Reinsalule. Kas aaldus tuleb, kas Reinsalu läheb, kas valitsus jääb püsima? Küsimusi on palju, vastuseid esialgu mõnevõrra vähem. Päev toob kindlasti selgust mõnessegi küsimusse.