OTSEBLOGI ja VIDEO | Savisaare protsessi kolmas istungipäev: kohtunik kutsus Savisaarele kiirabi! Ta viidi haiglasse

Eilsel istungil oli põhirõhk Savisaarele terviseekspertiisi teinud komisjoni juhi Marika Väli küsitlemisel ning sellel, millistel tingimustel saab Savisaar kohtuprotsessis osaleda.

Savisaare advokaat Oliver Nääs teatas kevadel, et Savisaar on kohtuprotsessil osalemiseks liiga haige. Tehtud ekspertiis leidis aga, et Savisaar saab kohtuprotsessil osaleda küll, kui ta võtab korralikult ravimeid, elab säästlikult ja täidab arstide muid juhiseid.

Nääs soovis protsessi esimesel päeval, et ekspertiisi koostajad selgitaksid lähemalt, mida eksperdid mõtlesid säästliku eluviisi all ja milliseid ravimeid peaks Savisaar võtma. Prokurör Steven-Hristo Evestus oli taotlusega nõus ja kohtunik kutsuski Väli protsessi kolmandaks päevaks tunnistusi andma.

Mida toob aga kolmas päev ning kas täna jõutakse ka süüdistuse ettelugemiseni, peaks selguma lähima kuue tunni jooksul. Kuidas peab pika kohtupäeva vastu Edgar Savisaar ning kas iga tunni järel hakatakse kohtus pause tegema? Ka see peaks täna selguma. Loe lähemalt blogist!

EDGAR SAVISAARE KOHTUPROTSESS JÄTKUB

Meenutuseks - Savisaar avaldas eelmisel nädalal oma terviseekspertiisi.

Karoliina Vasli: Ei mingit eriõigust! Savisaar viidi erakorralise meditsiini osakonda, ent tema sohver parkis auto hoone ette. Nii pole lubatud ja parkimiskontrolör oli peagi parkimistrahviga kohal. Foto: Andres Putting

Karoliina Vasli: Savisaare kaitsja Oliver Nääs ajakirjanikele aru andmas. Terviseprobleemidele rõhumine on olnud üks peamisi kaitsetaktikaid. Savisaar viidigi täna haiglasse - kui tõsise tervisehäirega on tegu? Mõne kõrvalseisja hinnangul paistis vähemalt väliselt, et kõige hullem olukord polnud, Savisaar oli ärkvel ja igati kontaktivõimeline.

Karoliina Vasli: Prokurör Evestus sõnas istungi järel Delfile, et tema ei näe põhjust uue terviseekspertiisi tegemiseks.

Karoliina Vasli: Edgar Savisaar viidi kiirabiga haiglasse.

Anna Põld: Kiirabi tuli kohale, kontrollis näitajaid, tõenäoliselt on võimalik, et ta viiakse haiglasse, tehakse EKG. "Savisaar täna istungil osaleda ei saa, mis tähendab seda, et me ei saa täna midagi teha. Või on teisi arvamusi? Kohtume 8. augustil kell 10 hommikul," teatas kohtunik.

Anna Põld: Kohtusaali ilmus taas Savisaare kaitsja Oliver Nääs, teatades teistele kaitsjatele, et Savisaar läheb haiglasse.

Anna Põld: Kiirabi saabus kohtumajja tõepoolest paari minutiga, meedikud tõttasid Savisaare juurde kohtu tagaruumi, astudes ka kohtusaalist läbi

Anna Põld: Kohtusaali tuleb Oliver Nääs ning astub kindlal sammul kohtuniku poole. "Vererõhk oli hommikul 165/98, pulss on väga kõrge 118, Põdder ütles, et tuleb pöörduda haiglasse, kutsuda kiirabi," ütles Nääs. Kohtunik kutsub kiirabi, telefonikõne toimub kohtusaali ees. "Palun toimetagi kiirabi siia, meil on ekspertiisimäärus, mis kohustab osutama kohest arstiabi," ütles kohtunik.

Anna Põld: Istungi algus viibib 5 minutit, kuna Savisaare ihuarst doktor Peep Põdder vaatab Savisaare üle.

Anna Põld: Kolmas kohtupäev on peagi algamas! Ajakirjanikke, huvilisi tundub täna olevat pisut tagasihoidlikumalt kui varasematel kohtupäevadel. Samas Edgari toetajad suudavad igal päeval millegi uuega meid üllatada: esimesel päeval Ljudmilla roosisülemiga, eile üks toetaja plakatiga ning piibelehe-roosikimbu toonud naine, täna kaks noort neiukest plakatiga. Üks neist ajakirjanikele julgelt poseerimas, plakatil Savisaare kohtuprotsessi ilmestav väljend "puhas kui prillikivi".

Möödunud kaks kohtupäeva võtavad kokku Eesti Ekspressi ajakirjanikud

Kuidas kajastab linnameedia Savisaare protsessi?

Pärast pikka istungipäeva rääkis Delfi paar sõna juttu Edgar Savisaarega. Savisaar tunnistas, et jäi keset protsessi tukkuma.

Anna Põld: Kohtunik tänab doktor Välit ning lõpetab tänase istungi. Istung jätkub homme kell 10. Istungi lõpus ütleb kohtunik Savisaarele järgmist: "Kui te olete väsinud, saate meie majas lõunapausi ajal pikutada. Kui soovite oma teki ja padja kaasa võtta, saate seda teha." Kohtunik lisab, et pausi ajal jõuab Savisaar nii tukkuda kui ka süüa. Istung kestis 4 tundi ja 4 minutit.

Anna Põld: Kohtunik: hoiatus sisaldab töövõtulepingus, sellele on viidatus ekspertiisiaktis? "Jah," vastas Väli. Antud on kaks allkirja: üks on töövõtulepingus, teine ekspertiisiaktis.

Anna Põld: Sõna võtab süüdistatava Hillar Tederi kaitsja Aadu Luberg, ulatades kohtule kohtuarstliku ekspertiisi määruse. Ta küsib Välilt: "Öelge, kas Margus Viigimaa oli riiklikult tunnustatud ekspert? Kas tal on vastavad erialateadmised? Kas olete nõus, et enne, kui ta hakkab tööd tegema, on teda hoiatatud?" Luberg uurib, kes ja kuidas teavitas Viigimaad eksperdi õigustest ja kohustustest. "Marika Väli isiklikult tegi seda," vastab Väli, lisades, et seda tehti suuliselt. "See hoiatus saadeti Margus Viigimaale, ta tutvus sellega, allkirjastas hoiatuse."

Anna Põld: Väli lisas, et kui on võimalik tagada kohtusse arsti, peaks tal olema midagi, millega anda kohest arstiabi. Samas on oluline koheselt kiirabi kutsuda. Muide, Harju maakohtu Liivalaia kohtumaja lähedal asub kohe Ida-Tallinna keskhaigla. Kohtumajja peaks kiirabi saabuma kahe minutiga.

Anna Põld: SEIK KOHTUSAALIST: "Mille järgi otsustada, milline väsimus on õigustatud pausi osas?" küsib Nääs. Väli vastab, et õigustatud väsimus on meditsiiniliselt, objektiivselt tõestatud, sellel peab olema mingisugune põhjus. Nääs toonitab, et Savisaart vaevavad unehäired ning ta soovib magada. Prokurör Evestus rõhutab, et väsimus ei ole haigus. "Iga inimene võib öelda, et ta on väsinud, tahab magada. Lihtsalt patsiendi kaebus, mis on subjektiivne, ei ole põhjus, mille alusel kohtuistungit katkestada", märgib Väli. "Aga kui jääbki magama laua taha? Mis siis saab?" uurib kohtunik. "Magamist võib teeselda kergesti," viitab Väli. (Illustreerivaks pildiks on Savisaarele täna toodud lilled)

Anna Põld: "Ehk nii kaua püsite üleval, kui eksperti küsitleme?" küsis kohtunik Savisaarelt. "Ma tänasin eksperti doktor Väli tema julgustavate sõnade eest ja jään selle juurde," vastas Savisaar talle omase retoorikaga ning viisil, mis juba ajakirjanikelegi tuttav. Kohtunik aga sellise vastusega rahul ei olnud ja palus vastata konkreetselt küsimusele. "Jah, on võimalik," vastas Savisaar istungi jätkamist puudutavale küsimusele.

Anna Põld: Head uudis! Ajakirjanikud saavad tänase protsessi kolmandat vaatust otseblogi vahendusel kajastada! Küll aga märkis Oliver Nääs, et Edgar Savisaar on väsinud ja tahab magada.

Anna Põld: Sõna sai ka riigiprokurör Steven-Hristo Evestus, Marika Välit ta pikalt küsitleda ei jõudnud, sest Savisaar palus vaheaega. Istung jätkub pärast tunniajast pausi kell 13.30!

Anna Põld: Kui kaitsjatel küsimused otsa said, palus kell 12.20 sõna Edgar Savisaar, kes küsis Marika Välilt kaks küsimust: nimelt on tal kohtuekspertiisis soovitatud kahekordistada ühe konkreetse ravimi annuseid. "Ega ta ei liialdanud?" Väli palus sellist küsimust Savisaarel arutada oma isikliku arstiga. Teine küsimus puudutas seda, kes tagab Savisaarele arstiabi öösel? "Olen infartide kohta lugenud, need toimuvad pigem öösel, kui organism on lõdvestunud. Kui peale kohtuistungit, öösel see juhtub: kas mul peaks kodus olema arst ja kes selle tagama peab?" Väli vastas, et kindlasti ei saa öösel soovitada arsti. Kohtunik lisas, et kohtuistung ei ole koht isikliku tervisenõu küsimiseks.

Anna Põld: Savisaare protsessi teine osa kestis vaid 45 minutit, jätkati Marika Väli küsitlemist. Uuriti, miks ei jälgitud Savisaare pikema aja jooksul, et kindlaks teha, kas ta suudab ikka 6 tundi istungil vastu pidada? Kaitsjad tõid välja, kas pärast nii pikka kohtupäeva võib Savisaarel olla info vastuvõtmine pärsitud? Samal ajal istus Savisaar kohtus ning vaatas mõtlikult kaitsjate poole. Väli vastas, et info vastuvõtmine võib olla pärsitud, aga ei pruugi. Kaitsjad tõid välja, et Savisaare veresuhkru näit oli ekspertiisi tegemisel kõrge: 17-18, normaalne on 5-6. Väli toonitas, et ekspertiisi teinud komisjon ei olnud ajalise surve all, nagu eeldasid kaitsjad oma küsimuses. Savisaare teine kaitsja asus Marika Välit risküsitlema spetsiifiliste ekspertiisi puudutavate küsimuste teemal. Kohtunik palus kaitsjatel end kokku võtta. "Võtke kokku ennast!" märkis kohtunik. Ta palus olukorras, kus on kaks kaitsjat, mitte dubleerida küsimusi, vastasel korral võib sama vastust kuulda kümme korda. "Palun protokolli panna see," toonitas kohtunik.

merilink: Hetk enne istungi jätkumist.

merilink: Villu Reiljan ja Aivar Pilv istungi vaheajal kohvipausil.

Anna Põld: Nüüd jätkub protsess ning täites kohtuniku korraldust, tuleb arvuti kinni panna.

Anna Põld: Kui kaua peaks aga kestma kohtuistung? Idee on: nii kaua, kui Savisaar palub pausi. Ülekuulamisel tuleks arvestada aga 45 minuti kuni tunniga. Lisaks peab kohtusaalis olema arst: kiirabiarst või erakorralise meditsiini arst või kardioloog ning elustamisvarustus. Hetkel seda aparatuuri siin ei ole.

Anna Põld: Aga taas kohtuasja juurde: järgmiseks punktiks on säästlik eluviis. Väli selgitusel tähendab see korrapärast une- ja ärkvelolekuaega, tervislikku toitumist ning võimalusel taastusraviprotseduurde tegemist. Küsimusele, kas säästliku eluviisi alla kuulub ka stressi vältimine, otsest vastust esialgu ei saa. "Me ei saa kunagi stressi vältida, küll aga minimaliseerida," vastas Väli. Kohtuistungil olemine on aga mingil määral stressisituatsioon, jääb arvamusena kõlama. Kui aga piisavalt magada ja puhata, saab ka pisema stressiga hakkama.

Anna Põld: Tundub, et kohtusaali esipingis istuvatel süüdistatavatel Kalev Kallol ja Mihhail Korbil on selle detailse ja delikaatse dialoogi käigus pisut igav hakanud: nii arutletakse valju sosina saatel omavahel miskit. Muide, Korbil on kaasas keskerakonnaroheline märkmik kirjaga "Mailis Reps - rahva president".

Anna Põld: Esimene justkui stsenaariumisse kirjutatud seik avaldab end pool tundi pärast kohtuistungi algust. Kell 10.30 võtab Savisaar portfellist välja ravimikarbi, ulatab selle oma kaitsjale Nääsile ning Nääs asub selle infolehel olevaid kõrvalmõjusid ette lugema. "Härra Nääs, ei ole vaja infolehte ette lugeda," toonitas kohtunik.

Anna Põld: Nääs avalikustas, et Savisaar võtab üle 10 eri ravimi päevas, mis on päris kanged. Võimalikeks kõrvalmõjudeks on kiire väsimine, mälukaotus ja mälu halvenemine. Näiteks võtab Savisaar valude vastu ravimit Lyrica 150 mg päevas, mis omakorda mõjub ta mälule. Väli toonitas vastuseks, et ekspertiisi tegemise ajal - tervislik läbivaatus kestis ligi tund aega - oli Savisaar adekvaatne, vastas küsimustele ning ei näidanud väsimusmärke. Väli tõi välja võimaluse, et Savisaar pole korrapäraselt arsti kirjutatud ravimeid manustanud.

Anna Põld: Detailselt räägiti ravimitest, mida peaks Savisaar võtma. Näiteks soovitati talle kohtuarstliku ekspertiisi aktis tarvitada nitroglütseriini, mida ta varem polnud tarvitanud. Mis kõrvalmõjusid see toob, uuris Nääs, küsides, kas ekspertiisil on eetiline soovitada ravimit, selgitada, kuidas ja millal seda võtma peab. Väli täpsustas: nii kui rinnus pigistamise tunne tekib. Seega arutleti üsna pikalt, mida teha arstide ravimisoovitustega. Väli toonitas, et komisjon ei pidanud lahendama Savisaare raviküsimusi, vaid hindama tema tervislikku seisundit.

Anna Põld: Savisaare protsessi teise istungi esimene vaheaeg on võetud. Nagu arvata oli, on istung siiani keskendunud detailse arutelu üle Savisaare tervislikust seisundist ning tema vaimsest ja füüsilisest võimekusest kohtuistungil osaleda. Möödunud tunni jooksul kirjeldas ekspertiisikomisjoni juht Marika Väli esmalt komisjoni pädevust ning rahvusvahelist kogemust. Savisaar elas kõnelejale kaasa, tegi märkmeid: võttis prillid eest, kirjutas miskit märkmikusse, pani pastaka käest ning prillid taas ette. Nii kohe mitu korda. Samal ajal pidas tema kaitsja Oliver Nääs Marika Väliga dialoogi.

merilink: Savisaar vaatab kohtu ees kõnelevat terviseekspertiisi teinud komisjoni juhti Marika Väli puuriva pilguga. Mäletatavasti avalikustas Savisaar möödunud nädalal terviseekspertiisi teksti ja avaldas selle kohta kriitiliselt arvamust.

merilink: Savisaar sai enne istungi algust toetajalt uued lilled.

merilink: Kohtusaalis kõneleb Savisaarele terviseekspertiisi teinud komisjoni juht Marika Väli. Ta selgitab, millistel tingimustel saab Savisaar kohtuprotsessis osaleda.

Anna Põld: Täna küsitakse süüdistatavatelt isikut tõendavat dokumenti, Nüüd palus kohtunik sülearvutid ja mobiilid ära panna.

Anna Põld: Täna on kohtus Keskerakonda esindamas erakonna vastne peasekretär, NATO-skandaali sattunud endine minister Mihhail Korb. Saali astunud Korbi kutsus käeviibutusega enda kõrvale süüdistatav Kalev Kallo.

Vahur Koorits: Savisaar jõuab napilt enne kümmet.

Anna Põld: Uus päev, uued kangelased! Kohe-kohe algab Savisaare protsessi teine kohtupäev! Esmapilgul tundub kohtuprotsessi-eelne meeleolu rahulikum kui eile. Näha on ühte plakatiga kohtumaja ees seisvat Edgari toetajat.

Vahur Koorits: Savisaare kohtuprotsess jätkub täna kell 10. Tänase kohtuprotsessi alguses tuleb ekspert Marik Väli rääkima sellest, kuidas peab Savisaar oma tervist hoidma, et ta saaks kohtuprotsessil osaleda.

Anna Põld: Tänaste välkuvate kaamerate ning suure melu taustal on täiesti tähelepanuta jäänud üks armas pardipoeg ja poksikindad Savisaare autojuhi autos. Kas need talismanid Savisaare protsessis osalejatele ka õnne toovad, selgub juba järgmise vähemalt 99 istungi jooksul!

Ettevõtja Hillar Teder eitas Edgar Savisaarele altkäemaksu andmist

Peale kohut käis Savisaar advokaadi juures ja seejärel Vene saatkonna vastuvõtul.

Edgar Savisaar käis istungi järel kohtumas oma kaitsjatega.

Neeme Lall Savisaare kohtuprotsessist: see on tükk Eesti ajalugu

Alexander Kofkin: kokkuleppementlusele ei lähe mitte mingil juhul

Savisaare varad: tema firmal on saar ning tal endal garaaz, Savisaar on eraisikutele võlgu üle 100 000 euro

Meenutame! Üks kolmest kohtumajja saabunud Savisaare tulihingelisest toetajast, teda roosa roosikimbuga tervitanud Ljudmilla Lasnamäelt on Ljudmilla Andronova. Tuttav nägu eri meeleavaldustelt, venemeelse Öise vahtkonna aktivist.

Savisaar enne istungit Kofkinile: sul on ilus pintsak

Tänase kohtupäeva fotomeenutus.

Vahur Koorits: Istung läbi, Savisaar lahkub.

Anna Põld: Istung kestis täpselt 42 minutit.

Anna Põld: Praegu helistab kohtunik terviseekspertiisi komisjoni juhile Marika Välile: kujutage ette hetke, kui teie telefon heliseb ning teiselpool toru on räägib inimene, kellele elab kaasa kogu saalitäis. "Kuna praegu on rahvas koos, on mul võimalik seda neile öelda, ei pea hakkama pärast uuesti helistama, sellepärast ma helistasin saalist," põhjendas kohtunik Välile. Läbirääkimised käivad, proovitakse leida aega, mil ekspert saaks tulla kohtusse ekspertiisitulemusi selgitama, nagu soovis Savisaare kaitsja Oliver Nääs. "Aga ülehomme siis või homme?" uurib kohtunik. Räägitud: homme kell 10 on Marika Väli kohtusaalis. "Sellisel juhul kohtume homme kell 10". Ja kohtupäev on läbi!

Anna Põld: Savisaare protsessi avaistungist on möödas pool tundi. Meenutame korraks seda, mis toimus, kui Savisaar kohtumajja jõudma hakkas. Sellist vaadet sai näha garderoobist istudes: akna taga jooksevad kaameramehed ja reporterid Savisaare poole ja seejärel tema kannul, kohtusaali ees ootavad pisut rahulikumat tempot harrastavad ajakirjanikud

Anna Põld: Savisaare kaitsja Nääs esitas ka teise taotluse: mõistliku menetlusaja möödumise tõttu menetlusaja lõpetamine. Seda siis rahapesu kahtlustuse episoodis. Sama taotluse esitas ka Kofkini kaitsja Aivar Pilv. "Rahapesusüüdistus ei oma mingit tähtsust ei Kofkini ega tema kaitsja suhtes," vastas Evestus.

Anna Põld: Oliver Nääs esitleb kaks taotlust enne sisulist arutelu: esmalt tuleb taotlus terviseakti koostanud ekspertide selgituste kuulamiseks. "Kõik kriteeriumid, millele on aktis tuginetud, on sisuta: millal ja milliseid ravimeid peaks Savisaar võtma? Milline on säästlik eluviis, mida peab Savisaar rakendama?" küsib Nääs. Nääs rõhutab, et säästlik eluviis tähendab rohkelt und, vähe stressi ja puhkust. "Meil on planeeritud 100 istungit, 6 tundi, Savisaar tuleb istungile lääne-Virumaalt, mis pikendab kohtupäeva." Mida tähendab, et Edgar Savisaare ülekuulamine "lühikesel ajaperioodil" tähendab? Nääs leiab, et ekspertide ülekuulamine võtaks vähe aega, aga annaks pisut infot. "Peaksime enda poolt tegema kõik, et ennetada riske." Prokurör Steven-Hristo Evestus: kaitsja taotlus on põhjendatud. Olen nõus, et isik, kes võiks selgitada, on komisjoni esimees Marika Väli.

Anna Põld: Muide: kõik süüdistatavad peale Edgar Savisaare istuvad kohtusaalis esipingis. Edgar Savisaar istub aga kaitsja Oliver Nääsi kõrval, näoga esipingipoiste ja ajakirjanike/kuulajate poole. Savisaare olek tundub pisut peremehelik ja uje. Nüüd on ka Savisaar andnud allkirja lubadusega rääkida kohtus tõtt, tõtt ja ainult tõtt. Savisaar kinnitab, et on kätte saanud süüdistusakti, nii teevad ka teised süüdistatavad.

Anna Põld: Et kinnitada tõerääkimise kohtustust, annavad süüdistatavad allkirja. Enn Eesmaa põrnitseb allkirjalehte, raputab pisut ootusärevalt, rahutult pastakat. Allkirjastamiseks istub ta pingile ja jätkab tegutsemist talle omase rahuliku viisiga.

Vahur Koorits: Kell on 10 läbi, kohus alustas tööd, Delfis jätkub otsestuudio.

Anna Põld: Protsessi kohtunik toonitas, et saalis on liiga palju internetikasutajaid.

Anna Põld: Savisaar ilmnud, Kofkin ilmunud, Vello Kunman ilmunud, Hillar Teder, Kalev Kallo, MTÜ Keskerakond, Tuulberg ja Kutser - olemas. Muide, kellel jäi arusaamatuks, mida tegi siin Enn Eesmaa, siis tema MTÜ Keskerakonna esindaja.

Anna Põld: Kohtunik loeb ette süüdistused.

Vahur Koorits: Selle maailma suurte ja vägevate kõrval on kohtu all ka endine Põhja-Tallinna aselinnaosavanem Priit Kutser.

Anna Põld: Nagu näha, on Savisaar Ljudmilla lilled kätte saanud.

Vahur Koorits: Savisaar surub kätt Alexander Kofkinil.

Vahur Koorits: Savisaar oma advokaat Oliver Nääsiga.

Vahur Koorits: Saali jõudis ka Savisaar.

Vahur Koorits: Alexander Kofkin istub juba saalis.

Vahur Koorits: Hillar Teder ütles saabudes, et tema süüdi ei ole.

Vahur Koorits: Savisaar ei öelnud kohtusse minnes midagi.

Vahur Koorits: Savisaar saabus.

Anna Põld: Ljudmilla Lasnamäelt tõi Savisaarele sületäie roosasid roose. Tulihingeline fänn ajas vähese toetajate arvu kehva ilma ja tööpäeva süüks.

Vahur Koorits: Ka Savisaar on kohe saabumas.

Vahur Koorits: Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Vahur Koorits: Savisaare üleskutsele teda toetama tulla vastas ka kunstnik Neeme Lall, kelle sõnul on tänane kohtuprotsess tükk Eesti ajalugu.

Vahur Koorits: Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus lootis, et istung algab, kommentaare lubas ta peale istungit.

Anna Põld: Kofkin enne istungit kommentaare ei jaga, kuid välistas kokkuleppele minemise võimaluse.

Vahur Koorits: Saabuvalt Villu Reiljanilt küsiti, kas tal on natuke häbi ka. Reiljani jaoks on see juba kolmas korruptsiooniprotsess, milles ta osaleb. Eelmised kaks lõppesid süüdimõistmisega.

Anna Põld: Kohtusaalis on vaikus enne tormi.

Vahur Koorits: Kohtusse saabus ka inimene, kes paistab olevat endine keskerakondlane Lauri Laasi, kes pidi poliitikast loobuma süüdimõistva kohtuotsuse tõttu.

Vahur Koorits: Saabub Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs, kes pikemaid kommentaare anda ei soovinud.

Vahur Koorits: Saabus süüdistatav Kalev Kallo, kes pikemaid kommentaare andmata läks kohtumajja sisse.

Vahur Koorits: Kohtumaja ees on näha ka Keskerakonna poliitik Enn Eesmaad.

Vahur Koorits: Ajakirjanikud ootavad Liivalaia kohtumaja ees. Tänase päeva peakangelased pole veel saabunud.

Tarmo Paju: Erik Moora: "See istung on erakordselt ebamugav just Keskerakonnale. Keskerakond Jüri Ratase juhtimisel ei ole ju distantseerinud end Edgar Savisaarest kordagi. Vastupidi, kuni kohalike valimisteni üritatakse teda hoida nii lähedal kui võimalik. Me kõik saame aru, miks seda tehakse."

Tarmo Paju: Holger Roonemaa ja Erik Moora hinnangul on võimatu ennustada, mida esimene istung toob. Variante on palju. Küsimus number üks: kuna osalisi istungil on palju, võib kellegi puudumine istungi päris lühikeseks jätta. Küsimus number kaks on kindlasti see, kas keegi püüab protsessi venitada või kulgeb kõik plaanipäraselt ja jõutakse täna isegi süüdistuse ettelugemiseni. Ning küsimus number kolm, kas Edgar Savisaare tervis ka tegelikult kannatab kohtupidamist?

Meenutagem ka, kuidas Savisaar end alguses kaitsta üritas. Puhas kui prillikivi - sellest on saanud juba kultusväljend.

Tarmo Paju: Delfi TV stuudios alustasid Tuuli Jõesaar, Holger Roonemaa ja Erik Moora, kes kommenteerivad esimese suuristungi eelseid ootusi. Alates kella 9.30-st siirdub ülekanne juba otsepildis kohtumaja juurde ja ka sisse.

Võimatu on ennustada, mis täpselt hakkab juhtuma ja millised küsimused ja vaidlused võivad tekkida. Ent Eesti Päevaleht juhib tähelepanu kolmele asjaolule.

Anna Põld: Tänase päeva küsimused: kas tänane päev on Edgar Savisaare show? Kas kasutatakse venitamistaktikat või kiirendatakse protsessi? Kas süüdistatavate arv jääb samaks? Tuleb põnev päev!

Vahur Koorits: Täna on Edgar Savisaare elus järjekordne oluline päev. Ta läheb kohtu alla, süüdistatuna altkäemaksu võtmises.