OTSEBLOGI | Jüri Ratas riigieelarvest: kaalusime aktsiiside langetamist, aga loobusime sellest mõttest

Riigieelarve 2019

Indrek Saar: täiendavalt läheb kortermajade soojustamise programmi 10 miljonit eurot ja see järgnevatel aastatel kindlasti jätkub.

Jüri Ratas: vastupidi, riiklike üürimajade programm on jõudnud reaalsesse rajamisfaasi. Paljud omavalitsused on saanud juba positiivseid otsuseid. See kindlasti jätkub.

Kanal 2: kas riiklike üürimajade ehitamise teema on päevakorrast maas?

Toomas Tõniste: jälgime kütuseturu arenguid ja maksulaekumisi pidevalt. Kütuseaktsiisi laekumisel on sisetarbimisel väga suur osakaal ja aktsiisi laekumine suureneb aastast aastasse. Kevadel valmib põhjalik analüüs aktsiiside mõjust majandusele, siis oleme targemad.

Jüri Ratas: diislikütuse tarbimine on nihkunud eelkõige Lätist ja Eestist Leetu, nii et tuleb võrrelda Leeduga. Diisliaktsiisi viimine Leedu tasemele tähendas 100 miljonit eurot.

BNS: nafta hinnad on tugevalt tõusmas ja bensiiniliitri hind võib tõusta 1,6 euroni. Miks ei langetata aktsiisi?

Indrek Saar: rahandusministeeriumi stsenaariumid ei suutnud anda piisavat kindlustunnet, et piirikaubandus väheneb, sest hind ei pruugi aktsiisi langedes langeda. Küll aga võib alkoholi tarbimine veelgi suureneda.

Jüri Ratas: laual olid erinevad ettepanekud. Arutasime kõiki langetuse võimalusi. Küsimus on, et kui muuta alkoholiaktsiisi poliitikat, siis mida see tähendaks tarbimisele ja rahva tervisele?

Kanal 2: miks ei kaalutud alkoholi- ja ehk ka kütuseaktsiisi alandamist?

Jüri Ratas: linnahalli küsimus on riigiabi loas ja on vaja ka lõplikku projekti. Eesti majandusele annaks rahvusvaheline konverentsikeskus palju juurde. Linnahalli seis on praegu väga halb. 2020–2022 igal aastal 10 miljonit.

Delfi: millal hakkab Tallinna linnahalli renoveerimine?

Toomas Tõniste: valitsus tühistas varem kaheks aastaks seadustatud aktsiisitõusud.

Toomas Tõniste: varem võetud laenude tagasimaksmine on ekspertide hinnangul täna mõistlik suund.

Toomas Tõniste: valitsussektori võlakoormus on üks Euroopa Liidu väiksemaid ja väheneb aastaks 2022 5,4%-ni SKP-st.

Toomas Tõniste: me ei kehtesta uusi makse ja me ei tõsta makse.

Toomas Tõniste: selle aasta eelarve on aasta lõpuks nominaalses ja struktuurses ülejäägis.

Indrek Saar: järgmisel aastal jätkatakse huvitegevuse toetussüsteemiga ehk suurendatakse maapiirkondade laste võimalusi tegeleda oma huvialadega.

Indrek Saar: viie aasta jooksul lisandub tervishoidu üle 300 miljoni euro.

Indrek Saar: avaliku sektori IKT palgavahendid kasvavad hüppeliselt.

Indrek Saar: kolmelapseline pere saab järgmisest aastast toetust kokku 520 eurot.

Jüri Ratas: kohalikud omavalitsused saavad ca. 2,2 miljardit eurot, tänavusega võrreldes ca. 5% rohkem raha.

Jüri Ratas: 585 miljonit eurot läheb riigikaitsele, mis on üle 2% SKP-st. Tõuseb ka tegevväelaste palk.

Jüri Ratas: haigekassa eelarve kasvab ca. 180 miljoni euro võrra.

Jüri Ratas: keskmine pension kasvab 481 euroni ehk 7,6%. 10,3 miljonit läheb üksielavate pensionäride toetuseks. Esimese ja teise lapse toetus tõuseb 60 euroni.

Jüri Ratas: avaliku sektori palgad tõusevad siseturvalisuse, hariduse, kõrghariduse ja kultuuri valdkonnas. Õpetajate keskmine palk saab olema 1500 eurot.

Jüri Ratas: riigieelarve on struktuurselt tasakaalus ja nominaalselt ülejäägis, maksukoormus jääb stabiilselt alla 34%. Riigi võlakoormus langeb.

