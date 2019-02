OTSEBLOGI ja VIDEO | Riigikogu võtab infojulgeoleku fookusesse

Ettekande teevad fraktsiooni esimees Andres Herkel, strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag, Tartu Ülikooli IT-õiguse teadur Helen Eenmaa-Dimitrieva ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee.

"Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile" arutelu

Eiki Nestor uuris Raagi käest, kas erameedial võivad olla huvide konfliktid ning kas iga loo juures peaks olema täpsustav kommentaar, miks sellest kirjutatakse. Raag selgitas, et tasakaalustatuse küsimus on erinevates riikides küsimus. Olulisem on tema sõnul see, kas erinevate vaadetega inimestel on võimalus oma arvamustega välja tulla või mitte.

Raag: "Eestile ei ole suunatud Venemaa strateegilist tähelepanu täna." Võrreldes tähelepanuga, mis suunatakse teistele riikidele, nt Ukraina vastu, võib öelda, et Eestit õieti ei nähta. Samas sõnas Raag, et ei saa välistada, et Eesti rünnaku ohvriks tulevikus võib langeda.

Raag selgitas, et inimene langetab oma otuseid nii selle informatsiooni põhjal, mida ta saab kui ka selle põhjal, kuidas inimesed tema ümber käituvad ning sellesse samasse infosse suhtuvad. Selle viimase pärast kasutatakse internetis palju varikontosid ja tegutsevad nö trollid.

Valeinformatsiooni ja vihakõnega kokkupuude ei tähenda alati selle mõju alla sattumist, rääkis Raag.

Raagi sõnul peaks oleme peamine küsimus, mis on informatsiooni mõju inimestele ja põhiseaduslikule korrale.

Strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag ütles algatuseks, et väljend "fake news" ei ole tõesti kõige parem. "Valed uudised võivad tekkida avalikku ruumi ka lihtsa vea tõttu. Tunduvalt olulisem on ühel hetkel see, kuidas inimesed käituvad, mitte see, kas konkreetne informatsioonilõik vastab tõele või mitte."

Herkel soovitab mitte kasutada mõistet "fake news", vaid "infohäire" või "desinformatsioon".

Herkel avaldas lootust, et arutelu ei muutu riigikogus päevapoliitiliseks.

Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel ütles, et infojulgeolek ei ole ainult küberjulgeolek, vaid ka andmesüsteemide kaitsmine, inimõigused internetis. Samuti tuleb rääkida küberõiguse edendamisest.