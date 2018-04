OTSEBLOGI ja FOTOD | Kaja Kallas valiti Reformierakonna erakorralisel üldkogul ainsa kandidaadina 88,99 protsendilise toetusega erakonna esimeheks

Praegune Euroopa Parlamendi liige Kaja Kallas enne suve teist poolt Brüsselist lahkuda ei kavatse.

Reformierakonda juhtima hakkav Kallas on üks kooseluseaduse esitajatest. Samuti pooldab ta pigem liberaalsemat alkoholipoliitikat. Lisaks on ta väitnud, et maailmas hästi toime tulevates riikides on maksud pigem väikesed ja riik pigem õhuke, kuigi selle väite on analüütikud üldiselt ümber lükanud. Kallas toetab ühtlase 500-eurose tulumaksuvaba miinimumi sisseseadmist ja praegusest solidaarsuspõhisest tervishoiusüsteemist loobumist.

Reformierakonna üldkogu Tallinnas SpaceX sündmuskeskuses

Reformierakonna juhatusse osutusid valituks (sulgudes antud hääled pingereana): Jürgen Ligi (945), Hanno Pevkur (869), Urmas Paet (854), Maris Lauri (827), Aivar Sõerd (733), Anne Sulling (691), Taavi Rõivas (685), Urve Tiidus (635), Urmas Klaas (609), Kristen Michal (599), Arto Aas (588), Erik-Niiles Kross (547), Urmas Kruuse (503). Regioonide esindajatena pääsesid juhatusse Laine Randjärv (Põhja), Andrus Seeme (Lõuna) ja Jaanus Ratas (Lääne)

Valimistulemuste teatavaks tegemine:Kokku osales esimehe valimistel 1199 erakonna liiget. Kaja Kallasele anti 1067 häält ja ta osutus valituks.

Reformierakonna peasekretäri kandidaadi Kert Valdaru tutvustamine

Revisjonitoimkonna aruanne kinnitati.

Üldkogu jätkub. Tutvustatakse revisjonitoimkonna aruannet.

Jürgen Ligi: Sattusime opositiooni, sest meid reedeti.

Jürgen Ligi räägib Reformierakonna riigikogu fraktsiooni tegevusest.

Osalejatel palutakse pöörduda tagasi oma kohale.

Algab hääletamine.

Valimiskastid tuuakse lavale, demonstreeritakse, et need on tühjad ja pitseeritakse.

Aplausi saatel loetakse ette erakonna juhatuse liikmekandiadaatide nimed.

Käe tõstmisega kinnitati häältelugemise komisjon. Hääletanute arvu kokku ei loetud.

Tutvustatakse erakonna juhatuse liikmekandidaate.

Erakonna üldkogu kujundus on väga paatoslik ja lavastuslike elementidega.

Algab erakonna juhatuse ja esimehe valimine. Riigikogu fraktsiooni esimehe Jürgen Ligi kõne, mis samuti esialgu päevakorras oli, jäi ära.

Kaja Kallase kõne järel kostis saalist oluliselt pikem ja tugevam aplaus kui Pevkuri kõne lõppedes.

Kaja Kallas: Ühiskonnas peaks toimuma rotatsioon avaliku sektori ja erasektori vahel.

Kaja Kallas: Eakatel on õigus saada rohkem pensioni, nad on väärtuslik osa meie ühiskonnast. Pensione saaks suurendada tasuta teenuste koomaletõmbamisega.

Kaja Kallas: Vältima peaks liigset reglementeerimist. Ka vigade tegemise eest ei tohiks liiga karmilt karistada.

Kaja Kallas: Maksusüsteemid peaks muutuma nii meil kui mujal maailmas.

Kaja Kallas: Ettevõtlust pärssivaid piiranguid peaks vöhendama. Riik ei pea tegelema ettevõtlusega seal, kus ettevõtjad soovivad ja suudavad seda ise teha.

Kaja Kallas: Patriotism maa vastu ei sõltu rahvusest või usust. Iga etniline eestlane pole patrioot ja iga patrioot pole etniline eestlane.

Kaja Kallas: Peaksime olema vähem sõltuvad nii eurorahast kui ka üldiselt tasuta teenustest.

Kaja Kallas: Kui erakond mind ei toeta, pole me tulevastel riigikogu valimistel edukad.

Hanno Pevkuri kõnet kuulasid delegaadid tähelepanelikult ja vaikides. Kõne järel kostis saalist pikk ja tugev aplaus. Järgmisena astub lavale delegaatide ette erakonna esimehe kandidaat Kaja Kallas.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu pressiteates Reformierakonna esimehe valimisi kommenteerides: Kallase soov õhukesese riigi suunal jätkata ja tulumaksu alandada tähendaks Reformierakonna senist valitsemist analüüsides edasiminekut poliitikaga, mis on välja suretanudmaakohad ning viinud vajalikud teenused inimestest kaugele isegi suurematesmaakonnakeskustes.

Esimesena on kavas erakonna esimehe Hanno Pevkuri kõne.

SpaceX sündmuskeskuse suures saalis on ruumi lahedalt ja viimased read on isegi peaaegu tühjad, nii et kohti jätkub vabalt kõigile.

Üldkogu algas Juhan Liivi dramaatilise luuletuse "Ma lille sideme võtaks" ettekandega. Ma lille sideme võtaks —sind köidaks sellega,sind köidaks sellega ühte,oh õnnetu Eestimaa!Sellele järgnes Eesti hümni "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" laulmine.

Reformierakonna lahkuv esimees Hanno Pevkur ütles Delfile, et meeleolul pole viga ja Reformierakond on tema sõnul tugev. Küsimusele erakonna auesimehe Siim Kallase kriitika kohta vastas Pevkur, et ta ei soovi seda endiselt kommenteerida.

Reformierakonna delegaadid on kogunenud saali. Meeleolu üldkogu eel oli pigem positiivne ja õhkkond sõbralik.

Reformierakonna juhatusse kandideerivad: Arto Aas, Yoko Alender, Jüri Jaanson, Urmas Klaas, Eerik-Niiles Kross, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Urmas Paet, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Taavi Rõivas, Imre Sooäär, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Madis Timpson, Maris Toomel, Mart Võrklaev.

