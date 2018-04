OTSEBLOGI ja FOTOD EKRE kongressilt | Helme: täna kooseluseadus, homme vihakõne, ülehomme sooneutraalsus, seejärel rahvusest rääkimise keelamine

Kolmele aseesimehe kohale kandideerivad Merry Aart, Martin Helme, Argo Luude, Jaak Madison ja Henn Põlluaas.

Sõnavõttudega esinevad Arnold Rüütel, Mart Helme, Martin Helme, Paul

Puustusmaa, Jaak Madison, Anti Poolamets, Ruuben Kaalep, Indrek Särg ja

mitmed teised. Kongress teeb ka poliitilise avalduse.

EKRE kongress

Kongressil osalenud 451 delegaadist toetas Mart Helme kandidatuuri 438 delegaati. Kolmele aseesimehe kohale oli viis kandidaati. Martin Helme pälvis 365, Henn Põlluaas 287, Jaak Madison 257, Merry Aart 233 ja Argo Luude 35 delegaadi toetuse.

Täna Tallinnas Estonia kontserdisaalis kogunenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress valis ametisse tagasi nii senise esimehe Mart Helme kui ka senised aseesimehed Martin Helme, Jaak Madisoni ja Henn Põlluaasa.

Nüüd algab hääletus erakonna juhtorganitesse, paus kestab kuni 14.15.

Mart Helme tegi nalja Reformierakonna üle, mis suutis oma kongressil koguda annetusi 3 eurot osaleja kohta, kuigi Kaja Kallas saatis kübara ringi, et rahahädas erakonnale annetusi koguda. Helme tegi ettepaneku, et EKRE lööks Reformierakonna tulemuse üle.

Mart Helme kõne. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-me-nouame-piirivalve-taastamist-kooseluseaduse-tuhistamist-igasugustest-pagulaskvootidest-loobumist-maksude-alandamist?id=81844989

Martin Helme kõne. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/martin-helme-kone-annan-tormihoiatuse-koigile-kohtunikele-arge-tukkige-parlamendi-toomaale?id=81844913

Revisjonikomisjoni aruanne: suurim tulurida tuli riigi toetustest, annetusi tuli 98 000 ja liikmemakse 13 700 eurot. Nii annetuste kui liikmemaksude osa kasvas.

Põlluaas: Põllumeeste Kogu tegi liitumisettepaneku, tegime ettepaneku, et liikmed on kõik teretulnud, aga erakondade liitumist enne valimisi ei jõua ära teha.

Põlluaas: Sinise Äratuse EKREga paremaks seostamiseks paneb Sinine Äratus oma lehtedele EKRE logo, meie paneme nende üritused oma infosse sisse.

Põlluaas: vabariigi aastapäeva tõrvikurongkäigu eelarve oli 10 000 eurot. Kõik erakonnad on meile selle pärast kadedad.

Põlluaas: tahame enne valimisi saada liikmetelt kolmandaks erakonnaks, puudu on paarsada inimest.

Põlluaas: riigikogu valimiskampaania jaoks on firmaga juba leping tehtud. Heitsime erakonnast välja enam kui 100 inimest, kes kandideerisid EKRE vastu kohtades, kus EKREl oma nimekiri olemas. Kõiki hoiatati, see oli nende valik. Meiega aga liitus palju enam inimesi. Pidime ka tegelema mitme isiku personaalküsimusega läbi koosolekute. Pidime tegelema kelmuse paljastamisega. Ta väitis, et süütu, aga tuli välja veel rohkem juhtumeid. Mitte ühtegi inimest ei ole välja visatud uisapäisa, põhjuseta, kõik on olnud vajalikud. Oleme ka juhatuses vastu võtnud inimesi, kelle avaldused on jäänud ringkondades toppama. Panen ringkonnajuhtidele südamele, et selles tuleks olla hoolikam.

Põlluaas: kampaaniamaterjalid tulevad kõik eesti keeles.

Rääkima hakkas Henn Põlluaas: erakonna juhtimise on enda peale võtnud Martin, kes on sisuliselt võtnud enda peale parteisekretäri ameti. Tööülesannete jagamine kergendaks oluliselt koormust, sest riigikogu on stressirohke ja tervist rikkuv koht. Martin on aga noor mees, küll ta jõuab.

Helme: see saab olema lahing, kus on üks kõigi ja kõik ühe vastu. Meie vastu on püsiriik, süvariik ja meedia. Olgu pealegi kõik meie vastu, meie poolt on rahvas ja see on vääramatu jõud.

Helme: kõige kehvemini on meil lood õiglusega, sest kohtusüsteem ei teeni õigust, õiglust ega rahvast ennast. Võiks jääda üles lugemata lugusid, kus kohtunikud ja prokurörid rikuvad seadust ja jätavad õiguse teenimata. Pedofiilid pääsevad kergemini kui kiiruseületajad, mõrtsukad kergemini kui maksupettturid. Kohtud on asunud usurpeerima seadusandja volitusi, näen kohtunike abil riigipöörde ohtu. Parlamendilt võetakse võimalus kehtestada või tüihistada seaduseid. Kohtunilik aktivism on mürk, mis levib piki eesti riikluse veene. Eesti vajab kohtureformi, mis kehtestab kohtute üle suverääni võimu ja sunnib kohtud tegelema õiguse ja õigluse kaitsega. Annan tormihoiatuse kohtutele, ärge tükkigeparlamendi töömaale, ärge mõnitage õigust. Meil on kohtuliku riigipöörde suhtes nulltolerants. (aplaus).

Helme: 100 miljonit kulub ravimite kompenseerimisele, siin puudub kontroll. Haiglahooned on hiiglavad, aga ravi tuleb oodata kuid. See ei ole toimiv süsteem. Meil plaan, et raviks mõeldud ravi oleks raviks ilma maksutõusu või omaosaluse kasvuta.

Helme: PERH kulutab 10 eurost neli ehitamisele.

Helme: Valga ja Põlva haiglate sulgemisotsuse taustal on õõvastav lugeda Keskerakonna juttu hoolimisest. Ka praeguse valitsuse regionaalpoliitika on vaid kinnipanemine. Ravijärjekorrad, 90 000 inimest kindlustamata, kindlustatud ei saa ravi. Kaks haiglat kasutavad kolmandiku haigekassa rahast.

Helme: EKRE ütleb resoluutse ei odava tööjõu maalelubamisele. Meie inimesed eelkõige, meie inimesste palgad eelkõige. Puuduvaid töökohtasid tuleb otsida kalevipoegade seast.

Helme: me ei nõustu rahvastiku väljavahetamise ja slaavi sisserändega. Need on umbkeelsed stjopad, kes on putinimeelsed ja vähendavad siinseid palkasid.

Helme: meie valitsuse suhtumine sama mis Reformi ajal, kellele ei meeldi, mingu ära.

Helme: lusikaga antakse, kulbiga võetakse. Aitab inimeste petmisest, aitab inimeste nöökimisest.

Helme: selle laekumise arvelt saame maha kriipsutada kõik uued vasakvalitsuse maksutõusud, mis tõstavad hindasid ja vähendavad ostujõudu. Keskerakonna poliitika tõi kaasa kõige kiirema toidukorvi kasvu Euroopas.

Helme: hoiatasime juba 3 aasta eest, et selline maksupoliitika toob piirikaubanduse ja Soome turistide kadumise. Meil ainsana oli õige. Lahendus pole maksumäärade lahendamine Refi tasemele, vaid tasemele, kus Eestis on bensiin ja õlu 1 sent madalam kui Lätis. Riigieelarvesse eelarvelaekumised kasvavad 100 miljoni võrra. Las lätlased teevad Läti vägevaks, meie teeme Eesti vägevaks.

Helme: oleme võimelised samal ajal kõndima ja nätsu närima. Me ei ole kahe teema partei, meil on lahendused igale valukohale.

Martin Helme: kooseluseadus tuleb tühistada, meie kvoot on null. (aplaus). Piirikontroll tuleb taastada, Rail Baltic tuleb teatada.

Helme: paljudes valdkondades oleme ainsad, kes probleeme näevad. Teistes oleme ainsad, mis pakuvad lahendusi, mida ei ole kooskõlastanud Brüssel või ametnike püsiriik.

Helme: on vale mõelda sellele, kes saab riigikogusse. Mõelda tuleb sellele, et järgmised riigikogus oleks võimalikult palju meid ja meie maailmavaadet. Eesmärk ei ole ühe või teise inimese saamine marjamaale, vaid meie nägemuse elluviimine. Oleme ainus erakond, mis seisab eesti rahva, traditsiooniliste väärtuste, suveräänsuse ja terve mõistuse eest.

Helme: Meil on olemas potentsiaal panna Eesti uuesti teenima eesti rahvast. Selleks vaja mobiliseerida kogu liikmeskond ja toetajaskond kampaaniat tegema.

Helme: kui inimesed soovivad vältida venemeelset käpardlikku rapsimist ja peenhäälestust, on ainus valik toetada konservatiivset rahvaerakonda.

Helme: mis on meie jaoks edu. Ma ei käi välja ühtegi numbrit. Edu on nii tugev mandaat, et ilma meieta pole võimalik järgmist valitsust teha.

Nüüd hakkab rääkima Martin Helme: 2017 näitas, et vaid visa tööga on võimalik suurendada meie poliitilist kandepinda. Kohalikud valimised tõid pooltesse volikogudesse meie saadikud. Hüppeliselt on kasvanud inimeste arv, kes saavad volikogudest kogemust, neist kasvab välja oodatud "värske veri".

Puustusmaa: peame maha suruma bürokraatia, on vaja vähendada ametnike armeed.

Puustusmaa: EKRE on kõige euroopameelsem eraakond, meie oleme Euroopa poolt, aga Euroopa ja Euroopa Liit on erinevad asjad. Meil on missioon taastada Eesti riigi iseotsustamise suutlikkus.

EKRE volikogu esimees Paul Puustusmaa räägib 22. aprillist ajaloos. Selgub, et täna on Mart Laari ja Alo Mattiiseni sünnipäev.

Helme kõne võetakse vastu kõva aplausiga.

Helme: meie peame dikteerima valitsuse agendat. Me suudame seda, kui üheskoos pingutame ja oma sõnumitega inimeste südametesse jõuame ja veename, et me ei paku virvatulesid, vaid tõde ja reaalseid lahendusi.

Helme: kui olla täiesti aus, ei pea ma eesmärgiks valimistel paremuselt kolmanda tulemuse saavutamist, vaid valimiste võitmist (rahvas plaksutab).

Helme: oleme sisenenud valimiskampaaniasse, meid üritatakse veenda, et tuleb duell Keskerakonna ja Reformierakonna vahel. EKREst räägitakse üksnes kui vältimatust partnerist valitsuse moodustamisel. Me ei kavatse olla mugavuspartner, me oskame läbirääkimisi pidada. Loomulikult on meil soov minna valitsusse, aga meil on oma hind, krõbe hind. Nõuame piirivalve taastamist, koooseluseaduse tühistamist, pagulaskvootide tühistamist, tervishoiu solidaarsuse tagamist, tagasirändeagentuuri loomist, noorte perede kodu loomiseks garantiisid, justiitsreformi õigusriigi taastamiseks, presidendi otsevalimise sisseviimist, arulagedatest eurodirektiividest loomubist ja endistest nõukogude aladest lõdvast sisserändest loobumist.

Helme: Soomere utopism on riigi ja rahva reetmine. Meie ressurssidest jätkub vaid oma rahva eest seismiseks. See on 21. sajandil meie ainus ülesanne. Kui eestlaste arv langeb 860 000 peale ja mujalt maailmast tuleb sisse miljon, oleme kohe vähemuses. Kui jätkub sisseränne slaavi riikidest, kasvab nende osakaal poole miljonini. See kõik toimub meie valitsuse, "euroopalike väärtuste" juhtimisel. See on hullumeelsus, ütleme sellele "ei".

Soomere artikkel, mida Helme kritiseerib. https://www.ohtuleht.ee/872364/akadeemik-tarmo-soomere-eesti-peab-otsustama-mida-hakata-peale-sadade-miljonite-kliimapagulastega

Helme: see järjekordne vabamüürlik propagandaüllitis.

Helme kritiseerib pikalt Teaduste Akadeemia esimees Soomere artiklit Õhtulehes kliimapõgenikest.

Helme: jõukas elu on võimlik paljudes paikades, rahvuskodu, keele ja kultuuri häll on võimalik vaid siin, Eestis. Seda vaid olukorras, kus säilitame riigi üle kontrolli ja säilitame eestlaste ülekaalu rahvastikus.

Helme: Kaja Kallas rääkis patriotismist, aga mitte sõnagi rahvuslikkusest. Euroopa Liidus, dekadentlikus vanas Euroopas tähendab patriotism pühendumist "euroopalikele väärtustele", mis näeb ette rahvusriikide nivelleerimist.

Helme: hämmastav, et niisugune mõiste nagu riigi ja rahva suveräänsus on leksikast peaaegu kadunud ja kui meie sellest räägime, siis räägitakse sellest kui 19. sajandi anakronismist.Meie seda seisukohta ei jaga, üksnes rahvusriiklus tagab rahvale säilimise ja kultuurilise identiteedi.

Helme: majandusküsimusi ja inimeste soove alahindamata palun kõigil mõista, täna, nagu ka 30 aastat tagasi oleme jõudnud puntki, kus otsustatakse, kas Eesti jääb meie ühiseks rahvuskoduks, tervishoid jääb solidaarseks, koolid lähevad üle inglise ja vene keelele, kas palgavaesusest pihustunud eestlased pihustuvad maailma laiali ja asenduvad venelaste ja ukrainlastega või jäävad alles. Kas 50aasta pärast on Estonia nimeline europrovints, Venemaa krai või sõltumatu rahvusriik.

Helme: kõik head inimesed, kes te kas harjumusest või muul põhjusel toetate IRLi või Vabaerakonda, langetage otsus anda oma toetus EKREle. Tänaseks selge, et rahvuskonservatiivsel serval oleme ainus jõud. Teie toel jõuaksime üle 20% taseme.

Helme: oleme teinud tõsiseid pingutusi, et meil oleksid oma sõnumikandjad. Olete meie ajalehe lugejad, aga oleme suutnud sisutihedust tõsta Uute Uudiste portaalis, mille loetavus võrreldav ERRi uudisteportaaliga. Paljuski meie meedia teene on, et meie konkurendid IRL ja Vabaerakond on vajunud alla 5% künnise. Rahvas mõistab, et nendest ei ole asja. Eriti ajal, kui maailm on liimist lahti ja meie rahva ja riigi püsimine on ohus.

Helme: me ei soovi, et ühel päeval kvalitseeruks isegi ilmateade propagandaks, kus isegi kevade saabumise eest tänatakse parteid.

Helme: tõde on tõde, see on objektiivne. Vale koorub alati tõe pinnalt maha, ükskõik, kui palju selle väänamisega kahju on tehtud.

Helme: täna kooseluseadus, homme vihakõne, ülehomme sooneutraalsus, seejärel rahvusest rääkimise keelamine, kuni olemegi Orwelli Sigade vabariigis.

Helme: Oma viimaste aastate saavutuste kontosse saame vaskakliberaalselt ideoloogialt maski mahakiskumist. Humanismi ja eurooplikke väärtusi jutlustades tallatakse alla riikide suveräänsus, kristliku moraali ja looduse või jumala paika pandud soorollid. Vahend diktaadi tagamiseks on igasuguse teisitimõtlemise kuulutamine vihakuriteoks. On ELi riike, nt Soome, kus mu tänast kõnet saaks vihkuriteona karistada. Niipalju siis arvamusvabadusest. Loomulikult ei saa sellega leppida ja ei lepi.

Helme: pole kahtlust, et üksnes tänu meie vastuseisule, kogusime immigratsisooni vastu 40 000 allkirja, on Eesti jäänud puutumata Aafrika ja Lähis-Ida massiimmigratsioonist. Eestis viibivad võõra välimusega inimesed on saabunud siia Euroopa Liidu teiste riikide kodanikena. Olukorras, kus piirikontroll puudub, aga Soome ja Rootsi on immigrantidest üle ujutatud, pole ime, et mõni jõuab ka siia. Piirivalve kui omaette organisatsioon on vaja taastada ja piirid kontrolli alla võtta, muidu ei välista, et mõni auto kihutab ka Eestis inimeste sekka.

Mart Helme kõne: eksib see, kes arvab, et nüüd on aeg loorberitele puhkama jääda, kuigi võime rääkida arvestavatest saavutustest, näiteks ei ole kooseluseaduse rakendusakte vastu võtta. Samas ei ole kooseluseadust ka tühistatud. Lahingutander on liikunud kohtutesse, kohtud on kuulutanud kooseluseaduse kehtivaks ja hakkavad seda rakendusaktide puudusest hoolimata ellu rakendama. Vajame justiitsreformi, mis välistab stalinistliku telefoniõiguse ja kohtute omavoli. Eestist peab saama õigusriik ja õiglane riik.

Mandaatkomisjoni aruanne: kongressil registreeritud delegaate 503. Vaid üks delegaat on tulemata jäänud.

Rüütel: valitaval juhtkonnal lasub vastutus viia erakond tubli tulemusega taas riigikokku.

Rüütel: EKRE on sihikindlalt seisnud põhiseaduse preambuli eest.

Rüütel: öeldakse, et kapitalil ei ole kodumaad. Küllap ikka on.

Rüütel: projektipõhine alarahastatud teaduse areng tähendab, et paljud helgemad pead on läinud arenenud riikidesse ja edendavad sealset majandust.

Rüütel: me ei ole jätkusuutlikud, kui lapse saamine on muutunud luksuskaubaks. Elanike passiivne kaitsetahe 3/4 elanikest, relv käes on valmis astuma palju vähem inimesi.

Rüütel: riik muutub nõrgemaks, kui ta oma kõige võimekamatest inimestest ilma jääda. Loosung "Ratsa rikkaks" ei saa kehtida Eesti tuleviku suunas.

Rüütel: oleme NATO liige, artikkel 5 on sõnastatud kollektiivkaitse põhimõte. Oleme ehitanud kaitseväe, mida oleme võimaluse kohaselt relvastanud.

Rüütel: kaitsetahet suutsime hoida esimese iseseisvusaja lõpuni, kuni tuli hääletu alistumine. On arutatud, kas see aitas päästa elusid. Meie vanavanemad ei langenud lahinguväljadel, aga vangilaagrites. Olgu see meile õpetuseks.

Peale mõningaid korralduslikke küsimusi hakkas erakonna auesimees Arnold Rüütel kõnelema: peale Jüriöö ülestõusu mahasurumist pidime 600 aastat ootama, kuni Vabadussõjas vabaduse saavutasime. Meie naaberriigi vallutusplaanid võivad ohtu seada meie iseolemise. Öeldakse, et kes ei mäleta minevikku, elab tulevikuta. Omariikluse säilimiseks on vaja rahvast oma keele ja kultuuriga. Seda on võimalik kaitsta, kui kõigil on piisavalt kaitsetahet.

Muusikaline sissejuhatus on lõppenud, nüüd algab sisuline pool.