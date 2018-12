OTSEBLOGI | Jüri Ratase tõehetk: kas koalitsioon suudab riigieelarve vastu võtta või mitte

Tänane päev riigikogus tõotab tulla pikk, olulisi hääletusi on peale riigieelarve mitu.

Kell 13 on infotund, kell 14 algab riigikogu täiskogu istung. Päevakorras on enne riigieelarvet hulk eelnõusid, sealhulgas üks, mis peaks suurendama teise samba pensionifondide tootlikkust, vähendades kohustuslike pensionifondide tasusid.

Enne riigieelarvet on täna ka palju tüli tekitanud pensionireformi eelnõu. Sellega seotakse pensioniiga keskmise eluea kasvuga ja muudetakse pensionivalemit nii, et see hakkab sõltuma nii palgast kui staažist. Eelnõu läks teisel lugemisel läbi häältega 40 poolt 27 vastu.

Seejärel tuleb veel mitu eelnõud, kuni saabub riigieelarve hääletus. Riigieelarvega seoses on palju räägitud katuserahade jagamisest, aga lisaks katuserahadele on Ratasele väga oluline, et kogu eelarve saaks vastu võetud. Eestis pole veel ükski valitsus jäänud sellisesse häbisse, et eelarvet ei suudeta enne aastavahetust vastu võtta.

Eelarve läks teisel lugemisel riigikogust läbi häältega 51 poolt, 47 vastu.