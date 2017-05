OTSEBLOGI JA FOTOD: Algab IRLi suurkogu. Kas erakond sikutab end kraavist välja?

Kell kümme avati Tallinna Tehnikaülikoolis uksed IRLi suurkoguks, kus valitakse erakonnale uus juhatus (mida erakond nimetab eestseisuseks) ja esimees.

Pikki kuid vindunud IRLi sisetüli peaks täna saama lahenduse, sest erakond valib endale kahest kandidaadist uue esimehe. Senine esimees Margus Tsahkna uuesti ei kandideeri, omavahel võtavad mõõtu erakonna volikogu esimees Helir-Valdor Seeder ning erakonna aseesimees ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Enne valimisi tundub mõlema toetus olevat enam-vähem võrdne. Seeder on küll märkimisväärselt pikema tipp-poliitikakogemusega, kuivõrd ta oli põllumajanduminister aastatel 2007-2014.

Tüli sai eelkõige alguse praeguse esimehe Margus Tsahkna ultimaatumist, mille kohaselt lubas Tsahkna enam erakonna etteotsa mitte kandideerida, kui erakond tema muudatusettepanekuid ei toeta. Muu hulgas oleks tehtud ümber sisevalimissüsteem ja sellega seoses oleks suurkogu toimumist veidi edasi lükatud. Tsahkna sai eestseisuses tugevalt lüüa ja lubas sestap mitte kandideerida.

Et sisetüli käigus on erakonna toetus langenud väga madalale - aeg-ajalt isegi alla valimiskünnise - siis on kerkinud ka mõte, kas ehk oleks IRLi kõige loogilisem samm ühineda Vabaerakonnaga. Seda on toetanud näiteks eestseisuse ja europarlamendi liige Tunne Kelam.

Loe veel

Tüli läks inetumakski, kui kuulujuttude kohaselt ähvardati erakonnast oponeerimise eest välja visata näiteks partei raudvada Marko Mihkelson.

On veel ebaselge, kas muudatused erakonna esiotsas tähendavad muudatusi ka vabariigi valitsuses. Tsahkna on praegu kaitseminister, Iva sotsiaalkaitseminister. Seeder seevastu on vaid riigikogu "realiige." Enamasti kuulub koalitsioonierakonna esimehele ka mõni ministrikoht. IRLil on valitsuses peale Iva ja Tsahkna veel kaks kohta: keskkonnaministri (Marko Pomerants) ja justiitsministri (endine esimees Urmas Reinsalu) kohad.

Suurkogu algas täna keskpäeval. Päevakord algab üldkogu rakendamise, esimehe kõne ja esimehe kandidaatide kõnedega. Hääletamine algab plaani kohaselt enne kella kaht ja tulemusi võib looda umbes kella poole viieks.