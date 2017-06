OTSEBLOGI ja FOTOD | Eesti eesistumise avaüritused: Tallinnasse saabusid EL-i juhid! Eliit pidutses esiti Kultuurikatlas, rahvapidu oli Vabaduse väljakul

Pärast kella 18 saabusid Eestisse kahepäevasele visiidile Euroopa Komisjoni liikmed eesotsas Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Samaaegselt on Tallinnas töövisiidil ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk. Mõlemad saabusid eralennukitega.

Kõik külalised osalesid Kultuurikatlas toimunud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperioodi avatseremoonial. Seejärel suunduti kontserdile Vabaduse väljakul. Üles astusid tuntud Eesti muusikud ja ansamblid – Vaiko Eplik, Kadri Voorand, Mari Jürjens ja paljud teised. Kontsert lõppes veidi pärast 21.

Samal ajal külastab Eestit 70-liikmeline välisajakirjanike delegatsioon, kelle eesmärk on kajastada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise algust.

Pildid Juncerki ja Tuski saabumisest:

EESISTUMISE AVAPÄEV

https://twitter.com/eucopresident/status/880493639419527171

Kuigi täna on Eesti valitsuse jaoks pidupäev ning Jüri Ratas rambivalguses, peab ta tegelema ka sisepoliitikaga. Valitsus kõnnib hapral jääl. Vabaerakond ütleb nüüd välja, et praegusel kujul nemad valitsust ei toeta. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vabaerakond-praegu-ratase-valitsusse-ei-kipu-kremli-oobikutega-me-koostood-ei-tee?id=78731758

Video Winny Puhhy efektsest lavaletulekust (või õigemini laskumisest).

Winny Puhh ei väsi oma ekstravagantsustega üllatamast!

Öelge veel, et eestlased on põhjamaiselt tagasihoidlikud - peaminister Jüri Ratas embas Junckerit kui vana head sõpra!

Samal ajal vanalinna kitsastel tänavatel: VIP-seltskond suundus edasi tunnustatud restorani. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-juri-ratas-ja-el-i-juhid-ohtustavad-luksuslikus-vene-restoranis?id=78731024

Winny Puhh on hoos ja alla tuldi katuselt! Muide, üks tähelepanelik kohalviibija pani juba tähele, et vastasmaja katusel on igaks juhuks valmis ka snaiperid! Turvalisusele pannakse suurt rõhku.

Ei mingeid autosid kitsastel vanalinna tänavatel - restorani kõnniti jala.

Vabaduse väljakult edasi liigub poliitseltskond ühisele õhtusöögile ühte vanalinnas asuvasse restorani.

Kõnepulti astus ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, kes kõigepealt tervitas väljakule kogunenud rahvast eesti keeles ja siis tsiteeris Toomas Hendrik Ilvese poolt kuulsaks hõigatud lauset: "Elagu Eesti!"

"Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere, me hoiame nõnda ühteja läheme läbi mere," ütles Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk puhtas eesti keeles, tsiteerides Paul-Erik Rummo luuletust.

Turvameeskonna saatel saabusid kohale ka poliitikud.

Siin ka jooksvalt täienev ülevaade peost Vabaduse väljakul. http://publik.delfi.ee/news/mitmesugust/fotod-rahvas-on-kogunenud-vabaduse-valjakule-eesti-euroopa-liidu-noukogu-eesistumise-algust-tahistavat-kontserti-kuulama?id=78730704

ETV kandis üle kontserti Kultuurikatlas! Kuidas meeldis? Mõni lugeja on juba andnud ka tagasisidet, et kogu kava oli liigagi süngetes toonides ja viis tuju pigem alla, ei tundunud rõõmupeona. Mis teie arvate?

Kohaletulnutele jagatakse Euroopa Liidu ja Eesti lippe.

Vabaduse väljak täitub tasapisi rahvaga. Pole ka ime: ilm on ilus ja lavale astumas tuntud kodumaised artistid.

Ärileht kirjutab ideest, mis seisneb suure gaasidiili tegemises, mis ei hõlmaks mitte ainult ehitatavat gaasitoru Nord Stream 2, vaid absoluutselt kogu gaasiäri, mida ELi riigid Venemaaga ajavad. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/eesti-eesistumisambitsioon-teha-venemaaga-koikeholmav-gaasidiil?id=78729624

Lennujaamas oli näha ka riigipea Kersti Kaljulaidi.

Kõrged külalised jõudsid Tallinna. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-eralennukid-ja-ulirange-turvakontroll-jean-claude-juncker-ning-donald-tusk-joudsid-tallinna?id=78730086

Kas plaanite õhtul Vabaduse väljakule kontserdile minna? Üritus algab kell 19.30. Üles astuvad näiteks Vaiko Eplik, Kadri Voorand, Genka, Winny Puhh jt. Rohkem infot siin: https://www.eu2017.ee/et/cultural-events/eesti-euroopa-liidu-noukogu-eesistumise-avakontsert

Eesti Päevalehe intervjuu Jean-Claude Junckeriga. "Kaitse ja turvalisus ei ole eestlastele abstraktsed mõisted. Küsimused on esil iga päev," märkis ta. http://epl.delfi.ee/news/eesti/juncker-eesti-voib-olla-vaike-riik-aga-siin-saavutatakse-tegelikke-tulemusi?id=78695752

Väärt soojendus tähtsate külaliste saabumise eel! http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/blogi-ja-fotod-kersti-kaljulaid-ja-andrus-ansipi-vaitlus-euroopas-ei-tule-suurt-pooret-areng-on-evolutsiooniline?id=78725796

Eesistumine ei jää märkamata ilmselt ka pealinlastele. Tulevad ummikud ja palju sireenide huilgamist. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ummikud-kimbutavad-eesistumine-mojutab-kogu-kesklinna-liiklust-autojuhid-peavad-varuma-palju-aega?id=78721396

Mis teemad siis laual on? Lauri Tankler võtab kenasti kokku. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-briifing-teemad-laual-ehk-lihtne-ulevaade-euroliidu-eesistumisest?id=78716340

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-prantsumaa-peaminister-edouard-philippe-soidab-tana-tapale?id=78721430

Kauaoodatud päev on käes! Euroopa Liidu nõukogu Eesti eesistumine! Avapäeva viis olulisimat sündmust on siin: http://epl.delfi.ee/news/eesti/eesti-istub-rooli-korged-kulalised-kultuurikatlas-kontsert-vabaduse-valjakul?id=78715472