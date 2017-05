OTSEBLOGI JA FOTOD: IRL-i uueks esimeheks valiti Helir-Valdor Seeder

IRLi suurkogu 2017

"Õnnitlen Helir-Valdor Seedrit Isamaa ja Res Publica Liidu esimeheks valimise puhul," edastas oma õnnitlused ka Reformierakonna esimees Hanno Pevkur. "Loodan, et uue esimehe juhtimisel leiab IRL uuesti üles oma kaotatud väärtused – näiteks ühetaoline tulumaks, eelarve tasakaal ja eesti keelse hariduse tähtsustamine. See aitaks ehk kaasa IRLi allesjäämisele Eesti poliitikas. Soovin IRLile edu ka kohalikeks valimisteks. Eelkõige, et leida erakonnana sisemist jõudu minna valijatelt mandaati küsima oma nimekirjadega, mitte peituda valimisliitudesse," ütles Pevkur.

Reforminoored soovivad edastada õnnesoovid uuele IRLi esimehele. "Keskerakonna juhitav valitsus on salaja ja avalikku diskussiooni vältides liikunud edasi e-valimiste perioodi lühendamisega tuues seaduseelnõu esimese lugemise Riigikokku juba eesootaval kolmapäeval," kirjutavad reforminoored pressiteates. "Avaldame lootust, et uue esimehe ja aseesimeeste poolt tuleb selge sõnum, et ühe e-Eesti eduloo alustala nõrgendamine ei ole enam IRL'i plaanides ning, et erakonna saadikud hääletavad 17. mail seaduseelnõu vastu." sõnab Reformierakonna Noortekogu esimees Erkki Keldo.

Aseesimeesteks valiti Viktoria Ladõnskaja, Andres Metsoja ja Siim Kiisler. Eestseisusesse valiti: Tunne Kelam, Tarmo Kruusimäe, Urmas Reinsalu, Riina Solman, Raivo Aeg, Kati Kuusk, Sven Sester, Harri Juhani Aaltonen, Priit Sibul, Andres Luus, Marko Pomerants, Madis Kübar, Olle Koop, Erik Sandla, Aivar Kokk, Aivar Riisalu, Ann Räämet, Sirle Rosenfeldt, Pipi-Liis Siemann ja Kaspar Kokk. Aukohtusse valiti Jaanus Barkala, Kerli Elbrecht, Maie Lavrentjeva, Ingrid Mühling, Silvi Ojamuru, Jan Trei, Jüri Trei, Trivimi Velliste ja Avo Üprus. Revisjonikomisjoni liikmed on Riina Kitt, Ants Pauls, Andrus Saare, Einar Vallbaum ja Kristjan Ühtid. Suurkogu toetas põhikirja muutmisettepanekuid.

Seeder: "Sellega ei ole meie töö mitte lõppenud. Tänaseks küll."

Seeder: Tänan senist esimeest Margus Tsahknat, kes keerulistel aastatel ja heitlikel aastatel on juhtinud erakonda mitmes koalitsioonis.

Kaia Iva: Tänan Helirit hea kampaania eest. See oli pöörane aeg - lisaks ministrikohustustele ka kampaania. Leppisime kokku, et see ei oleks lahutav vaid erakonda hoidev. Ütlen Helirile suur tänu. Mina jätkan ministriametis, aga tänan kõiki.

Seeder: "Tänan, Kaia, sind selle konkurentsi eest."

Seeder: "Peame minema üheskoos edasi, et Eesti poliitikat mõjutada."

Seeder: Tänan kõiki teid, et tulite siia ja panustasite selle nimel, et suurkogu õnnestuks. Aitäh neile, kes toetasid mind ja Kaiat. Luban seista erakonna kui terviku eest.

Margus Tsahkna andis Seederile üle traditsioonilise esimehekohvri.

IRLi uus esimees on Helir-Valdor Seeder!

Kaia Iva: 304, Helir-Valdor Seeder: 322.

Kruvitakse pinget: kõigepealt kuulutatakse välja hoopis revisjonikomisjoni hääletustulemused.

Valimissedeleid tagastati 632.

Pärn: tulemused on väga tasavägised.

Henn Pärna sõnul tähendavat see väikeseid tehnilisi probleeme. Keegi hakkas taustal laulma.

Läheb veidi aega, sest kuigi valimistulemused on käes, tuleb need väidetavalt Powerpointi slaidideks teha.

Valimiskomisjoni esimees Henn Pärn saabus ja algab hääletustulemuste avalikustamine.

Hääletustulemuste avalikustamine venib, praegu on käimas ministrite küsimuste ja vastuste voor. Saal on varasemega võrreldes üsna tühjaks jäänud.

Valimiste tulemused peaksid selguma veerand tunni pärast. Nende ennustamine on lootusetu: ka erakonna kohal olevate liikmete sõnul on mõlema võimalused umbes 50-50.

https://www.facebook.com/evelyn.sepp/posts/10212936501784464&width=500

https://www.facebook.com/sergei.metlev/posts/1783597691655286&width=500

IRLi poliitiline avaldus: Meie eesmärk on eestluse, eesti keele, kultuuri ja rahva hoidmine ning kasvatamine. Eesti on koht, kus me saame olla õnnelikud, sest siin on meie kodu, meie juured ja meid ühendav kultuuriruum. Me peame kiiresti muutuva maailmaga kohanema, kuid jääma alati eestlasteks. Eestis elab vaba, leidlik, töökas ning ettevõtlik rahvas. Meile toob edu ettevõtlikkus ja targad majandusotsused. Me usume, et vabaturumajandus, ausad mängureeglid ja üldist kasu toovad riiklikud investeeringud kasvatavad meie majandust kõige kiiremini ka tulevikus. Me peame õigeks maksustada pigem tarbimist kui teenimist, sest nii kasvab majandus kiiremini. Tuleviku Eesti on edumeelne, paindlik ja nutikas riik. Sellepärast peab Eesti olema avatud uutele võimalustele ja uutele ideedele. Me usume, et kõigile kättesaadav mitmekesine haridus ja võimalused vabaks eneseteostuseks loovad jõukust meile kõigile. ​Eesti perede heaolu ja kindlustunde kasv aitavad meil ka rahvana kasvada. Me soovime, et meie ühiskond väärtustaks perekonda, lasterikkust ning emaks olemist. Eesti kasvab, kuni me oleme vabad. Vabadust tuleb kaitsta ja hoida iga päev kõigi nende eest, kes tahavad meie vabadust ära võtta. Ka relvaga. Agressiivse Venemaa oht on viimastel aastatel kasvanud - sellele vastu seismiseks vajame enda iseseisva kaitsevõime jõulist arendamist ning oma liitlaste püsivat toetust ja kohalolekut Eestis. Selle eest on IRL alati seisnud. Vabad inimesed võtavad riske ja vastutavad oma otsuste eest. Eesti riik on loodud toetama meie vabadust, mitte kutsutud meile lapsehoidjaks. Me oleme vastu bürokraatiale ja reeglitele, mis ilmaasjata meie vabadust piiravad. IRLi Suurkogu kinnitab, et meie eesmärk on vaba, jõukas ja õnnelik Eesti, mis on meie inimestele elamiseks parim paik maailmas. Eesti on meile parim paik maailmas!

Reformierakonda kuuluv Kristen Michal edastas oma soojad tervitused. https://www.facebook.com/kristen.michal.5/posts/10155412784764301&width=500

Ladõnskaja: "Meie toetuses ei ole süüdi ei küsitluste metoodika ega ajakirjandus."

Aseesimehekandidaadid on riigikogu liikmed Siim Kiisler, Viktoria Ladõnskaja ja Andres Metsoja. Kuna erakonnal on kolm aseesimeest, siis vihast konkurentsi ei ole oodata.

Kõned on lõppenud. Jätkuvad aseesimeeste kandidaatide kõned.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/helir-valdor-seederi-kone-irli-suurkogul-alalhoidlikkus-konservatiivsus-parempoolsus-ja-rahvuslus?id=78202174

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaia-iva-kone-irli-suurkogul-see-valitsuskoalitsioon-pole-minu-jaoks-armastusabielu-vaid-ratsionaalne-otsus?id=78202178

https://www.facebook.com/marko.pomerants.9/posts/1734247533259703&width=500