OTSEBLOGI | Jüri Ratas tutvustab Euroopa Parlamendile Eesti eesistumist

Peaminister Jüri Ratas astub täna Strasbourgis Euroopa Parlamendi saadikute ette, et tutvustada täiskogule Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tähtsamaid teemasid. Pärast kõnet vastab Ratas europarlamendi saadikute küsimustele.

Eesti Päevaleht ja Delfi toovad Ratase kõne ning küsimused-vastused lugejateni otseblogis.

Jüri Ratas europarlamendi ees

Eestis leiame, et andmete vaba liikumine on EL-i viies vabadus. Käivitame poliitilisearutelu selles küsimuses. Digirevolutsioon on iga väljakutse keskmes, mis tänaEuroopas on.

Vahepeal jõudis Ratas teha väikese torke ka meie suure liitlase USA pihta, mille president Trump on Pariisi kliimaleppe prügikasti visanud. "Meie kohuseks edasiste põlvede ees on, et peame kinni Pariisi kliimaleppest ja et kestlikkus sisaldub kõigis EL-i poliitikatest. Olgugi, et USA taganes sellest leppest, siis meie peame sellest kinni," ütles Ratas.

"Ei ole võimatu, et ühel päeval seisab Ukraina president europarlamendi ees nii nagu mina täna."

Ratas jõuab julgeolekuküsimuste juurde ja taunib kohe alustuseks Krimmi annekteerimist ja sõda Ukrainas. Sellega pälvib ta saalist aplausi.

Kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine on kasuks meile kõigile. Aga osa potentsiaalist on kasutamata. Eesti eesistujana seab rõhku uuendusmeelise Euroopa sotsiaalse turumajanduse loomisele, mis avatud vabale kaubandusele, aga ka originaalsetele ideedele.

Ratas loetleb Eesti neli prioriteeti: avatud ja uuendusmeelne Euroopa majandus, kaasav ja kestlik Euroopa, turvaline ja kaitstud Euroopa, digitaalne Euroopa, kus on tagatud andmete vaba liikumine.

Ratas räägib, kuidas Euroopas tuleb leida vastused julgeolekuküsimustele, sisserändele ja tööpuudusele.

Ratas tänab Maltat, eelmist eesistujat ning rõhutab, et Eesti kavatseb teha europarlamendiga tihedat koostööd.

Ratas alustab oma kõnet eesti keeles, seda kuigi sageli europarlamendi puldist otse ei kuule. Tavaliselt valitakse kõnekeeleks inglise keel, kuigi EL-is on 28 ametlikku töökeelt.

Nüüd kutsutakse Jüri Ratas parlamendi ette ja tema kõne algab.

Tere tulemast Strasbourgi! Kui Eesti jaoks algas Eesti EL-i eesistumine juba nädala eest piduliku kontserdi ja EL-i juhtide visiidiga, siis Euroopa parlamendi jaoks algab see täna. Peaminister Jüri Ratas astub täiskogu ette ja peab Eesti eesistumist tutvustava kõne. Pärast seda tuleb tal vastata ja saadikute küsimustele.