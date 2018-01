OTSEBLOGI | Kas valitsus läheb lähipäevil pauguga lõhki?

Urmas Reinsalu tool kõigub

Meil ei ole tööalaselt Urmas Reinsalule etteheiteid. Samuti vabandas ta oma sõnakasutuse eest seoses Tiit Ojasoo juhtumiga, ütleb Priit Sibul: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irl-toetab-reinsalu-jatkamist-justiitsministrina?id=80861979

Reformierakonna juhiks kandideeriva Kaja Kallase sõnul oleks parim, kui solvavalt väljendunud justiitsminister Urmas Reinsalu ise tagasi astuks. http://epl.delfi.ee/news/eesti/reformierakonna-juhikandidaat-kaja-kallas-ootused-mulle-on-paris-ules-koetud?id=80856879

Marrandi on kindel, et Reinsalu mängib hästikaalutud mängu, mitte ei keenud niisama oma väljendustes üle: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaanus-marrandi-reinsalu-ei-solvanud-kedagi-kogemata-see-on-poliittehnoloogia?id=80856567

Vabaerakond on valmis valitsusse minema, aga mitte puudliks hakkama: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/talviku-sonul-oleks-vabaerakond-valmis-valitsusse-minema-kuid-mitte-iga-hinna-eest?id=80860427

Tervist! Täna on see päev, kui opositsiooniline Reformierakond on lubanud esitada umbusaldusavalduse justiitsminister Urmas Reinsalule. Kas aaldus tuleb, kas Reinsalu läheb, kas valitsus jääb püsima? Küsimusi on palju, vastuseid esialgu mõnevõrra vähem. Päev toob kindlasti selgust mõnessegi küsimusse.