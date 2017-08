OTSEBLOGI ja FOTOD | Savisaare kohtuprotsessi järgmine vaatus: kas Villu Reiljanist saab prokuratuuri trumpäss?

Mõlemad loodavad sellele, et pärast ütluste andmist saavad nad prokuratuurilt parema kokkuleppe: Kutser oportuniteedi ehk avaliku menetlushuvi puudumise ja süü väiksuse tõttu, Reiljaniga tehtud kokkuleppeid aga prokuratuur avaldada ei soovi.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs palus eile kohtunikku, et istung algaks kell 12, kuna Savisaarel olla probleeme unega. Ent kohtnik keeldus sellest.

Seega algas istung kell 10. Esimesena asub tunnistusi andma Priit Kutser.

KOHTUPROTSESS EDGAR SAVISAARE ÜLE. 5. PÄEV

Kutser kaitsjale: täna sellise sisuga plakatit ei telliks. Ei saanud aru, et see võiks olla kuritegu. Plakatiga seotud kulu olen täielikult linnakassasse tagastanud.

Kutser: tasumine oli seaduspärane. Ma ei tea ühtegi seadust, mida see oleks rikkunud.

Kutser: Kõik, mida poliitik teeb, suurendab tema tuntust, mis eeldatavalt suurendab valimisedu. Kas õige või vale, ei oska öelda. Seda on nii palju tehtud, 2011 oli Parts Kredexi voldikul. Seda oli ümberringi nii palju, ma ei tajunud, et see on midagi valet. Plakat läks maha välireklaami keelu ajal.

Kutser: Savisaarega polnud valmisedust juttu, Tammemägiga oli. Ma ei suhelnud Savisaarega liiga tihti, mõnel üritusel vahetasime paar sõna.

Kutser: plakati lause oli linnapeaga kooskõlastatud. Kellega veel kooskõlastasin, ei mäleta. Suhtlus linnapeaga põgus, peale koosolekut näitasin välja prinditud plakati kulu Savisaarele ja küsisin, kas võin lubada 2 aasta pärast ujulaga spordikompleksi. Eitavat vastust ei saanud, arvasin, et sain nõusoleku. Koosolek pidi olema suve hakul. Linnapeaga kokkusaamine oli harv. Plakati kooskõlastamine ebatavaline. Tegin seda, et kui panen selle lubaduse, kas võin seda panna, sest linnapea vastutab eelarve eest. Tema vastutab selle eest, et eelarves oleks raha olemas.

Kutser ei oska vastata, mille vastu ta eksis.

Kas rikkusite? Kutser: jah.

Kutser: varem oli Tammemäel ka plakat, ta käis politseis ja see lõpetati ära.

Kutser: plakat osaliselt seotud 2013 valimistega. Selle rahastamine LOV vahenditest ei ole lubatav.

Kutser: mida tuntum sa oled, seda parem on valimistulemus. See pole alati nii, aga võib eeldada, et kui oled tuntum, on tõenäosus saada valimistel hääli parem.

Kutser: teavituskampaaniate tegemine oli lubatud, see oli tavapärane tegevus. Kogu aeg. Kui oli mingi üritus, oli kohe plakat üleval.

Kutser: loa andis tasumisele Tammemägi, kes ainuisiklikult vastutab rahaliste asjade eest linnaosavalitsuses.

Meenutuseks, millisest reklaamist jutt.

Kutser: plakati eest tasut LOV eelarvevahenditest.

Kutser: plakat valmis kevad-suvi. Sai olla suve esimese poole Sõle 40 fassaadi peale. Plakat kooskõlastatud linnaosavanemaga, tema oli nõus. Kõnelesime temaga, tema pani allkirja alla. Arvan, et kui mina poleks seda plakatit teinud, oleks tema seda teinud. Seda ei saa nurgas teha.

Kutser: osaliselt oli see teavituskampaania, et inimesed teaksid ja osaliselt, et suurendada enda tuntust linnaosas. Teavituskampaania, sest inimesed tundsid selle vastu huvi. Tegin sellest ka linnaosalehte loo, aga paljud ei loe linnaosalehte, mina ka mitte. Võid rääkida televisioonis, aga see ei jõua ka paljudele. Võid teha otsepostituse. Odavam oli panna sinnasamasse kohta plakat üles. Kuna see väga käidav koht, seal 2 ühistranspordipeatust lähedal, siis info levib. Eesmärk oli spordikompleks seostada minuga. LOV eesmärk esindada linnaosa elanikke linnavalitsuses. Et elanikud teaksid, et spordikompleksi temaatikas inimesed teaksid, et pöörduda tuleb minu poole.

Kutser: olin linnaosa lehes, Tallinna TVs ja plakati peal. Plakati peal, et Põhja- Tallinna tuleb 2 aasta pärast ujulaga spordikompleks. See plakat oli minu kujundatud. Trükivalmiduse tegi päris kujundaja, kes valmistas väljatrükkimiseks ette.

Kutser: Põhja-Tallinna spordikompleks on väga vana idee, juba Vilja Savisaare ajast. Seda on kogu aeg lubatud. See oli pidevalt kodanikega suheldes üleval. Ka Tallinna ideekorjest tuli ka välja, et kõige rohkem tahetakse ujulat-spordikompleksi.

Kutser: jagasin pabertaskurätikuid, kus oli mu nimi ja nägu peal.

Kutser: reaalset kampaaniat alustasin septembris 2013. Linnas juhib valimisi linnasekretär ja linnaosas haldussekretär.

Kutser: poliitiku kogu tegevus on alati valimistele suunatud.

Kutser: enne valimisi tegime tööd, et valija näeks, et teed head tööd. LOV töötajatest valimistega olid seotud päris paljud.

Kutser: 2013 olin Põhja-Tallinna vanema asetäitja, ülemus oli Karin Tammemägi. 2013 suhted Tammemägiga ei olnud head. Tööülesanded vanema asendamine, kureerisin linnamajandust, aga võtsin ka ise initsiatiivi.

Kutser: tunnen Kallot ja Savisaart. Anneli Ott on erakonnakaaslane, Savisaar esimees, sõbrasuhet pole, Kallo erakonnakaaslane. Pole takistust, miks ei saaks ütlust anda.

Esimesena hakkab tunnistusi andma Kutser.

Kohtunik palub mobiilid välja lülitada, sest need segavad lindistust.

Savisaar on kohtumajja kohale jõudnud.

Süüdistuskõne. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/taismahus-riigiprokuror-steven-hristo-evestuse-suudistuskone-edgar-savisaare-kohtuasjas?id=79123406#cxrecs_s

Siin ka pikem ülevaade eilsest kohtupäevast. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-ja-blogi-savisaare-kaitsja-reiljan-kais-viisakusvisiidil-kohtumine-kofkiniga-oli-sopradevaheline-asi-tuulberg-kulutas-raha-ise-ara-homme-jatkata?id=79119808

Tänases Eesti Päevalehes analüüsib protsessi viimaseid arenguid ajakirjanik Lauri Tankler. http://epl.delfi.ee/news/eesti/savisaare-protsessil-pooratakse-tana-pilgud-villu-reiljanile-mida-ta-valja-raagib?id=79129644