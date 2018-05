OTSEBLOGI JA FOTOD | Ajaloo viimane "Foorum" kajas vana plaadina nagu Boney M

"FOORUMI" OTSEBLOGI

Kuusk: 15 aastat eetris olnud Foorum lõpetab, sügisel alustame uut moodi. Luban, et Kuusk hoiab poliitikutel ka edaspidi silma peal

Helme: minu meelest on ilmne, et ühiskonnas valitseb täielik ahastus selle üle, mis toimub

Karilaid: Eesti riik on heades kätes, majandus ja julgeolek on kaitstud

Michal: mis puudutab õppimisvõimelisust, siis see kuvand on natuke sedamoodi, et proovitakse, vabandatakse ja alustatakse otsast peale. Kui sa ikka mingit aktsiisi 70 protsenti tõstad, no mida sa ootasid.

Herkel: tahaks tunnustada Seederit, et rahandusminister vahetati välja, pärast seda on asjad paremaks läinud

Vakra: selle valitsuse üks märksõna on, et see valitsus on olnud õpivõimeline. Varem on olnud ka peaministreid, kes iialgi ühtegi viga ei tunnistanud, oli võimetus midagi korrigeerida. Kui on liiale mindud, pannakse pidurit.

Seeder: pensionisüsteem pole jätkusuutlik. seda oleks vaja teha, aga mitte 9 kuud enne järgmisi valimisi

[Boney M plaat on saates korduvalt jutuks tulnud viitamaks, et osalejad panevad pidevalt "vana plaadi" mängima]

Michal: minu meeles on valitsuse poliitika heitlik. Alkoholi tarbimine on langenud neli aastat, kui tingimused oleks samad, oleks langenud edasi. Kaks ERMi jagu raha läheb igal aastal Lätti. Mina arvan, et inimeste ootused on maksuselgus, riigi toimimine, e-riik

Herkel: mind teeb rahutuks, et pole edasimineku visiooni. On pigem mingi õnnetusejärgne kooshoidmine. Pean silmas jama, mis aktsiisitõusudega kaasnes. Muud maksulaekumised on väga head. Seepeale on nüüd tehtud otsus, et me makse ei puutu. Ei ühtegi struktuurset muudatust. See valitsus on täiesti kinni jooksnud.

Vakra: On opositsiooni roll näidata asi pidevalt halbadest asjadest. Kuid Helme kritiseerib ja kritiseerib, kuid kui öeldakse, et politseiniku palku tõstetakse, siis ta ei ütle, et tunnustan. Helme: te tegite seda hädavajadusest, mitte et oleks head inimesed. Vakra: uskumatu, et ma satun ikka koos Martiniga sellesse saatesse

Michal: See valitsus ka majanduslikult ja fiskaalselt käitub pillava pärija moodi. Peaks koguma reserve. Seda on soovitanud ka Eesti Pank. Aga mida hoopis tehakse? Üürikorterid, tasuta ühistransport, mille järgi nõudlust pole

Karilaid: Helmelt väga abitu nutt. Päästjatel üle 21 protsendi palgatõus. Helme: päästjatel ja politseinikel on rekordarv täitmata kohti, sest selle raha eest ei leita kedagi.

Helme: pensionitõus on täiesti tühi lubadus. Te ei täida seda lubadust. Eesti on kõige kiirema hinnatõusuga riik ELis. Minu unistus on, et Eestis on valitsus, mis toob parlamenti eelarve, mis on väiksem varasemast. On aeg kokku hoida.

Seeder: IRL on selles koalitsioonis ajanud mõistlikku maksu- ja eelarvepoliitikat. Me oleme terve rea makse ära hoidnud ja muutnud aktsiisipoliitikat. Jah, see on olnud viga, et planeeriti nii kiire aktsiisitõus. Aga see oli ka eelmise valitsuse viga. Tänaseks on see viga lõpetatud. Varem seadustatud aktsiisitõusud on tühistatud.

Karilaid: kui vaatame sotsmaksu või tulumaksu laekumist, siis need on väga head. Helme: ainult seetõttu te saategi oma pöörast aktsiisipoliitikat teha

Michal: poliitikas on mõneti paratamatu, et valitsus mõne suurema mandaadiga erakonna ümber moodustub. Tõenäoline uus valitsuse moodustaja järgmiste valimiste järel ikka KE või RE.

Vakra: kaks suurt näitavad siin pidevalt vastastikku näpuga. Tuleb selge joon tõmmata. KE tunneb, et nemad ongi Tallinna linn. On põlvkonna jagu inimesi Tallinnat juhtimas, kel pole koostöökogemust. Samamoodi RE arvas, et nemad ongi Eesti riik. Kui keegi on liiga kaua ühe koha peal, kasvavad juured alla.

Michal: Yana Toom on öelnud, et tal on Jüri Ratasega kokkulepe, et kodakondsusseadust muudetakse.

Seeder: nõustun, et kahe erakonna suure vastandumise aeg võiks olla möödas.

[Hääled hakkavad taas tõusma, saatejuht sekkub otsustavalt ja rahustab algava tüli maha]

Helme: Anvelt pani oma ametnikud tegelema oma kodakondsusdokumentide ilustamisega. See on väga tõsine asi

Helme: sa elad mingil luulumaal. KE ei tunnista mingit probleemi

Karilaid: korruptsioonivastane võitlus on KE jaoks väga oluline. Taavi Aasa juhtimisel on loodamas korruptsiooni tõrjeprogramm. Igal juhul KE probleemi tunnistab ja sellega tegeleb

Herkel: Eesti riigi suurim pidur peitub RE ja KE vastasseisus.

Seeder: IRL on ülimalt kriitiline avalduste suhtes, mida Yana Toom pidevalt teeb. Paneb imestama, et RE tolereerib Yana Toomi käitumist ALDEs. Yana Toom ei ole Eesti riigi koalitsioonis.

Kremlimeelsus või venemeelsus?Helme: see rahvusriigi hävitamise poliitika praeguselt valitsuselt on kohutav, juuksed tõusevad peas püsti

Michal: meie oleme öelnud, et koalitsioon on vasakpoolne ja kremlimeelne. [Michal kordab taas kord kõiki tavapäraseid RE etteheiteid praegusele valitsusele] See valitsus on üsna viletsas poliitilises seisus

Vakra: See on neljanda klassi matemaatika tund. See pudru oleks veel segasem.

Helme: Praegu pole küll mingit põhjust päästa see kohutavat halba poliitikat tegev valitsus vastutusest enne valimisi. Pole meie asi neid päästa

Karilaid: kindlasti tänane võimuliit ei ole mugav. Kuid kellel oleks teha parem poliitiline paatkond, kellega Eestit edasi viia - seda pole. Kahjuks RE ei ole tegemas sisekaemust. See on põhjus, miks teisi koalitsioone teha ei saa.

Kuusk: levib kuulujutt, et Toompeal sepistatakse uut koalitsiooni. Seeder: minuga pole küll ükski parlamendi liige läbirääkimisi pidanud uue koalitsiooni moodustamiseks. Tööd jagub ka suveks. Michal: on üks ütlemine, et kui keegi räägib küllatulemisel, et on väga aus, siis tema lahkumisel tuleks hõbelusikad üle lugeda. See lugu on samamoodi ülekontrollimine, kas kõik on korras.

Tänane "Foorum" jääb saatesarja viimaseks.